Google ahora te cuenta las noticias en audio: cómo usar la nueva función

Google News lanza Audio Briefings, una función que permite escuchar resúmenes de noticias en formato audio desde la app o el sitio web. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google News agregó la función Audio Briefings, que le permitirá a los usuarios escuchar los contenidos noticiosos a través de un formato diferente y presentando un resumen en momentos en los que no es posible leer.

De este modo, ya no hace falta leer los titulares para mantenerse informado, basta con pulsar reproducir para comenzar a escuchar las noticias más relevantes del momento.

Cómo es la función de audio de Google News

La innovación de Google News Audio Briefings no se limita a convertir texto en voz, sino que introduce una interfaz desarrollada específicamente para el consumo de contenidos audibles. Al acceder a la pestaña “Listen” desde la app o el sitio de Google News, los usuarios encuentran un reproductor multifuncional.

Este reproductor incorpora controles convencionales de audio: reproducir, pausar, avanzar 30 segundos, retroceder 15 segundos, y opciones de ajuste de velocidad desde 0,75x hasta 2x. Esto da al usuario una flexibilidad considerable para adaptar la experiencia a sus preferencias de escucha.

Audio Briefings facilita el acceso a la información en situaciones donde leer no es posible, como al conducir o hacer ejercicio.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)

Cada segmento de noticias incluye una referencia visible y directa a la fuente original, lo cual permite acceder con un solo toque al artículo completo si se desea profundizar en la información. Este aspecto resulta relevante tanto para la transparencia como para direccionar el tráfico hacia los sitios web que crean el contenido.

La posibilidad de ajustar la velocidad facilita la accesibilidad del contenido a distintos tipos de usuarios, incluyendo quienes requieren un ritmo más pausado o, en contraste, buscan una actualización rápida.

La función responde a escenarios donde resulta incómodo leer en pantalla, como conducir, ejercitarse o realizar tareas manuales. Así, Google News busca acompañar la vida diaria con información relevante sin interrumpir otras actividades.

Cómo se utiliza Audio Briefings en Google News

Actualmente, la función está disponible principalmente en Estados Unidos. Quienes residen fuera del territorio estadounidense aún pueden acceder realizando un ajuste simple en la configuración de la aplicación: basta con cambiar la preferencia de idioma y región a “Estados Unidos”.

La función de audio de Google News está disponible principalmente en Estados Unidos, pero puede activarse en otros países cambiando la configuración de idioma y región.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso se habilita desde la sección de ajustes del perfil dentro de la app, seleccionando “News settings” y ajustando la opción “Languages & regions of interest”. Google no ha anunciado una fecha precisa de disponibilidad global, sino que plantea un despliegue gradual condicionado a la respuesta de los usuarios y al desempeño del servicio.

Tras habilitar la opción adecuada, al ingresar en “Listen”, la aplicación despliega una lista de briefings con el resumen de las principales noticias del día. Si el usuario encuentra un resumen interesante, puede seguir el enlace directo al artículo completo, manteniendo así la posibilidad de ampliar la información en formato escrito.

Este modelo no reemplaza la lectura tradicional, sino que añade una capa de descubrimiento: los resúmenes actúan como puertas de entrada que pueden generar mayor tráfico hacia los medios originales. De este modo, la plataforma se posiciona no como destino final, sino como facilitador del acceso a la cobertura completa producida por los distintos medios.

Google ahora identifica videos creados con IA

Gemini ahora puede identificar vídeos creados con inteligencia artificial gracias a la integración de SynthID. Esta tecnología permite insertar una marca invisible en el contenido generado por IA de Google, detectable solo por sistemas compatibles.

Gemini integra SynthID para identificar videos creados con inteligencia artificial de Google mediante marcas invisibles en imagen y audio.(GOOGLE)

Según el blog oficial de la compañía, esta función facilita la comprobación de la autenticidad de vídeos directamente desde la aplicación móvil de Gemini, siempre y cuando hayan sido producidos usando las plataformas propias de Google.

El método consiste en analizar archivos de hasta 100 MB y 90 segundos de duración. La marca de agua se inserta en los píxeles de cada fotograma y en la pista de audio, sin alterar el aspecto ni el sonido.

Tras cargar el archivo en la aplicación de Gemini, el sistema examina tanto imagen como audio para rastrear la presencia de SynthID. Si detecta elementos generados con IA de Google, señala en qué parte del vídeo aparecen.

Aunque esta herramienta representa un avance para combatir la desinformación, su alcance actual se limita al reconocimiento de contenidos elaborados únicamente con inteligencia artificial de Google y no identifica marcas invisibles pertenecientes a otras compañías.