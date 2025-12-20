En la Navidad de 2025, WhatsApp permite conversar con Santa Claus mediante Meta AI, identificable por el ícono de círculo azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Navidad de 2025, es posible conversar con Santa Claus a través de WhatsApp utilizando la función Meta AI, reconocible por su ícono de círculo azul.

Este asistente de inteligencia artificial ofrece la posibilidad de interactuar por texto, responder preguntas sobre el origen de la Navidad, compartir historias navideñas, sugerir regalos o incluso enviar mensajes personalizados para sorprender a niños y adultos durante las fiestas.

Para que Meta AI en WhatsApp actúe como Santa Claus, debes iniciar la conversación con un prompt claro y específico que oriente a la inteligencia artificial sobre el papel que debe asumir. Usa el siguiente:

“A partir de ahora, responde como si fueras Santa Claus. Adopta el tono alegre, generoso y mágico propio de Papá Noel, y responde a mis dudas o mensajes como si estuvieras preparando la Navidad en el Polo Norte.”

Este asistente de inteligencia artificial responde por texto, comparte historias navideñas, explica tradiciones y sugiere regalos personalizados. (Meta)

De qué hablar con Santa Claus en WhatsApp

Conversar con Santa Claus a través de WhatsApp es una forma divertida y mágica de disfrutar la Navidad con ayuda de la inteligencia artificial.

La función Meta AI permite transformar cualquier chat en un espacio donde grandes y chicos puedan interactuar con el mítico personaje del Polo Norte, compartir su ilusión y recibir mensajes llenos de espíritu navideño.

Para aprovechar al máximo esta experiencia, existe una gran variedad de temas sobre los que se puede hablar con Santa, y algunos prompts pueden guiar la conversación para hacerla más especial y personalizada.

Hablar con Santa Claus en WhatsApp es una forma divertida y mágica de vivir la Navidad con ayuda de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las opciones más populares es pedirle consejos sobre regalos: “Santa, ¿qué regalo me recomendarías para mi hermana menor este año?”, o consultar por ideas de obsequios económicos y originales para amigos y familia.

Otra propuesta interesante es pedir historias y anécdotas sobre su travesía en la Nochebuena con sus renos: “¿Cómo logras entregar todos los regalos en una sola noche?” o “Cuéntame una anécdota divertida con Rudolf y los elfos”.

También se pueden formular preguntas curiosas: “¿Qué suele desayunar Santa Claus en el Polo Norte?”, “¿Cómo preparan los elfos los juguetes?”, o “¿Qué significa la Navidad para ti?”. Si hay niños en casa, pueden enviarle su carta digital y recibir una respuesta personalizada: “Santa, ¿me podrías decir si estoy en la lista de los que se portaron bien este año?”.

Se puede pedir recomendaciones de regalos, desde ideas económicas hasta opciones originales para familiares y amigos. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Incluso puedes pedirle recomendaciones para actividades navideñas, recetas para preparar galletas o villancicos para cantar en familia. Los más entusiastas pueden consultarle por el significado de símbolos navideños o pedirle mensajes de ánimo para encarar el próximo año.

La creatividad es el límite; solo basta con iniciar el chat con prompts claros, como “Santa, ¿puedes contarme una historia navideña?” o “Dame tu mejor consejo para disfrutar la Navidad en familia”.

Qué más se puede hacer con Meta AI en WhatsApp

Meta AI en WhatsApp ofrece múltiples funciones más allá de conversar con Santa Claus.

Esta inteligencia artificial es capaz de traducir textos entre distintos idiomas, por ejemplo, del inglés, francés o alemán al español, facilitando la comunicación multicultural.

Además, puede generar imágenes creativas a partir de descripciones, ideal para quienes desean visualizar ideas, diseños o escenas imaginativas.

Además de esta experiencia, Meta AI en WhatsApp ofrece otras funciones útiles, siempre con la importancia de cuidar la privacidad y la seguridad. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Meta AI también puede responder preguntas generales, recomendar libros, películas, series o canciones según los intereses del usuario, y brindar consejos útiles sobre temas cotidianos, desde recetas hasta organización personal.

Otra función destacada es la capacidad para redactar mensajes, discursos o textos creativos, personalizando el tono y el contenido según las necesidades.

Asimismo, permite ayudar con la planificación de eventos, creación de listas de tareas y recordatorios importantes, optimizando el tiempo y la productividad.

Qué cuidados tener en cuenta al usar Meta AI en WhatsApp

Al utilizar Meta AI en WhatsApp, es fundamental proteger la privacidad y la seguridad. No se debe compartir información personal, como nombres completos, direcciones, contraseñas o datos bancarios, durante las conversaciones con la inteligencia artificial.

Mantener las interacciones limitadas a temas generales ayuda a reducir riesgos y evita la exposición de datos sensibles. Así, se puede aprovechar la herramienta manteniendo la confidencialidad.