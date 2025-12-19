Tecno

La era del hectocornio: qué es y cómo startups como OpenAI y SpaceX superan USD 100.000 millones en valoración

Empresas privadas como ByteDance ya alcanzan cifras que las colocan al nivel de muchas compañías históricas que cotizan en bolsa, marcando un cambio profundo en el ecosistema tecnológico

Guardar
Siete startups tecnológicas superan los
Siete startups tecnológicas superan los 100.000 millones en valoración de mercado. (Imagen ilustrativa)

La era del hectocornio marca un nuevo hito en la industria tecnológica. Las startups ya no se conforman con alcanzar una valoración de mil millones de dólares —el antiguo estándar del “unicornio”—, sino que ahora algunas de las empresas privadas más influyentes del mundo superan los 100 mil millones de dólares en valor de mercado.

Este selecto grupo, conocido como el de los hectocornios, refleja el impacto creciente de sectores como la inteligencia artificial, el espacio, los pagos digitales y las plataformas de datos en la economía global.

En este nuevo escenario, compañías como OpenAI, SpaceX o ByteDance han elevado de forma drástica el techo de las valoraciones privadas, impulsadas por rondas de financiación multimillonarias, ventas secundarias de acciones y una demanda sin precedentes por tecnologías consideradas estratégicas. Incluso firmas que aún no cotizan en bolsa ya manejan cifras comparables —o superiores— a las de grandes corporaciones históricas.

Startups tecnológicas se posicionan como
Startups tecnológicas se posicionan como las más valoradas del mundo, sin todavía salir a la bolsa de valores. (Imagen ilustrativa)

Según reportes recientes, el club de los hectocornios sigue creciendo y podría sumar nuevos integrantes en el corto plazo. Waymo, la startup de robotaxis autónomos propiedad de Alphabet, aparece como una de las candidatas a cruzar pronto el umbral de los 100 mil millones de dólares, en medio de negociaciones para una nueva ronda de financiación.

A continuación, las siete startups tecnológicas que ya alcanzaron el estatus de hectocornio y que definen esta nueva etapa del ecosistema tecnológico global:

1. OpenAI

Fundada en 2015 y liderada por Sam Altman, OpenAI se consolidó como una de las empresas más influyentes de la última década tras el lanzamiento de ChatGPT en 2022. Su chatbot impulsado por inteligencia artificial generativa alcanzó cientos de millones de usuarios semanales y posicionó a la compañía en el centro de la carrera global por la IA.

OpenAI es la empresa desarrolladora
OpenAI es la empresa desarrolladora de ChatGPT, el chatbot más popular del mundo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En octubre, OpenAI alcanzó una valoración cercana a los 500.000 millones de dólares tras una venta secundaria de acciones. Informes recientes señalan que la empresa busca nuevas rondas de financiación que podrían elevar su valor hasta los 750.000 millones de dólares, convirtiéndola en una de las compañías privadas más valiosas de la historia.

2. SpaceX

Elon Musk fundó SpaceX en 2002 con el objetivo de reducir los costos de acceso al espacio y, a largo plazo, hacer posible la vida humana en otros planetas. Con más de 320 lanzamientos realizados y múltiples contratos con la NASA, la empresa se ha convertido en un actor clave del sector aeroespacial.

SpaceX alcanzó una valoración estimada de 400.000 millones de dólares, aunque planes de ventas secundarias podrían elevarla hasta los 800.000 millones. Además, la compañía evalúa una posible salida a bolsa en 2026, con una valoración que algunos analistas sitúan en 1,5 billones de dólares.

SpaceX fue fundada con el
SpaceX fue fundada con el objetivo de llevar al ser humano a otro planeta. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

3. Anthropic

Fundada en 2021 por exmiembros de OpenAI, entre ellos Dario y Daniela Amodei, Anthropic se especializa en el desarrollo de modelos de lenguaje de gran escala, con su familia de modelos Claude como producto estrella. La startup ha recibido inversiones clave de Google, Amazon, Microsoft y Nvidia. En septiembre alcanzó una valoración de 183.000 millones de dólares, aunque negociaciones posteriores podrían elevarla por encima de los 350.000 millones, consolidándola como uno de los grandes referentes de la IA generativa.

