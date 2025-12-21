La salida a bolsa de SpaceX podría hacer ganar a Google 111.000 millones de dólares

Todas las estimaciones indican que SpaceX puede salir a bolsa, un hecho que beneficiaría a Google y otros inversores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posible salida a bolsa de SpaceX con una valoración de 1,5 billones de dólares podría transformar la inversión de Google en la compañía aeroespacial en una de las más rentables de la historia reciente.

Si se concreta la oferta pública inicial (IPO) en los términos previstos, la participación de Alphabet —matriz de Google—, adquirida en 2015, alcanzaría un valor estimado de 111.000 millones de dólares, según cálculos de Business Insider.

Este potencial retorno subraya el impacto estratégico y financiero de la apuesta de Google por el sector espacial, en un contexto donde la tecnológica ya ha reportado beneficios materiales derivados de su inversión.

Cuándo es posible que SpaceX salga a bolsa y por qué lo hace

El crecimiento de Starlink impulsa la decisión de SpaceX de lanzar una oferta pública inicial entre 2026 y 2027. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

De acuerdo con fuentes citadas por Bloomberg, la gerencia y los asesores de SpaceX evalúan lanzar la IPO entre mediados y finales de 2026, aunque el calendario podría extenderse hasta 2027 en función de las condiciones del mercado y otros factores.

El impulso detrás de esta decisión proviene, en parte, del crecimiento acelerado de Starlink, el servicio de internet satelital de la compañía, que ha consolidado su relevancia tanto en el ámbito civil como militar.

Además, el desarrollo del cohete Starship, con misiones previstas a la Luna y Marte, refuerza la proyección de la empresa en el sector aeroespacial.

Cuánto Google ha invertido en Spacex y por qué

Google invirtió hace una década en SpaceX, cuando esta última empresa estaba trabajando en desarrollar su internet satelital. (Foto: REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

La inversión original de Google en 2015, de aproximadamente 900 millones de dólares por cerca del 7% de la compañía, se realizó cuando SpaceX estaba valorada en 12.000 millones de dólares. En ese momento, la apuesta se centró en el desarrollo de Starlink, aunque fue recibida con escepticismo.

The Wall Street Journal advertía entonces: “Uno de los grandes retos técnicos y financieros que enfrenta la iniciativa propuesta es el coste de instalar antenas terrestres y terminales informáticas para recibir las señales satelitales”.

Asimismo, agregó: “Otra pregunta sin respuesta es cómo SpaceX planea transmitir las señales de internet a la Tierra. Se cree que la empresa no controla los derechos del espectro radioeléctrico”.

Starlink ya opera a nivel global y es utilizado por particulares y públicas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Hoy, la mayoría de esos interrogantes han sido despejados, con Starlink en funcionamiento y utilizado por actores tan diversos como el ejército ucraniano y United Airlines.

Qué reflejan los datos sobre los resultados de SpaceX en Google

El éxito de SpaceX ya se refleja en los resultados financieros de Alphabet. A comienzos de este año, la empresa reportó una ganancia de 8.000 millones de dólares atribuida a “valores de renta variable no negociables”, identificados por Bloomberg como su participación en SpaceX.

Esta cifra representó el 25% de los ingresos netos de Google en el primer trimestre de 2025, lo que evidencia la magnitud del impacto de la inversión en la tecnológica.

Alphabet reportó una ganancia de 8.000 millones de dólares atribuida a su participación en SpaceX, representando el 25% de sus ingresos netos en 2025. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/)

Sumado al beneficio económico, la relación entre ambas compañías ha generado sinergias estratégicas. SpaceX ha recurrido a Google Cloud para potenciar la infraestructura de Starlink, consolidando una alianza tecnológica de largo alcance. Además, Google figura entre los principales inversores externos de SpaceX, junto a Founders Fund y Fidelity.

Cuánto puede facturar SpaceX en los que resta de 2025 y 2026

El futuro financiero de SpaceX se perfila robusto: se proyecta que la empresa genere alrededor de 15.000 millones de dólares en ingresos en 2025, con un aumento estimado a entre 22.000 y 24.000 millones de dólares en 2026, según fuentes consultadas por Bloomberg.

La mayor parte de estas ventas provendría de Starlink, cuyo crecimiento sostiene la valoración de la compañía. Parte de los fondos recaudados en la IPO se destinarían al desarrollo de centros de datos espaciales y a la adquisición de chips especializados, una iniciativa que Elon Musk mencionó durante un evento reciente con Baron Capital.