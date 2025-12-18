Actualiza tu iPhone ya mismo a iOS 26.3: Apple sorprende conectando directo con Android

La nueva beta pública de iOS 26.3 ya se encuentra disponible y reveló sus nuevas novedades. (Imagen ilustrativa)

Apple ya dio el primer paso hacia la actualización que marcará el inicio de 2026. La compañía lanzó la beta pública de iOS 26.3, una versión que, aunque está enfocada en ajustes y estabilidad, incorpora una novedad de alto impacto: un nuevo sistema nativo para transferir datos desde el iPhone a Android, desarrollado en colaboración directa con Google.

La actualización llegará de forma oficial a finales de enero o comienzos de febrero, pero los usuarios que quieran adelantarse ya pueden probarla. Esta función representa un cambio relevante en la histórica relación entre Apple y el ecosistema Android.

Y es que por primera vez iOS incorpora una herramienta integrada, sin aplicaciones externas ni cables, pensada para facilitar la migración de datos entre plataformas. La decisión responde tanto a presiones regulatorias como a una estrategia de interoperabilidad que empieza a tomar forma entre las grandes tecnológicas.

iOS 26.3 llega con nuevas funciones y algunas mejoras. (Apple)

Un nuevo sistema para pasar del iPhone a Android

La principal novedad de iOS 26.3 es un sistema simplificado de transferencia de datos a Android. El proceso se inicia colocando el iPhone junto al dispositivo Android y escaneando un código QR que activa una conexión inalámbrica directa entre ambos equipos. No es necesario descargar aplicaciones adicionales ni realizar configuraciones complejas.

Según Apple, esta herramienta permite migrar fotos, mensajes, notas y aplicaciones compatibles, facilitando un cambio de plataforma que hasta ahora solía ser lento y fragmentado. Sin embargo, existen limitaciones por motivos de seguridad y privacidad. Datos sensibles como la información de Salud, los dispositivos Bluetooth emparejados, las notas bloqueadas o ciertas configuraciones del sistema no se transfieren y permanecen en el iPhone.

Este avance es fruto de una colaboración directa entre Apple y Google, algo poco habitual en la industria. Ambas compañías buscan cumplir con normativas de competencia y, al mismo tiempo, reducir fricciones para los usuarios que deciden cambiar de ecosistema. Se espera que esta función continúe evolucionando en próximas versiones beta.

iOS 26.3 trae novedades importantes en la transferencia de datos entre iPhone y Android. (Apple)

Otras novedades incluidas en iOS 26.3

Además del nuevo puente hacia Android, iOS 26.3 incorpora una serie de cambios más discretos, pero relevantes, especialmente para los usuarios europeos y para quienes personalizan su dispositivo.

Entre las principales novedades se encuentran:

Reenvío de notificaciones en la Unión Europea : Para adaptarse a la Ley de Mercados Digitales (DMA), Apple habilitó una función que permite reenviar las notificaciones del iPhone a relojes inteligentes y pulseras de terceros. Esto amplía la compatibilidad más allá del Apple Watch y mejora la integración con wearables de otras marcas.

Nueva organización de fondos de pantalla : El menú de personalización fue ajustado. Las categorías de “Tiempo” y “Astronomía” ahora aparecen separadas, lo que facilita la navegación. Además, se añadieron nuevos fondos preconfigurados relacionados con el clima.

Mejoras de estabilidad y rendimiento: Al tratarse de la última beta antes del parón de fin de año de Apple, iOS 26.3 prioriza la corrección de errores y la optimización del sistema. No introduce grandes cambios visuales, pero busca ofrecer una experiencia más pulida.

iOS 26 presenta nuevos diseños para fondos de pantalla y más. (Apple)

Cómo instalar la beta pública para obtener iOS 26.3

Los usuarios que quieran probar la actualización antes de su lanzamiento oficial pueden hacerlo a través del programa de betas públicas de Apple. El proceso es sencillo:

Ingresar a beta.apple.com desde Safari en el iPhone. Registrarse en el programa de betas públicas de Apple. Ir a Ajustes > General > Actualización de software. Tocar en Actualizaciones beta y seleccionar “iOS 26 Public Beta”. Descargar e instalar iOS 26.3.

Apple tiene previsto lanzar la versión final de iOS 26.3 a finales de enero de 2026. Mientras tanto, la beta pública ofrece un anticipo de los cambios que llegarán al iPhone y marca un paso significativo hacia una mayor compatibilidad entre plataformas que, hasta ahora, parecían irreconciliables.