Tecno

Conoce la ubicación de tu esposo o esposa usando solo el número de teléfono

Los usuarios pueden utilizar WhatsApp para compartir su ubicación en tiempo real por hasta ocho horas. Esta función es útil cuando se ha acordado encontrarse en un lugar específico

Guardar
En Navidad y fin de
En Navidad y fin de año, compartir tu ubicación con tu pareja facilita los encuentros o los viajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la época de Navidad y fin de año, saber la ubicación de tu pareja puede resultar práctico, por ejemplo, si desean encontrarse en un punto específico de la ciudad para hacer compras o si están de viaje.

Una de las formas más sencillas de compartir la ubicación utilizando solo el número de teléfono es a través de WhatsApp, una plataforma ampliamente utilizada.

Para hacerlo, tu pareja debe abrir la conversación contigo, pulsar el ícono ‘más’ (+), seleccionar ‘Ubicación’, luego ‘Compartir ubicación en tiempo real’ y escoger el intervalo deseado: 15 minutos, una hora u ocho horas. Es importante elegir el tiempo adecuado según lo necesario, ya que esta función consume batería mientras está activa.

Los usuarios pueden seleccionar por
Los usuarios pueden seleccionar por cuánto tiempo compartir su ubicación con su pareja. (WhatsApp)

Recuerda que siempre es indispensable contar con la autorización de la otra persona para acceder a su ubicación.

De qué otras formas conocer la ubicación de mi esposo o esposa

Otras formas de conocer la ubicación de tu esposo o esposa solo con el número de teléfono incluyen Google Maps, que permite compartir la ubicación en tiempo real abriendo la app, tocando tu foto de perfil y seleccionando ‘Compartir ubicación’.

Después, puedes elegir el contacto con el que deseas compartir tu ubicación y definir el tiempo durante el cual estará disponible.

Cómo compartir la ubicación en tiempo real en Instagram

La ubicación en Instagram se
La ubicación en Instagram se comparte durante una hora de forma predeterminada. (Instagram)

Además, redes sociales como WhatsApp, Instagram también ofrecen la opción de compartir la ubicación en tiempo real a través de sus mensajes directos. En concreto, el proceso es el siguiente:

  1. Abrir la aplicación móvil de Instagram.
  2. Dirigirse a mensajes directos y seleccionar el chat de interés.
  3. Pulsar el ícono de + y luego ‘Ubicación’.
  4. Seleccionar ‘Empezar a compartir ubicación’.

Por defecto, Instagram comparte la ubicación durante una hora.

Recuerda que, en todos los casos, es fundamental contar con el consentimiento de la otra persona antes de acceder a esta información. Compartir la ubicación debe ser siempre una decisión voluntaria y pactada entre ambas partes para respetar la privacidad.

También puedes usar Google Maps
También puedes usar Google Maps para enviar tu ubicación en tiempo real desde la app con solo el número de teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber por cuánto tiempo compartir la ubicación en tiempo real

Determinar por cuánto tiempo compartir la ubicación en tiempo real depende del motivo y la duración de la actividad para la que se necesita. Si solo vas a encontrarte con tu pareja en un punto cercano, una opción breve, como 15 minutos, suele ser suficiente.

Para trayectos más largos, como viajes o desplazamientos extensos, puedes elegir una hora u ocho horas.

Es importante considerar que mantener la ubicación activa consume batería, por lo que se recomienda seleccionar el menor tiempo necesario y desactivar la función una vez alcanzado el objetivo o finalizada la situación para ahorrar energía.

Siempre es necesario el consentimiento
Siempre es necesario el consentimiento de la otra persona para compartir la ubicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo compartir la ubicación con mi esposo o esposa

Compartir la ubicación con tu esposo o esposa puede ser una herramienta útil para mantener la comunicación y garantizar la seguridad, especialmente durante situaciones concretas.

Por ejemplo, es recomendable utilizar esta función cuando ambos realizan actividades en lugares concurridos, como centros comerciales o eventos, para facilitar el encuentro si se separan. También resulta práctica cuando uno de los dos viaja solo, permitiendo al otro conocer su trayecto y estar tranquilo ante cualquier imprevisto.

