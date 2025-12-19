La era del hectocornio: qué es y cómo startups como OpenAI y SpaceX superan USD 100.000 millones en valoración

Siete startups tecnológicas superan los 100.000 millones en valoración de mercado. (Imagen ilustrativa)

La era del hectocornio marca un nuevo hito en la industria tecnológica. Las startups ya no se conforman con alcanzar una valoración de mil millones de dólares —el antiguo estándar del “unicornio”—, sino que ahora algunas de las empresas privadas más influyentes del mundo superan los 100 mil millones de dólares en valor de mercado.

Este selecto grupo, conocido como el de los hectocornios, refleja el impacto creciente de sectores como la inteligencia artificial, el espacio, los pagos digitales y las plataformas de datos en la economía global.

En este nuevo escenario, compañías como OpenAI, SpaceX o ByteDance han elevado de forma drástica el techo de las valoraciones privadas, impulsadas por rondas de financiación multimillonarias, ventas secundarias de acciones y una demanda sin precedentes por tecnologías consideradas estratégicas. Incluso firmas que aún no cotizan en bolsa ya manejan cifras comparables —o superiores— a las de grandes corporaciones históricas.

Startups tecnológicas se posicionan como las más valoradas del mundo, sin todavía salir a la bolsa de valores. (Imagen ilustrativa)

Según reportes recientes, el club de los hectocornios sigue creciendo y podría sumar nuevos integrantes en el corto plazo. Waymo, la startup de robotaxis autónomos propiedad de Alphabet, aparece como una de las candidatas a cruzar pronto el umbral de los 100 mil millones de dólares, en medio de negociaciones para una nueva ronda de financiación.

A continuación, las siete startups tecnológicas que ya alcanzaron el estatus de hectocornio y que definen esta nueva etapa del ecosistema tecnológico global:

1. OpenAI

Fundada en 2015 y liderada por Sam Altman, OpenAI se consolidó como una de las empresas más influyentes de la última década tras el lanzamiento de ChatGPT en 2022. Su chatbot impulsado por inteligencia artificial generativa alcanzó cientos de millones de usuarios semanales y posicionó a la compañía en el centro de la carrera global por la IA.

OpenAI es la empresa desarrolladora de ChatGPT, el chatbot más popular del mundo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En octubre, OpenAI alcanzó una valoración cercana a los 500.000 millones de dólares tras una venta secundaria de acciones. Informes recientes señalan que la empresa busca nuevas rondas de financiación que podrían elevar su valor hasta los 750.000 millones de dólares, convirtiéndola en una de las compañías privadas más valiosas de la historia.

2. SpaceX

Elon Musk fundó SpaceX en 2002 con el objetivo de reducir los costos de acceso al espacio y, a largo plazo, hacer posible la vida humana en otros planetas. Con más de 320 lanzamientos realizados y múltiples contratos con la NASA, la empresa se ha convertido en un actor clave del sector aeroespacial.

SpaceX alcanzó una valoración estimada de 400.000 millones de dólares, aunque planes de ventas secundarias podrían elevarla hasta los 800.000 millones. Además, la compañía evalúa una posible salida a bolsa en 2026, con una valoración que algunos analistas sitúan en 1,5 billones de dólares.

SpaceX fue fundada con el objetivo de llevar al ser humano a otro planeta. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

3. Anthropic

Fundada en 2021 por exmiembros de OpenAI, entre ellos Dario y Daniela Amodei, Anthropic se especializa en el desarrollo de modelos de lenguaje de gran escala, con su familia de modelos Claude como producto estrella. La startup ha recibido inversiones clave de Google, Amazon, Microsoft y Nvidia. En septiembre alcanzó una valoración de 183.000 millones de dólares, aunque negociaciones posteriores podrían elevarla por encima de los 350.000 millones, consolidándola como uno de los grandes referentes de la IA generativa.

4. ByteDance

La empresa china ByteDance, fundada en 2012 por Zhang Yiming, es la matriz de TikTok, una de las plataformas sociales más populares del mundo. Su crecimiento se aceleró tras la expansión internacional de la aplicación y la incorporación de funciones como TikTok Shop. En 2024, ByteDance fue valorada en torno a los 330.000 millones de dólares, aunque algunos inversores, como Fidelity, estiman su valor en hasta 380.000 millones, situándola entre las startups privadas más valiosas del planeta.

Bytedance es la empresa matriz de TikTok. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

5. Databricks

Creada en 2013 y dirigida por Ali Ghodsi, Databricks ofrece una plataforma de inteligencia de datos que permite a las empresas gestionar grandes volúmenes de información en la nube, integrando analítica avanzada e inteligencia artificial. Tras varias rondas de financiación, la compañía alcanzó recientemente una valoración de 134.000 millones de dólares, impulsada por la creciente demanda de soluciones de datos e IA en entornos empresariales.

6. Stripe

Fundada en 2010 por los hermanos Patrick y John Collison, Stripe se especializa en pagos digitales y soluciones financieras para empresas. Tras años de crecimiento sostenido, la startup logró consolidarse como una de las principales infraestructuras de pagos a nivel global. En 2024, su valoración superó los 106.700 millones de dólares, lo que le permitió ingresar oficialmente al club de los hectocornios.

Stripe es una startup de pagos en línea para empresas. (Stripe)

7. xAI

La startup de inteligencia artificial creada por Elon Musk en 2023 desarrolla modelos como Grok, integrados en plataformas como X (antes Twitter) y Tesla. Tras la adquisición de X, la valoración combinada de ambas compañías superó los 113.000 millones de dólares. Aunque existen versiones contradictorias sobre nuevas rondas de financiación, algunas estimaciones sitúan el valor potencial de xAI por encima de los 200.000 millones de dólares.