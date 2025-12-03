Tecno

Desde ciberacoso hasta robos en el hogar: riesgos de compartir la ubicación en tiempo real en redes sociales

Una función aparentemente inofensiva pone en aprietos la seguridad digital y física de los usuarios si no se usa con precaución y sin considerar peligros que van más allá que una simple vigilancia de extraños

Guardar
La localización de una persona
La localización de una persona puede ser usada por atacantes para fines delictivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente popularidad de la función para compartir la ubicación en tiempo real en redes sociales ha generado inquietud entre especialistas en seguridad digital, quienes advierten sobre los riesgos que implica exponer información personal en plataformas como Facebook e Instagram.

Aunque muchos usuarios emplean esta herramienta para mostrar aspectos cotidianos de su vida, la revelación constante de la ubicación puede facilitar la labor de ciberdelincuentes y poner en peligro la integridad de las personas.

Cuáles son los principales riesgos de compartir la ubicación en redes sociales

El ciberacoso es uno de
El ciberacoso es uno de los principales peligros al estar presente en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Cibernética de la Ciudad de México ha identificado una serie de amenazas asociadas a la difusión de la ubicación en tiempo real. Entre los principales riesgos se encuentran:

  • El ciberacoso.
  • Los robos en el hogar.
  • El uso con fines delictivos de datos personales.
  • La posibilidad de sufrir ciberataques y la suplantación de identidad.

Estos peligros surgen porque, al activar la función de localización, los usuarios no solo comparten su paradero, sino que exponen sus rutinas y movimientos diarios, lo que puede ser aprovechado por terceros con intenciones maliciosas.

Por qué compartir la ubicación en tiempo real aumenta el riesgo de ciberataques

El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) ha alertado sobre la vulnerabilidad que representa compartir la ubicación en tiempo real, porque esta práctica cotidiana puede facilitar el acceso no autorizado a las cuentas de redes sociales mediante hackeos.

Los atacantes puede preparar tácticas
Los atacantes puede preparar tácticas para intervenir el dispositivo de su víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la institución, la información geográfica publicada en línea puede ser utilizada para obtener contraseñas de cuentas personales y bancarias, o para ejecutar ataques dirigidos contra los usuarios.

Cómo evitar riesgos al compartir la ubicación en tiempo real en redes sociales

Para reducir la exposición a estos riesgos, los expertos sugieren una serie de medidas orientadas a fortalecer la privacidad digital. Entre las sugerencias más relevantes se encuentran:

  • Desactivar el GPS de los dispositivos o cámaras digitales.
  • Revisar cuidadosamente los permisos de ubicación que solicitan las aplicaciones.
  • Restringir el acceso a la ubicación en plataformas como WhatsApp o Google Maps.

Asimismo, aconsejan evitar compartir la ubicación con personas desconocidas, no aceptar solicitudes de amistad de usuarios que no se identifiquen plenamente y revisar de manera periódica la configuración de privacidad en todas las redes sociales.

Los criminales pueden notar que
Los criminales pueden notar que la persona está fuera de casa al ver una publicación en sus redes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otra pauta clave es abstenerse de publicar fotografías durante periodos de vacaciones o de indicar la ubicación real en tiempo real, porque estos datos pueden ser utilizados para planificar robos en el hogar.

Las autoridades enfatizan que la prevención y el manejo responsable de la información personal son fundamentales para evitar convertirse en blanco de delitos digitales.

Cómo impacta en la reputación digital y el empleo

Sumado a los peligros físicos y financieros, la publicación de datos personales como la ubicación puede tener consecuencias a largo plazo sobre la reputación digital de los usuarios.

Toda información compartida en redes sociales, incluidas imágenes, mensajes y geolocalizaciones, forma parte de la huella digital, un perfil en línea que cada vez más empresas y organizaciones revisan antes de ofrecer empleo o admitir a alguien en un programa académico.

Muchos entrevistadores revisan antes el
Muchos entrevistadores revisan antes el perfil en redes sociales del aspirante para ver su interacción en canales digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una publicación aparentemente inofensiva, puede ser interpretada como descuido en materia de privacidad o resultar incompatible con los valores de una institución o empresa.

