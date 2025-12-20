Tecno

Tesla se une con Volkswagen con tecnología para movilidad eléctrica: tiene que ver con los cargadores

Los modelos ID.4 e ID. Buzz podrán utilizar los cargadores Tesla mediante un adaptador NACS aprobado por la marca

Algunos autos eléctricos de Volkswagen
Algunos autos eléctricos de Volkswagen podrán usar las estaciones de Tesla para ser cargados. (Composición)

Tesla y Volkswagen anunciaron una alianza clave para el futuro de la movilidad eléctrica en Estados Unidos: los vehículos eléctricos de la automotriz alemana podrán acceder a la red de Supercargadores de Tesla, una de las infraestructuras de carga rápida más extensas y consolidadas del país.

Desde el 18 de noviembre, los propietarios de los modelos Volkswagen ID.4 e ID. Buzz tienen la posibilidad de utilizar más de 25.000 cargadores rápidos de corriente continua, gracias a la adopción del Sistema de Carga Norteamericano (NACS), el estándar impulsado por Tesla que se está convirtiendo en referencia para la industria.

La noticia representa un paso relevante tanto para Volkswagen como para Tesla, ya que refuerza la tendencia hacia la interoperabilidad entre marcas y sistemas de carga, uno de los principales reclamos de los usuarios de vehículos eléctricos. Hasta ahora, la fragmentación de estándares y redes había sido uno de los mayores obstáculos para la adopción masiva de este tipo de movilidad.

Algunos autos eléctricos de Volkswagen
Algunos autos eléctricos de Volkswagen podrán acceder a las 25.000 estaciones de carga rápida de Tesla en Estados Unidos. REUTERS/Annegret Hilse/

Para acceder a la red de Supercargadores, los propietarios de los modelos ID.4 e ID. Buzz deberán adquirir un adaptador NACS aprobado por Volkswagen. Este accesorio permitirá que los vehículos, originalmente diseñados para otros conectores, puedan cargarse sin inconvenientes en las estaciones de Tesla. El precio de venta sugerido del adaptador es de 200 dólares y estará disponible tanto en concesionarios oficiales de la marca como a través del sitio web parts.vw.com.

Volkswagen informó que los propietarios originales de vehículos del año modelo 2025 podrán acceder a un reembolso de 100 dólares por la compra del adaptador, siempre que la solicitud se realice dentro de los 90 días posteriores a la adquisición y, como fecha límite, hasta el 15 de julio de 2026. En tanto, a partir del año modelo 2026, todos los vehículos eléctricos de la marca incluirán el adaptador NACS de serie, sin costo adicional para los compradores.

La compañía también aclaró que estos adaptadores están diseñados exclusivamente para cargadores rápidos de corriente continua y no son compatibles con sistemas de carga de corriente alterna de nivel 1 o 2. Esto significa que no podrán utilizarse en cargadores domésticos ni en estaciones Tesla Destination Charger, que suelen encontrarse en hoteles, centros comerciales u otros espacios públicos.

Los modelos ID.4 e ID.
Los modelos ID.4 e ID. Buzz de Volkswagen podrán acceder a las estaciones de carga rápida de Tesla. (Foto: Volkswagen)

Además, algunos propietarios de modelos ID.4 e ID. Buzz correspondientes a los años 2024 y 2025 recibirán información sobre una actualización de software recomendada. Esta actualización tiene como objetivo optimizar el proceso de carga y garantizar la mejor compatibilidad posible con la red de Supercargadores de Tesla.

Desde Volkswagen destacaron que esta integración supone una mejora sustancial en la experiencia de uso de sus vehículos eléctricos. Según explicó Petar Danilovic, vicepresidente sénior de Marketing y Estrategia de Producto de Volkswagen of America, el acceso a la red de Tesla facilitará tanto los viajes largos como el uso cotidiano de la carga pública, especialmente para quienes no cuentan con un cargador en el hogar.

Con esta alianza, los usuarios de Volkswagen podrán combinar el acceso a los más de 25.000 cargadores rápidos de Tesla con los más de 5.000 cargadores rápidos de la red Electrify America, ampliando de forma significativa la cobertura y reduciendo la ansiedad por la autonomía, uno de los factores que más influyen en la decisión de compra de un vehículo eléctrico.

El nuevo acuerdo entre Tesla
El nuevo acuerdo entre Tesla y Volkswagen busca darle una mayor autonomía a los autos eléctricos. - crédito Tesla

Para Tesla, el acuerdo también tiene un valor estratégico. Al abrir su red a más marcas, refuerza la posición del estándar NACS como el conector dominante en Estados Unidos y consolida su infraestructura como un pilar central del ecosistema de movilidad eléctrica. En los últimos meses, otras automotrices también anunciaron su intención de adoptar este estándar, lo que marca un cambio profundo en el sector.

