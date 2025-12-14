Tesla sorprende al mercado deportivo con el debut de una pala de pickleball de edición limitada

Tesla sorprende con su primera pala de pickleball de edición limitada y agota existencias en horas - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Tesla ha vuelto a captar la atención de los consumidores al presentar un producto que se aleja de su línea habitual de automóviles eléctricos.

Cuánto cuesta la pala diseñada por Tesla

En su más reciente lanzamiento, la compañía fundada por Elon Musk introdujo una pala de pickleball de edición limitada, con un precio de 350 dólares, desarrollada en colaboración con Selkirk, una reconocida empresa del sector deportivo.

Este lanzamiento, que forma parte de la oferta de productos de estilo de vida de la marca, representa la primera incursión de Tesla en equipamiento deportivo tradicional no electrificado y refleja su constante interés por diversificar e innovar fuera del sector automotor.

Tesla y Selkirk revolucionan el merchandising: pala de pickleball premium y fenómeno viral en redes - crédito Tesla

Cómo es la pala diseñada por Tesla

La pala de pickleball de Tesla destaca por su fabricación en fibra de carbono y un núcleo de espuma, materiales que le proporcionan ligereza y resistencia, factores decisivos en el alto rendimiento deportivo.

De acuerdo con la propia página del producto, el diseño fue “optimizado para un juego de alto rendimiento”, resultado de una colaboración técnica que demandó más de un año de trabajo conjunto entre los equipos de diseño e ingeniería de ambas compañías.

Tom Barnes, copropietario y director de investigación y desarrollo de Selkirk, explicó que el proceso no se limitó a la estética de marca, sino que involucró pruebas de esfuerzo, refinamiento de la geometría y múltiples iteraciones técnicas hasta alcanzar el resultado final.

El inicio formal de esta iniciativa se remonta a una conversación sostenida durante el Campeonato Nacional de Pickleball de Estados Unidos en 2023, cuando representantes de Tesla y Selkirk identificaron la oportunidad de unir marcas. Posteriormente, tras la entrega privada de un lote de palas personalizadas para empleados de Tesla, los equipos visitaron la fábrica de la automotriz en Fremont, California, donde definieron conjuntamente el diseño.

La colaboración entre Tesla y Selkirk introduce equipamiento deportivo premium, marcando la incursión de la marca en nuevos estilos de vida y consolidando su imagen de innovación fuera del sector automotriz

Antes del lanzamiento, se enviaron prototipos a Tesla para pruebas de aerodinámica y evaluaciones funcionales, con el objetivo de respaldar las características prometidas en el segmento premium.

Cuánto tardo en agotarse las palas de Tesla

El lote, de carácter limitado, se agotó en menos de tres horas tras su publicación en el sitio web de Tesla. El portavoz de Selkirk confirmo a Business Insider que, al cierre de esa jornada, no quedaban unidades disponibles, y los planes para reponer el producto permanecían sin definir.

El fuerte interés evidenciado por los consumidores convirtió de inmediato a la pala no solo en un objeto deportivo, también en un símbolo de estatus entre fanáticos de la marca y entusiastas de la tecnología en Silicon Valley.

Esta estrategia de Tesla se inscribe en una tendencia que expande su catálogo de lifestyle, donde ya figuran desde vasos y mochilas hasta accesorios para el hogar. Antes de esta colaboración, la compañía compañía de Elon Musk había sorprendido con lanzamientos atípicos, como el lanzallamas de The Boring Company, consolidando el posicionamiento de los productos de merchandising como piezas codiciadas dentro de círculos tecnológicos.

La apuesta por artículos lifestyle, como la pala desarrollada con Selkirk, ejemplifica la estrategia de Tesla para consolidarse como ícono de identidad tecnológica y cultural en contextos diversos - REUTERS/Luisa Gonzalez

Qué es el pickleball

El pickleball es un deporte que crece a gran velocidad a nivel global, combinando características del tenis, el bádminton y el tenis de mesa. Se juega en una pista similar a la de bádminton, con una red baja y palas sólidas y ligeras, además de una pelota de plástico perforada que modera el ritmo del juego y favorece peloteos largos y tácticos. El formato más común es el de dobles, aunque también se puede disputar en individual.

Las reglas clave incluyen el saque por debajo de la cintura, la obligación de dejar botar la pelota en cada lado antes de poder volear, y la existencia de la “zona de no volea” o “cocina”, donde no se permite golpear la pelota en el aire. Los partidos suelen jugarse a 11 puntos, necesitando siempre una diferencia de dos para ganar.

La sencillez de su aprendizaje inicial y el desarrollo de estrategias avanzadas convierten al pickleball en un deporte apto para todas las edades y niveles. Además, el “dink”, un golpe suave sobre la red, agrega una dimensión táctica que lo diferencia y contribuye a su popularidad creciente entre jugadores de todo el mundo.