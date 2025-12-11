Advierten a los usuarios de PS5: todos tendrían que hacerle un “mantenimiento profesional” urgente

El uso de metal líquido en la PlayStation 5 genera preocupación por la posible degradación prematura del sistema de refrigeración. (PLAYSTATION)

Surgió una alerta para todos los usuarios de PlayStation 5: una gran parte de las consolas que han sido vendidas en todo el mundo podrían necesitar un mantenimiento profundo en el futuro, debido uso de metal líquido como material de interfaz térmica en el sistema de refrigeración.

En X, Modyfikatorcasper”, un conocido profesional de servicio técnico y de la comunidad de modders, mostró fotos y resultados de un análisis que evidencian un problema con el método de refrigeración, que podría afectar el rendimiento de la consola.

Por qué las PS5 necesitaría un “mantenimiento profesional” antes de lo esperado

Según el análisis del experto, el metal líquido utilizado para disipar el calor en el procesador (APU) de la PS5 puede degradarse y perder sus propiedades térmicas mucho antes de lo esperado.

Esta situación se documentó incluso en una PS5 Slim (modelo CFI-2016) con menos de año y medio de uso, en la cual el metal líquido ya se había convertido en una masa seca e ineficaz, incapaz de transferir correctamente el calor al sistema de refrigeración.

Expertos advierten que todas las consolas PS5, sin importar el modelo, podrían requerir mantenimiento profesional por fallas térmicas (@Modyfikator89)

“¡Todas las consolas PS5, independientemente del modelo, eventualmente requerirán mantenimiento profesional!”, asegura el técnico.

Modyfikatorcasper sostiene que “la posición de la consola no previene la degradación del módulo”, pues la causa principal radica en la calidad de aplicación del metal líquido y su tendencia a degradarse con el paso del tiempo y las altas temperaturas que maneja el dispositivo.

Por qué Sony apostó por el metal líquido en PS5

La decisión de Sony de utilizar metal líquido tuvo una razón estratégica. Para lograr el rendimiento esperado, los ingenieros impulsaron las velocidades de reloj del procesador más allá de los estándares habituales e idearon un sistema de gestión de energía único, que exprimiría el máximo desempeño de la consola.

El desafío: disipar el enorme calor generado bajo demanda. Mientras que otros fabricantes optan por la tradicional pasta térmica, Sony eligió un material con notable conductividad térmica, pero también con riesgos: el metal líquido es difícil de manipular, corrosivo y, como se observa ahora, susceptible a una degradación prematura.

Mando DualSense de PlayStation 5 (PS5) CULTURA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SONY

Al principio, esta apuesta por el metal líquido se consideró innovadora y eficaz, pero hoy, para numerosos técnicos y usuarios, se ha convertido en el presunto “talón de Aquiles” del sistema.

Cuáles serían los problemas para los usuarios de PS5

La degradación u oxidación del metal líquido en la PS5 suele manifestarse a través de fallos en la refrigeración, con consecuencias que pueden ir desde el aumento del ruido de los ventiladores, hasta el apagado abrupto de la consola por seguridad térmica.

Al analizar la PS5 Slim referida por Modyfikatorcasper, quedaron residuos donde el metal líquido había dejado de contactar efectivamente con la APU. Los puntos secos y las fugas contribuyeron a un calor incontrolable y, por extensión, al riesgo de inutilización total del equipo.

Este panorama convierte el mantenimiento profesional en algo casi ineludible. El metal líquido, a diferencia de la pasta térmica tradicional, no puede ser reemplazado de forma casera sin conocimientos precisos y herramientas especializadas. Un mal procedimiento podría dañar el hardware irreversiblemente, lo que deja como vía recomendada la intervención en talleres acreditados, con un coste adicional para el usuario.

Sony implementa cambios en los modelos PS5 Pro y PS5 Slim para mejorar la placa de refrigeración y evitar fugas de metal líquido.

Qué solución está implementando Sony

Sony, aunque no ha emitido comunicados oficiales abiertamente relacionados con la degradación del metal líquido, ha realizado cambios sustanciales en los nuevos modelos de PS5 Pro y revisiones más recientes de PS5 Slim.

La compañía japonesa ha modificado la placa de refrigeración que contacta con el procesador. En particular, los modelos CFI-2100, CFI-2116 y CFI-2200 cuentan con ranuras y crestas más profundas alrededor del área clave, con el fin de prevenir fugas del material conductor y evitar la formación de zonas secas en el contacto térmico.

Qué se puede hacer para minimizar las opciones de este problema

Para quienes poseen una PS5 de los primeros lotes, la única acción altamente recomendable consiste en mantener la consola bien ventilada, alejada de fuentes de calor y, de ser posible, hacer revisiones periódicas en centros de servicio especializados.

Si la consola presenta síntomas como sobrecalentamiento, apagados súbitos o ruidos elevados en los ventiladores, lo más adecuado es suspender el uso inmediatamente y consultar a un profesional capacitado para evitar daños mayores.