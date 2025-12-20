Conoce la ubicación de tu esposo o esposa usando solo el número de teléfono

En Navidad y fin de año, compartir tu ubicación con tu pareja facilita los encuentros o los viajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la época de Navidad y fin de año, saber la ubicación de tu pareja puede resultar práctico, por ejemplo, si desean encontrarse en un punto específico de la ciudad para hacer compras o si están de viaje.

Una de las formas más sencillas de compartir la ubicación utilizando solo el número de teléfono es a través de WhatsApp, una plataforma ampliamente utilizada.

Para hacerlo, tu pareja debe abrir la conversación contigo, pulsar el ícono ‘más’ (+), seleccionar ‘Ubicación’, luego ‘Compartir ubicación en tiempo real’ y escoger el intervalo deseado: 15 minutos, una hora u ocho horas. Es importante elegir el tiempo adecuado según lo necesario, ya que esta función consume batería mientras está activa.

Los usuarios pueden seleccionar por cuánto tiempo compartir su ubicación con su pareja. (WhatsApp)

Recuerda que siempre es indispensable contar con la autorización de la otra persona para acceder a su ubicación.

De qué otras formas conocer la ubicación de mi esposo o esposa

Otras formas de conocer la ubicación de tu esposo o esposa solo con el número de teléfono incluyen Google Maps, que permite compartir la ubicación en tiempo real abriendo la app, tocando tu foto de perfil y seleccionando ‘Compartir ubicación’.

Después, puedes elegir el contacto con el que deseas compartir tu ubicación y definir el tiempo durante el cual estará disponible.

Cómo compartir la ubicación en tiempo real en Instagram

La ubicación en Instagram se comparte durante una hora de forma predeterminada. (Instagram)

Además, redes sociales como WhatsApp, Instagram también ofrecen la opción de compartir la ubicación en tiempo real a través de sus mensajes directos. En concreto, el proceso es el siguiente:

Abrir la aplicación móvil de Instagram. Dirigirse a mensajes directos y seleccionar el chat de interés. Pulsar el ícono de + y luego ‘Ubicación’. Seleccionar ‘Empezar a compartir ubicación’.

Por defecto, Instagram comparte la ubicación durante una hora.

Recuerda que, en todos los casos, es fundamental contar con el consentimiento de la otra persona antes de acceder a esta información. Compartir la ubicación debe ser siempre una decisión voluntaria y pactada entre ambas partes para respetar la privacidad.

También puedes usar Google Maps para enviar tu ubicación en tiempo real desde la app con solo el número de teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber por cuánto tiempo compartir la ubicación en tiempo real

Determinar por cuánto tiempo compartir la ubicación en tiempo real depende del motivo y la duración de la actividad para la que se necesita. Si solo vas a encontrarte con tu pareja en un punto cercano, una opción breve, como 15 minutos, suele ser suficiente.

Para trayectos más largos, como viajes o desplazamientos extensos, puedes elegir una hora u ocho horas.

Es importante considerar que mantener la ubicación activa consume batería, por lo que se recomienda seleccionar el menor tiempo necesario y desactivar la función una vez alcanzado el objetivo o finalizada la situación para ahorrar energía.

Siempre es necesario el consentimiento de la otra persona para compartir la ubicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo compartir la ubicación con mi esposo o esposa

Compartir la ubicación con tu esposo o esposa puede ser una herramienta útil para mantener la comunicación y garantizar la seguridad, especialmente durante situaciones concretas.

Por ejemplo, es recomendable utilizar esta función cuando ambos realizan actividades en lugares concurridos, como centros comerciales o eventos, para facilitar el encuentro si se separan. También resulta práctica cuando uno de los dos viaja solo, permitiendo al otro conocer su trayecto y estar tranquilo ante cualquier imprevisto.

En ocasiones cotidianas, compartir la ubicación ayuda a coordinar planes, como encontrarse en algún punto de la ciudad para hacer compras, asistir a compromisos o acudir juntos a una cita.

Esta función debe ser voluntaria y solo para mejorar la comunicación, no para controlar a la pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, en situaciones de emergencia, disponer de la ubicación en tiempo real puede agilizar la respuesta y brindar apoyo rápidamente.

No obstante, es importante destacar que la decisión de compartir la ubicación debe basarse siempre en la confianza mutua y en el consentimiento de ambas partes.

Esta herramienta no debe usarse como método de control o vigilancia, sino como un recurso voluntario y puntual que refuerce la comunicación y la seguridad.