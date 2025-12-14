Tecno

Estos fueron los títulos ganadores en los ‘Óscar de videojuegos’: resultados del GOTY 2025

Clair Obscur: Expedition 33 sorprendió al mundo gamer con un argumento enigmático y emotivo, por lo que se consolidó como el máximo ganador The Game Awards 2025

The Game Awards 2025: el éxito arrasador de Clair Obscur y las nuevas tendencias de la industria gamer

La edición 2025 de The Game Awards, conocida como los ‘Óscar de los videojuegos’, reafirmó su estatus como la principal premiación del sector interactivo global. Este evento reconoce la excelencia técnica y creativa de los títulos más destacados del año. El prestigio asociado a un galardón en los GOTY impacta directamente en la visibilidad, la valoración de la crítica y el alcance comercial de los videojuegos nominados y premiados.

Cuál fue el mejor videojuego del año 2025

En una gala marcada por la diversidad de géneros y propuestas, el gran protagonista fue Clair Obscur: Expedition 33, que no solo conquistó el premio a Mejor Juego del Año (Game of the Year), también recibió distinciones en categorías como Mejor Dirección, Mejor Narrativa, Mejor Dirección de Arte, Mejor Música, Mejor Actuación (Jennifer English como Maelle), Mejor Juego Indie y Mejor Debut Indie.

El éxito de este juego francés destaca tanto en lo artístico como en lo técnico, fusionando inspiración en la Belle Époque con narrativas profundas y un sistema de combate reactivo que ha cautivado tanto a la crítica como al público.

El éxito del juego francés Clair Obscur: Expedition 33 en The Game Awards 2025 destaca tanto por su fusión de influencias de la Belle Époque como por su estructura narrativa profunda, cautivando a crítica y jugadores por igual

Por qué Clair Obscur: Expedition 33 fue el ganador de los GOTY 2025

El argumento de Clair Obscur: Expedition 33 explora temas como el destino, la mortalidad y la creación en una historia donde cada año la humanidad se enfrenta a la amenaza de una entidad que borra a todos los individuos de una edad determinada, hasta llegar al umbral de los 33 años.

El jugador lidera una expedición cuyo objetivo es eliminar este ciclo mortal. La narrativa enigmática, los diálogos emotivos y el desarrollo de personajes dotan a la obra de una identidad propia y una fuerte carga emocional.

En el apartado jugable, el título reinventa el rol clásico de los RPG por turnos al incorporar mecánicas inspiradas en la acción en tiempo real: para triunfar, se exige dominar la sincronía de movimientos defensivos como parries y esquivas, elevando el nivel de desafío e inmersión.

Cada personaje introduce mecánicas únicas, lo que convierte a los combates en experiencias estratégicas y dinámicas. La dirección artística, realizada en Unreal Engine 5, sobresale por sus escenarios que evocan maquetas pintadas a mano y enemigos singulares que aportan originalidad visual. La banda sonora, reconocida también con un premio, acompaña los momentos narrativos y de acción, reforzando la atmósfera particular del juego.

Cuáles fueron los otros ganadores de los The Game Awards 2025

Donkey Kong Bananza, de Nintendo, se llevó el premio a mejor juego familiar en los GOTY 2025

Fuera de la clara supremacía de Clair Obscur: Expedition 33, la gala premió a otros títulos clave de la temporada. Battlefield 6 se llevó Mejor Diseño de Audio, mientras que Hades 2 ganó la categoría de Mejor Juego de Acción. Hollow Knight: Silksong fue reconocido como Mejor Juego de Acción/Aventura, y Fatal Fury: City of the Wolves obtuvo el galardón en Mejor Juego de Lucha.

También se distinguieron propuestas como Donkey Kong Bananza (Mejor Juego Familiar), Mario Kart World (Mejor Juego Deportivo/Velocidad), Final Fantasy Tactics: The IValice Chronicles (Mejor Juego de Estrategia), ARC Riders (Mejor Multijugador), y South of Midnight (Games for Impact).

El premio a Mejor Juego de Realidad Virtual fue para The Midnight Walk, y el galardón al Juego Más Esperado recayó en GTA 6, subrayando cómo la expectación sigue movilizando a la comunidad gamer de cara a lo que viene en 2026.

La edición 2025 de The Game Awards evidenció la madurez y pluralidad de una industria que cada vez atrae a una audiencia más amplia y demandante. El dominio de Clair Obscur: Expedition 33 subraya la fuerza de los estudios independientes y la innovación estética y narrativa.

Los ganadores de esta edición amplían el legado cultural de los videojuegos y consolidan un espacio de referencia global para creadores, desarrolladores y jugadores.