4. ByteDance

La empresa china ByteDance, fundada en 2012 por Zhang Yiming, es la matriz de TikTok, una de las plataformas sociales más populares del mundo. Su crecimiento se aceleró tras la expansión internacional de la aplicación y la incorporación de funciones como TikTok Shop. En 2024, ByteDance fue valorada en torno a los 330.000 millones de dólares, aunque algunos inversores, como Fidelity, estiman su valor en hasta 380.000 millones, situándola entre las startups privadas más valiosas del planeta.

Bytedance es la empresa matriz
Bytedance es la empresa matriz de TikTok. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

5. Databricks

Creada en 2013 y dirigida por Ali Ghodsi, Databricks ofrece una plataforma de inteligencia de datos que permite a las empresas gestionar grandes volúmenes de información en la nube, integrando analítica avanzada e inteligencia artificial. Tras varias rondas de financiación, la compañía alcanzó recientemente una valoración de 134.000 millones de dólares, impulsada por la creciente demanda de soluciones de datos e IA en entornos empresariales.

6. Stripe

Fundada en 2010 por los hermanos Patrick y John Collison, Stripe se especializa en pagos digitales y soluciones financieras para empresas. Tras años de crecimiento sostenido, la startup logró consolidarse como una de las principales infraestructuras de pagos a nivel global. En 2024, su valoración superó los 106.700 millones de dólares, lo que le permitió ingresar oficialmente al club de los hectocornios.

Stripe es una startup de
Stripe es una startup de pagos en línea para empresas. (Stripe)

7. xAI

La startup de inteligencia artificial creada por Elon Musk en 2023 desarrolla modelos como Grok, integrados en plataformas como X (antes Twitter) y Tesla. Tras la adquisición de X, la valoración combinada de ambas compañías superó los 113.000 millones de dólares. Aunque existen versiones contradictorias sobre nuevas rondas de financiación, algunas estimaciones sitúan el valor potencial de xAI por encima de los 200.000 millones de dólares.

Temas Relacionados

StartupsOpenAISpaceXxAILo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

“Error 502”: nueva caída global de Cloudflare afecta a miles de sitios en internet

De acuerdo con Cloudflare, el equipo técnico analiza fallas intermitentes en el rendimiento de la red

“Error 502”: nueva caída global

El precio de la criptomoneda ethereum este 19 de diciembre

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

El precio de la criptomoneda

Bitcoin: cuál es la cotización de esta criptomoneda

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Bitcoin: cuál es la cotización

Trucos para aumentar la luminosidad de las tiras de LED

Optar por tiras diseñadas para trabajar con voltajes más altos, como 12V o incluso 24V, suele traducirse en una mejor eficiencia luminosa

Trucos para aumentar la luminosidad

SpaceX de Elon Musk tuvo una pérdida significativa en órbita con un satélite: qué pasó

El incidente reavivó la preocupación global por la congestión espacial y la necesidad de reglas más estrictas para evitar colisiones

SpaceX de Elon Musk tuvo
DEPORTES
Juan Román Riquelme definió el

Juan Román Riquelme definió el formato del nuevo Consejo de Fútbol de Boca Juniors para 2026

La espectacular doble caída en una pelea que dejó a los boxeadores al borde del nocaut

Tras cerrar a Fausto Vera, cómo sigue el mercado de pases de River Plate: los nuevos apuntados

Jake Paul se enfrenta al ex campeón mundial Anthony Joshua: hora, todo lo que hay que saber y cómo ver el combate en vivo

Todo lo que hay que saber sobre Párense de Manos III: el cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo

TELESHOW
Christian Petersen y Sofía Zelaschi:

Christian Petersen y Sofía Zelaschi: un flechazo en la tele, una boda que desafió prejuicios y la prueba de amor más difícil

Chano Moreno Charpentier reveló que está de novio hace cuatro años: “Tami me salvó la vida”

El posible regreso de Mauro Icardi a Rosario reaviva las tensiones en la familia

Humor y cercanía en #Detaquito: Olivia Wald y Luchi Maidana cara a cara

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el comentario sobre la China Suárez que descolocó a Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Una terapia experimental con ARN

Una terapia experimental con ARN mensajero de Harvard y el MIT logró rejuvenecer al sistema inmune

El descubrimiento de un túmulo revela un entierro colectivo inusual de la Edad de Bronce

La revista Science eligió al crecimiento de las energías renovables como el avance científico del 2025

El Museo del Louvre reabre sus puertas tras una huelga de tres días

La conexión entre dieta y salud mental: por qué la falta de magnesio podría influir en la ansiedad