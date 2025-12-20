Tecno

¿Se puede quitar Meta AI de WhatsApp? Esta es la verdad detrás del círculo azul

Si los usuarios desean borrar los datos almacenados por la función, pueden escribir el comando “/reset-ai” en el chat, lo que restablece la herramienta a su estado inicial

Meta AI no se puede
Meta AI no se puede desactivar por completo de WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp incorpora una función llamada Meta AI, identificada por un ícono de círculo azul, que actúa como asistente basado en inteligencia artificial. Aunque algunos usuarios deseen eliminarla o desactivarla, esta herramienta no puede quitarse de la aplicación móvil.

Así lo explicó Joshua Breckman, director de Comunicaciones Internacionales de WhatsApp, al medio británico Standard, afirmando que la función opera “como cualquier otra” dentro de la plataforma.

Frente a esta situación, la única alternativa disponible para los usuarios es reducir la presencia de Meta AI en WhatsApp.

Los usuarios identifican a Meta
Los usuarios identifican a Meta AI por su ícono del círculo azul. (Meta)

Cómo reducir la presencia de Meta AI en WhatsApp

Para disminuir la presencia de Meta AI en WhatsApp, los usuarios tienen varias alternativas.

Si desean eliminar los datos almacenados por la función, pueden ejecutar el comando “/reset-ai”, lo que restablece la herramienta a su configuración original y borra la copia de la conversación almacenada en los servidores de Meta.

Otra forma de limitar la intervención de Meta AI es evitar mencionarla en los chats grupales. Es importante no usar la etiqueta @metaai en estos espacios, ya que de este modo se previene que la inteligencia artificial participe en la conversación.

Meta AI avisará que la
Meta AI avisará que la información será eliminada de los servidores. (WhatsApp)

Se aconseja también habilitar la opción de ‘privacidad avanzada del chat’ en los casos en que se requiera proteger la confidencialidad. Esta función impide que Meta AI acceda o interactúe con los mensajes, lo que favorece la privacidad en comunicaciones sensibles y asegura que el contenido no sea utilizado ni compartido por la IA.

Algunos usuarios recomiendan instalar versiones anteriores de WhatsApp, Instagram, Facebook o Messenger para evitar esta función. Sin embargo, esta opción no es recomendable, ya que las ediciones desactualizadas pueden presentar vulnerabilidades que ponen en riesgo la seguridad del dispositivo.

Críticas por la imposibilidad de desactivar Meta AI en WhatsApp

Ante la imposibilidad de desactivar por completo Meta AI en WhatsApp, la parlamentaria eslovaca Veronika Cifrová Ostrihoňová manifestó su inquietud en X (antes Twitter), señalando que esta limitación plantea interrogantes sobre el control de los usuarios y la seguridad digital.

Ante la imposibilidad de desactivar
Ante la imposibilidad de desactivar Meta AI, la parlamentaria eslovaca Veronika Cifrová Ostrihoňová advirtió en X que esta restricción genera “serias dudas sobre el control del usuario y la seguridad digital”. (X: VeronikaCifrova)

La legisladora aseguró que ha recibido numerosas preguntas de ciudadanos al respecto y explicó que trató el tema directamente con la vicepresidenta ejecutiva y comisaria Henna Virkkunen durante una reunión del Comité de Mercado Único del Parlamento Europeo.

En este contexto, los usuarios solo pueden optar por estrategias para limitar la presencia e interacción de Meta AI en WhatsApp, ya que no existe la opción de desactivar completamente esta función.

Cómo utilizar Meta AI en WhatsApp de forma segura

Para utilizar Meta AI en WhatsApp de forma segura, es fundamental mantener la privacidad y evitar compartir información personal o datos sensibles durante las conversaciones con la inteligencia artificial.

Al interactuar con Meta AI, los usuarios deben limitarse a consultas generales y evitar proporcionar nombres, direcciones, contraseñas u otra información que pueda comprometer su seguridad.

Los usuarios pueden crear imágenes
Los usuarios pueden crear imágenes según su imaginación. (WhatsApp)

Además, se recomienda revisar y ajustar las configuraciones de privacidad de la aplicación, y activar opciones como la privacidad avanzada del chat cuando sea necesario. Adoptar estas precauciones ayuda a proteger los datos personales y reduce los riesgos al utilizar asistentes basados en inteligencia artificial.

Qué se puede hacer con Meta AI en WhatsApp

Meta AI en WhatsApp pone a disposición de los usuarios diversas funciones que buscan mejorar la comunicación, la creatividad y la organización.

Entre las utilidades más destacadas se encuentra la capacidad de traducir textos al español desde varios idiomas, como inglés, francés, alemán, portugués, chino y árabe. Para acceder a esta función, simplemente hay que enviar el texto que se quiere traducir, ya sea un fragmento literario o la letra de una canción.

Además, la inteligencia artificial permite crear imágenes a partir de descripciones textuales. Desde ilustraciones con diferentes estilos artísticos hasta escenas imaginativas como “capibaras comiendo sushi” o “gatos bailando bajo la luna”, el asistente transforma palabras en imágenes visuales.

