Las luces de Navidad sí afectan la velocidad del WiFi de tu casa: por qué y cómo solucionarlo

Si en diciembre el WiFi del hogar se vuelve más lento, las luces navideñas podrían ser la causa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si has notado que en diciembre el WiFi en tu casa está más lento, es posible que las luces decorativas típicas de la época navideña sean las responsables de este comportamiento del internet.

Esto ocurre porque muchas de estas luces, especialmente las que funcionan con tecnología LED y sistemas intermitentes, pueden generar interferencias electromagnéticas.

Esta interferencia afecta la señal inalámbrica de tu red WiFi, especialmente si las luces están cerca del router o de los dispositivos conectados.

Las ondas electromagnéticas producidas por las luces se superponen con la frecuencia utilizada por el WiFi, lo que provoca pérdida de velocidad, conexiones inestables o cortes intermitentes.

Estos adornos emiten ondas electromagnéticas que interfieren con la señal inalámbrica, especialmente en la banda de 2,4 GHz, provocando baja velocidad o cortes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evitar que las luces navideñas afecten la velocidad del WiFi

Durante la temporada navideña, es común decorar el hogar con luces y adornos eléctricos, pero estos dispositivos pueden interferir con la señal de WiFi y afectar la velocidad de tu conexión a internet.

Para evitar que las luces navideñas provoquen este inconveniente, es fundamental tomar algunas precauciones en casa.

En primer lugar, procura ubicar el router lejos de las luces decorativas, especialmente de aquellas que funcionan con tecnología LED o que cambian de color y patrón de manera intermitente.

Estas luces pueden emitir ondas electromagnéticas que interfieren con las frecuencias que utiliza la red inalámbrica, principalmente la de 2,4 GHz, presente en la mayoría de los routers domésticos.

Durante la temporada navideña aumenta el uso de luces y dispositivos eléctricos, lo que puede afectar la conexión a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, trata de no colocar extensiones eléctricas, figuras iluminadas o adornos electrónicos cerca del router o entre este y los dispositivos conectados. Mantener despejada el área alrededor del router ayuda a asegurar una señal más limpia y estable.

Si es posible, conecta tus equipos a la red WiFi de 5 GHz, que es menos susceptible a interferencias provenientes de electrodomésticos y decoraciones.

También puedes optar por programar las luces navideñas para que no estén encendidas durante las horas en las que requieres mayor velocidad y estabilidad en la conexión.

Siguiendo estas recomendaciones, podrás disfrutar de tus decoraciones sin sacrificar la calidad de tu internet.

Para reducir las interferencias, se recomienda conectar los equipos a la red WiFi de 5 GHz, menos sensible a este tipo de señales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ahorrar energía en casa durante la Navidad

Durante la temporada navideña, el consumo energético en los hogares suele incrementarse por la decoración, las reuniones y el uso prolongado de luces y electrodomésticos. Para enfrentar este desafío, existen medidas prácticas que permiten reducir el consumo sin perder el espíritu festivo.

En primer lugar, es fundamental elegir luces LED de bajo consumo, que utilizan hasta un 80% menos de energía respecto a las incandescentes.

Además, se recomienda limitar el tiempo de encendido de las decoraciones luminosas, utilizando temporizadores para que funcionen solo durante las horas de mayor presencia familiar.

La cocina es otra fuente importante de consumo en estas fechas. Planificar los menús y cocinar varias recetas al mismo tiempo optimiza el uso del horno y de la placa, evitando pérdidas de calor y consumo innecesario.

La cocina también eleva el consumo energético en estas fechas. Planificar los menús y preparar varios platos a la vez permite aprovechar mejor el horno y la estufa, reduciendo el gasto innecesario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprovechar la luz natural durante el día y moderar la calefacción son acciones clave para reducir el gasto. Cerrando puertas y ventanas se mantiene el calor, y programando el termostato a una temperatura razonable, se pueden evitar sobrecostos.

Adoptar hábitos como desenchufar dispositivos cuando no se utilizan contribuye a disminuir el consumo silencioso típico de los aparatos en standby. Consumo responsable y tecnología eficiente son las claves para unas fiestas sostenibles.

Qué es el consumo vampiro

El consumo vampiro es la electricidad que consumen los aparatos y electrodomésticos, aunque estén apagados o en modo de espera. Dispositivos como televisores, microondas, computadoras y cargadores siguen utilizando energía al permanecer enchufados, lo que incrementa el gasto eléctrico del hogar de manera silenciosa.

Para evitarlo, se aconseja desenchufar los aparatos cuando no se usen o emplear regletas con interruptor, logrando así una reducción en el consumo y en el impacto ambiental.