En ocasiones cotidianas, compartir la ubicación ayuda a coordinar planes, como encontrarse en algún punto de la ciudad para hacer compras, asistir a compromisos o acudir juntos a una cita.

Esta función debe ser voluntaria
Esta función debe ser voluntaria y solo para mejorar la comunicación, no para controlar a la pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, en situaciones de emergencia, disponer de la ubicación en tiempo real puede agilizar la respuesta y brindar apoyo rápidamente.

No obstante, es importante destacar que la decisión de compartir la ubicación debe basarse siempre en la confianza mutua y en el consentimiento de ambas partes.

Esta herramienta no debe usarse como método de control o vigilancia, sino como un recurso voluntario y puntual que refuerce la comunicación y la seguridad.

Temas Relacionados

UbicaciónNúmero de teléfonoWhatsAppGoogle MapsTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Filtran casi todo sobre iOS 26.4 y iOS 27, el sistema operativo para iPhone con IA

Entre las principales mejoras se encuentra una importante actualización a Siri, el cual incorporaría un modelo de lenguaje avanzado, inspirado en Gemini de Google

Filtran casi todo sobre iOS

XUPER TV descargar para Smart TV: la búsqueda de películas en Google que no conviene

Al igual que Magis TV, muchas apps de streaming no oficiales no están disponibles en tiendas oficiales. Esto obliga a descargarlas desde sitios externos, aumentando el riesgo de software malicioso

XUPER TV descargar para Smart

Tesla se une con Volkswagen con tecnología para movilidad eléctrica: tiene que ver con los cargadores

Los modelos ID.4 e ID. Buzz podrán utilizar los cargadores Tesla mediante un adaptador NACS aprobado por la marca

Tesla se une con Volkswagen

Ver películas y series en diciembre en Magis TV y XUPER TV no es recomendable, es ilegal

El auge de servicios piratas para ver películas en Navidad vuelve a encender las alertas por los riesgos de seguridad digital, mientras crecen las recomendaciones para optar por plataformas legales

Ver películas y series en

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda ethereum este 20 de diciembre

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Cuál es el valor en
DEPORTES
Conmoción en el automovilismo por

Conmoción en el automovilismo por el grave accidente que sufrió la figura argentina del Rally Dakar Juan Cruz Yacopini durante sus vacaciones

Estudiantes y Platense definirán al ganador del Trofeo de Campeones: hora, TV y formaciones

“Me da pena”: la fuerte confesión de Max Verstappen sobre el año de Lewis Hamilton en Ferrari

La impactante imagen que subió Jake Paul tras confesar que Anthony Joshua le rompió la mandíbula durante la pelea

El contundente nocaut de Anthony Joshua ante Jake Paul en el sexto round de la controversial pelea en Estados Unidos

TELESHOW
La salud de Christian Petersen

La salud de Christian Petersen tras una semana de internación: hermetismo, precaución y la familia como sostén

Dos argentinos hacen historia en los Grammy: un homenaje a Piazzolla nominado en una categoría donde nunca hubo latinos

Flor Vigna versus Mica Viciconte: el origen de su rivalidad, los gestos de reconciliación y la batalla final en un ring

Maxi López recordó la drástica decisión que tomó para no entregarle su celular a Wanda Nara durante su relación

Maxi El Brother relató cómo sigue su relación con L-Gante en medio de su conflicto: “Bajó un poquito la espuma”

INFOBAE AMÉRICA

Nuevo escáner PET permite detectar

Nuevo escáner PET permite detectar trastornos cerebrales con mayor precisión y antelación

Por qué duele la cabeza si el cerebro no siente dolor: la explicación científica detrás de cefalea

Condenaron al ex primer ministro paquistaní Imran Khan y a su esposa a 17 años de prisión por corrupción

Cansancio mental y culpa por descansar: el mito de la productividad constante

El Mercosur se reúne en Brasil tras el aplazamiento solicitado por la Unión Europea para la firma del acuerdo comercial