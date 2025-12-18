Cuándo sale el juego de la Copa del Mundo 2026 que creó Netflix y la FIFA

El nuevo videojuego se podrá jugar inicialmente en televisores seleccionados de ciertos países. (Composición Infobae: Netflix / Instagram: leomessi)

Netflix y la FIFA lanzarán un juego oficial de simulación de fútbol antes del inicio de la Copa Mundial 2026. El título, desarrollado por Delphi Interactive, llegará en el periodo previo al mundial y permitirá a los suscriptores de la plataforma experimentar el torneo desde sus televisores, con la facilidad de usar el teléfono móvil como control, sin requerir consolas dedicadas.

Esta colaboración marca un hito en la integración de experiencias interactivas en streaming y refuerza el atractivo de Netflix para los aficionados al deporte, con una propuesta que busca acercar la emoción del campeonato global a millones de hogares.

Cuándo sale el juego de la Copa del Mundo 2026

El juego de simulación de la Copa Mundial 2026, fruto de la alianza entre Netflix, FIFA y Delphi Interactive, tiene previsto su lanzamiento antes de que dé inicio el torneo más importante del fútbol internacional. Según declaraciones del presidente de Juegos de Netflix, Alain Tascan, el objetivo es que los aficionados puedan “llevar el fútbol directamente a sus salas de estar” y disfrutar una experiencia inmersiva, rápida de aprender y abierta a todo tipo de público.

Netflix y la FIFA lanzarán un juego oficial de simulación de fútbol antes del inicio de la Copa Mundial 2026. (Instagram: leomessi / Netflix)

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó la importancia de este acuerdo: “La FIFA está muy emocionada de asociarse con Netflix Games y Delphi Interactive antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta importante colaboración es un hito clave en el compromiso de la FIFA con la innovación en el mundo de los videojuegos de fútbol… y redefinirá el concepto mismo de los juegos de simulación”.

Primeros detalles del videojuego de Netflix y la FIFA

El nuevo videojuego se podrá jugar inicialmente en televisores seleccionados de ciertos países, aunque se anticipa una expansión progresiva, permitiendo a los usuarios acceder con su suscripción habitual de Netflix y controlar toda la acción desde sus teléfonos móviles, prescindiendo de consolas o mandos externos adicionales.

Es importante señalar que el título ofrecerá partidos completos del mundial, modalidades de juego en solitario o multijugador y, fiel a la filosofía de Netflix, estará disponible sin anuncios ni compras extra.

Lionel Messi sostiene el trofeo de la Copa del Mundo tras consagrarse campeón con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. (Netflix)

Biblioteca de videojuegos Netflix y nuevas funciones interactivas

La llegada del simulador de fútbol fortalece el catálogo de videojuegos que Netflix pone a disposición de sus suscriptores, sumando alternativas originales a propuestas consagradas como Grand Theft Auto: The Trilogy, Red Dead Redemption, Hades, Sonic Mania Plus, Monument Valley y juegos inspirados en series de la plataforma, como Squid Game: Unleashed.

Además, los usuarios pueden encontrar títulos festivos y de fiesta, como Boggle Party o Pictionary: Game Night, todos sin coste adicional y libres de anuncios publicitarios.

Otra innovación ligada a la experiencia de juego es la función Party Games, que simplifica el acceso desde la propia aplicación de Netflix en el televisor y convierte el teléfono móvil en control remoto. Según la compañía, “hemos diseñado una manera totalmente diferente de disfrutar videojuegos, tan simple como ver una serie en streaming cualquier noche. Basta con contar con una suscripción a Netflix y un celular para acceder a una nueva dimensión de entretenimiento interactivo”.

La llegada del simulador de fútbol fortalece el catálogo de videojuegos que Netflix pone a disposición de sus suscriptores. REUTERS/Claudia Greco

En paralelo, Netflix ha presentado la herramienta Momentos, pensada para que los usuarios seleccionen y compartan clips favoritos de series o películas directamente desde la aplicación móvil, facilitando el envío de escenas a otros usuarios siempre que cuenten con una cuenta activa.

Cuándo comienza el Mundial FIFA 2026: fechas clave del torneo

El Mundial de la FIFA 2026 tiene previsto comenzar oficialmente el 11 de junio de 2026. Esta edición será histórica, ya que el torneo se celebrará de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y México, lo que marcará la primera vez que tres países albergan la Copa del Mundo de forma simultánea. La ceremonia inaugural y el partido de apertura están programados para realizarse en la ciudad de México, dando inicio así a un mes completo de competencia.

A lo largo del certamen, equipos de todos los continentes se enfrentarán en distintas sedes repartidas entre las tres naciones anfitrionas. El formato del torneo se ampliará, permitiendo la participación de 48 selecciones nacionales, lo que promete más encuentros y mayor emoción para los aficionados en todo el mundo. El partido final y la clausura se celebrarán el 19 de julio de 2026, poniendo el broche de oro a uno de los eventos deportivos más esperados del año.