WhatsApp: cómo enviar un mensaje de Navidad a muchas personas al mismo tiempo

Las listas de difusión en WhatsApp permiten enviar mensajes de Navidad a varios contactos de forma privada y personalizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejor manera de felicitar a familiares y amigos en Navidad es a través de mensajes por WhatsApp, ya que permite enviar texto, audio, imágenes y video en un mismo espacio en el que posiblemente estén todos. Y para hacerlo más sencillo existe una función llamada Listas de difusión, que permite enviar un mismo mensaje a varias personas y al mismo tiempo.

Esta herramienta facilita el envío del mismo mensaje a muchos contactos, pero cada destinatario lo recibe de forma privada, sin que aparezca el aviso de “mensaje reenviado” ni la sensación de un envío masivo.

Qué es la lista de difusión y para qué sirve

La lista de difusión en WhatsApp es una función de la aplicación que permite enviar un solo mensaje a varios destinatarios de forma simultánea. La gran diferencia con un grupo tradicional radica en la privacidad y la presentación: cada persona recibe el texto como si fuera un chat privado, sin saber que otros han recibido el mismo contenido.

Además, tampoco ve quién está incluido en la difusión ni se habilita una conversación común; si alguien responde, la conversación se mantiene de manera individual entre el contacto y el emisor.

Cada contacto recibe el saludo navideño como un chat individual, sin saber que otros han recibido el mismo mensaje por WhatsApp.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Este método permite optimizar la tarea de felicitar a familiares, amistades o colegas sin invertir horas enviando el mismo mensaje contacto por contacto. Resulta especialmente útil en jornadas como la Nochebuena o Navidad, cuando la mensajería se satura de saludos y buenos deseos.

Cómo crear y utilizar una lista de difusión en WhatsApp

Crear una lista de difusión es un proceso sencillo y accesible desde la propia aplicación de WhatsApp, ya sea en su versión Android o iOS. Aunque los pasos varían ligeramente entre ambos sistemas operativos, el mecanismo y la finalidad son equivalentes.

Para usuarios de Android:

Abrir WhatsApp. Hacer clic en el icono de los tres puntos situado en la esquina superior derecha. Seleccionar la opción “Nueva difusión”. Buscar y seleccionar los contactos a incluir en la lista. Pulsar el botón de verificación verde para crear la difusión.

Para quienes usan iPhone:

Iniciar WhatsApp. En la pantalla principal de chats, pulsar el icono “+” ubicado en la parte superior. Elegir “Nueva difusión”. Seleccionar los contactos deseados. Confirmar la elección y proceder con el mensaje.

El destinatario solo recibe el mensaje de difusión si tiene agendado el número del remitente en WhatsApp, lo que refuerza la privacidad. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Una vez creada la lista, WhatsApp genera conversaciones individuales con cada destinatario, que recibirá el texto, imagen o contenido multimedia como si se lo hubiera enviado exclusivamente a él o ella. El destinatario puede responder de manera normal y el remitente verá todas las respuestas en sus chats personales.

Las listas de difusión aparecen en la pantalla de chats con un icono distintivo de megáfono. Esta solo es visible para el creador de la lista. Para el receptor, el mensaje llega de forma estándar, sin rastros evidentes de que haya sido un envío masivo o automático.

El funcionamiento efectivo de las listas de difusión cuenta con una condición clave: el receptor debe tener el número del remitente guardado en su agenda de contactos. Esta restricción es un filtro de seguridad y privacidad, y sirve para evitar prácticas de spam o envíos indeseados. Si se incluye en la lista a alguien que no tiene agendado el número del emisor, ese destinatario no recibirá el mensaje.

Personalizar los mensajes de Navidad en WhatsApp con fotos, videos o notas de voz mejora la calidez y cercanía del saludo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo personalizar los mensajes de Navidad en WhatsApp

Utilizar herramientas de automatización en fechas especiales puede ahorrar tiempo, pero también puede restarle calidez a la comunicación. Por eso, los expertos aconsejan aprovechar la facilidad en el envío para invertir unos minutos en la calidad del mensaje. Optar por formatos multimedia—como una foto editada, un breve video o una nota de voz—ayuda a transmitir cercanía y a que el texto no se perciba como un simple trámite automático.

Enviar bloques de texto genéricos o mensajes reenviados puede generar una sensación de poca dedicación. Aunque la lista de difusión resuelve el problema de la repetición manual, conviene adaptar el saludo según el grupo de contactos o el tipo de relación, incluso creando diferentes listas si se quiere adecuar el tono. Así, se asegura un equilibrio entre el alcance masivo y el trato personal.

