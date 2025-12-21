El nuevo símbolo que aparece en la PS5 y que sería una pista de la PS6

El nuevo icono en la interfaz de PlayStation 5 señala la llegada del modo ahorro de energía para videojuegos compatibles. (Reddit)

La llegada de un nuevo icono en la interfaz de la PlayStation 5 ha generado una oleada de preguntas y teorías dentro de la comunidad gamer. Desde su aparición en octubre, este símbolo ha llamado la atención por lo que representa en cuanto a prestaciones técnicas de la consola y el posible futuro de la plataforma.

Aunque la función oficial del icono se relaciona con el modo ahorro de energía de ciertos títulos, muchos usuarios lo interpretan como una posible señal de lo que vendrá con la PS6.

Cuál es el nuevo símbolo que aparece en PS5

El símbolo en cuestión comenzó a verse en la interfaz de la PS5 hace unas semanas. Su objetivo es indicar qué juegos ofrecen la opción de ejecutarse en un modo de ahorro de energía.

Este modo llegó como parte de una actualización global, alineándose con las políticas ecológicas de Sony, que busca bajar las emisiones de gases nocivos hacia 2040, según la propia compañía. El ícono aparece junto al nombre de los videojuegos compatibles con esta funcionalidad, sirviendo como alerta visual para quienes busquen consumir menos recursos energéticos al jugar.

El símbolo de ahorro energético aparece en títulos como Demon’s Souls, Days Gone Remastered y Death Stranding, aunque su uso depende de cada desarrollador. (SONY)

Dentro de la interfaz, la presencia del símbolo se ha convertido en algo habitual en títulos como Demon’s Souls, Days Gone Remastered y Death Stranding. No obstante, no todos los juegos utilizan este modo y, por ahora, la decisión de incluirlo corresponde a cada estudio de desarrollo. Así, el usuario de PS5 dispone de la alternativa de activar o no el ahorro energético en función de sus preferencias y objetivos.

Cómo funciona el modo ahorro de energía en PS5

El modo ahorro de energía de PS5 actúa limitando el uso de hardware de la consola para reducir notablemente su consumo eléctrico. Según la documentación interna de Sony y medios especializados como Digital Foundry, esta modalidad establece una especie de dispositivo virtual dentro de la máquina.

El sistema reduce la velocidad de la memoria a la mitad, apaga la mitad de los núcleos del CPU (de ocho a cuatro) y baja la frecuencia del GPU al llamado “base clock”, donde solo 36 unidades de cómputo siguen activas en vez de las 60 que puede alcanzar una PS5 Pro.

Las consecuencias de estas restricciones técnicas son que todos los juegos bajo este modo pasan a funcionar a una menor resolución y con una tasa de cuadros por segundo (FPS) más baja. En la práctica, esto significa que, por ejemplo, un título que normalmente correría a 60 FPS y 4K puede verse forzado a operar a 30 FPS y 1440p, junto con recortes notables en calidad gráfica y distancia de visión.

Activar el modo ahorro de energía en PS5 implica una menor resolución, reducción de FPS y recortes en la calidad gráfica de los juegos. (REUTERS/Claudia Greco/Fotografía de archivo)

Los primeros análisis realizados mediante pruebas en diferentes juegos evidencian que, en escenarios exigentes como grandes multitudes o explosiones, el rendimiento puede tambalearse hasta cifras inferiores a las meta propuestas.

A pesar de ello, los desarrolladores han implementado diversas estrategias: algunos recortan aspectos visuales de manera radical, otros intentan mantener ciertas características de calidad, pero con limitaciones inherentes al menor uso de recursos.

Por qué este símbolo sería una pista de una futura PS6

Si bien la función oficial tras el símbolo es la eficiencia energética, la especulación no tardó en aparecer. Diversos usuarios y miembros foros especializados han relacionado la llegada del icono con rumores sobre la posible estructura de la futura PlayStation 6.

Las teorías sugieren que Sony estaría utilizando este modo en la PS5 para experimentar con la adaptabilidad de los juegos a un entorno limitado en potencia y recursos, simulando así lo que podría ofrecer una consola portátil que acompañaría al modelo de sobremesa en la próxima generación.

Usuarios y foros especializados vinculan la aparición del nuevo icono en PS5 con rumores sobre la estructura y capacidades de la futura PlayStation 6. (REUTERS/Arafat Barbakh)

Estos rumores se apoyan en filtraciones que apuntaban a un lanzamiento simultáneo de una nueva consola principal y una portátil. Un modo de ahorro de energía como el que ha introducido PS5 y sus variantes sería un campo de pruebas ideal para verificar la compatibilidad y la experiencia de juego en hardware menos potente, acercando el desarrollo de títulos multiplataforma a los futuros estándares.

La discusión se torna aún más relevante si se considera que el propio modo ahorro de energía podría estar anticipando el tipo de recortes y ajustes técnicos necesarios para operar títulos de alta exigencia en un cuerpo más compacto y con restricciones en batería y refrigeración.

Analistas del sector y observadores perspicaces han señalado que una resolución objetivo de 1440p o limitarse a 30 FPS en algunos juegos serían cifras razonables para una futura portátil que debería mantener la autonomía eléctrica sin perder la esencia de juego premium.