Qué riesgos implica publicar fotos de hijos o familiares menores de edad en redes

Compartir imágenes de hijos o familiares menores en redes sociales, implica riesgos asociados a la protección de la privacidad y la seguridad de los menores.

Las fotografías pueden ser descargadas, manipuladas y redistribuidas sin consentimiento, quedando fuera del control de quien las publicó y llegando a personas desconocidas o a sitios con fines ilícitos.

Otro dato clave es que al aportar datos como nombres, edades o ubicaciones, se incrementa la vulnerabilidad ante delitos como el robo de identidad o el grooming.

Temas Relacionados

CiberacosoRobosHogarUbicaciónRedes socialesLo último en tecnología

Últimas Noticias

PS5 recibe un juego gratis: cómo descargarlo sin necesidad de suscripción a PlayStation Plus

Para tener el juego solo se necesita una cuenta activa de PlayStation Network y acceso a la PS Store

PS5 recibe un juego gratis:

Colombia tiene ahora su propio canal en WhatsApp para prevenir el ciberacoso: cómo usarlo

Carina Murcia, ministra de las TIC, destacó la urgencia de enfrentar el aumento de la violencia digital en entornos escolares

Colombia tiene ahora su propio

La inteligencia artificial impulsa un récord de demanda eléctrica y transforma el mapa energético global, afirma la IEA

El informe de la Agencia Internacional de Energía destacó que las fuentes renovables lideran la generación eléctrica mundial, con inversiones históricas y cambios en su generación y distribución. MIT Technology Review señaló que el reto de reducir las emisiones y modernizar las redes es crucial para el futuro del planeta

La inteligencia artificial impulsa un

Modo It en WhatsApp: cómo se activa

Los usuarios pueden pedirle a Meta AI, el chatbot de inteligencia artificial, que genere imágenes inspiradas en la obra de Stephen King y utilizarlas como fondo de pantalla en los chats

Modo It en WhatsApp: cómo

Papelera de WhatsApp: cómo acceder a los mensajes eliminados

Para restaurar mensajes eliminados, es necesario reinstalar la app y validar la cuenta para acceder al historial guardado

Papelera de WhatsApp: cómo acceder
DEPORTES
Peleas y denuncia de infidelidades:

Peleas y denuncia de infidelidades: la polémica fiesta organizada por Carrascal y Pulgar tras ganar la Libertadores con Flamengo

Sorteo del Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo en vivo

Habló uno de los refuerzos que tiene River Plate en carpeta: qué haría si lo llama Gallardo y la razón por la que quiere volver al país

FIFA dio a conocer a los tres artistas que animarán el sorteo del Mundial 2026 y confirmó a los conductores del evento

La nueva vida de un ex arquero de la selección de Francia como productor de ostras: “El boca a boca funciona, es la mejor publicidad”

TELESHOW
Entre lágrimas, Juli Poggio desmintió

Entre lágrimas, Juli Poggio desmintió haber coqueteado con Nico Occhiato: " No me gusta que me acusen de Tatiana"

El papá de Rocío Pardo habló de la boda de su hija con Nicolás Cabré: “Voy a tener que vender más entradas”

Murió a los 49 años Puni Corvalán, referente del rock de Santiago del Estero

El gesto a la distancia de Maxi López a su esposa Daniela Christiansson a pocos días de dar a luz

La palabra de Darío Cvitanich tras su separación con Ivana Figueiras y el escándalo con Chechu Bonelli

INFOBAE AMÉRICA

“Testigos de la historia”: la

“Testigos de la historia”: la Agencia EFE celebra 60 años en Argentina con una exposición histórica

María Corina Machado responsabilizó a Maduro por el despliegue militar de EEUU en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se negó”

Periodismo digital con IA: avances en España y LATAM

El mercado del arte redescubre los clásicos con precios récord a Gustav Klimt, Rubens y Dora Maar

“La edición número 50 de la Feria del Libro de Buenos Aires posiblemente sea la más importante de su historia”