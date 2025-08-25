La forma más fácil y segura de conocer la ubicación de una persona con su número de teléfono

Hay varias herramientas que son prácticas de usar durante la jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de compartir la ubicación en tiempo real se ha convertido en una herramienta esencial para quienes buscan mantener la seguridad o coordinar encuentros con precisión.

Gracias a aplicaciones como WhatsApp, Google Maps e Instagram, los usuarios pueden enviar su localización exacta a familiares y amigos, siempre con el consentimiento de ambas partes y bajo condiciones de privacidad controladas.

Por esta razón, se explica cómo saber o compartir la ubicación exacta a través de estas apps, solo con el número de teléfono, y en qué situaciones resultan muy útiles.

Cómo compartir la ubicación en tiempo real a través de WhatsApp

Es una opción nativa de la app. (Foto: WhatsApp)

Para quienes utilizan WhatsApp, el procedimiento es sencillo. El usuario debe abrir el chat con la persona elegida, tocar el ícono de adjuntar (el clip) en la barra de texto y seleccionar la opción de ubicación.

A continuación, puede optar por enviar la ubicación actual o compartirla en tiempo real durante un periodo determinado. La persona que recibe la información visualizará la localización directamente en el chat.

WhatsApp permite elegir entre intervalos de 15 minutos, 1 hora u 8 horas para compartir la ubicación, lo que otorga flexibilidad según la necesidad.

Qué función tiene Google Maps para compartir la ubicación

Las dos partes deben tener acceso a internet. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En el caso de Google Maps, el proceso comienza al abrir la aplicación y pulsar el ícono de perfil en la esquina superior derecha.

Desde allí, se selecciona la opción de compartir ubicación y se elige el contacto deseado, ya sea ingresando su número de teléfono si está vinculado a una cuenta de Google, o enviando el enlace a través de otra aplicación como WhatsApp.

Es importante que tanto el emisor como el receptor cuenten con conexión a internet para que la función opere correctamente. Si se utiliza WhatsApp como canal de envío, el destinatario no necesita tener instalada una aplicación de mapas, porque el enlace se abrirá automáticamente en su dispositivo.

De qué forma Instagram permite compartir la ubicación a conocidos

Esta manera es poco conocida por los usuarios. (Foto: Instagram)

Una alternativa menos conocida es Instagram, que permite compartir la ubicación en tiempo real a través de mensajes directos. El usuario debe abrir la aplicación, acceder al chat deseado, pulsar el signo de más y seleccionar la opción de ubicación.

Tras verificar que la dirección es correcta o buscar el lugar exacto, se debe compartir la localización. Si se desea dejar de compartir antes de que transcurran los 59 minutos máximos permitidos, solo hay que pulsar ‘Ver’ y luego ‘Dejar de compartir ubicación’.

A diferencia de WhatsApp, que ofrece varios intervalos de tiempo, la red social de Meta limita la función a un máximo de 59 minutos.

En qué situaciones resulta valiosa este tipo de funciones en plataformas conocidas

Permite que conocidos verifiquen a qué lugar se dirige un individuo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de estas herramientas garantiza que la ubicación se comparta de manera voluntaria y segura, siempre con el consentimiento de ambas partes. La integración de estas funciones en aplicaciones de uso cotidiano ha facilitado que la localización en tiempo real se convierta en un recurso accesible y práctico.

Estas funciones resultan muy valiosas en situaciones cotidianas y de emergencia. Durante un viaje por carretera, compartir la ubicación permite que una persona de confianza siga el trayecto y confirme la llegada al destino sin contratiempos.

Para padres que desean supervisar a sus hijos adolescentes cuando salen solos, esta opción ofrece tranquilidad. Además, facilita la organización de reuniones en lugares concurridos, evitando que los participantes se pierdan.

En contextos de riesgo, como caminar solo por la noche, enviar la ubicación a un familiar puede ser determinante para la seguridad. Además, en actividades al aire libre como senderismo o ciclismo, compartir la localización ayuda a mantener unido al grupo y agiliza la asistencia en caso de accidente.