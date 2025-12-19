Tecno

Bitcoin: cuál es la cotización de esta criptomoneda

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Guardar
Bitcoin, la criptomoneda más popular
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bitcoin fue la primera criptomoneda que se lanzó al mercado. Ideada por Satoshi Nakamoto en 2008, esta divisa digital promovía un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales luego de la crisis financiera global que se vivió ese año.

La victoria electoral de Donald Trump significó un movimiento positivo para las principales criptomonedas del mercado. A finales de 2024, bitcoin registró un nuevo máximo histórico que logró superar los 107.000 dólares por unidad, después de que el presidente estadounidense reiteró su idea de crear una reserva estratégica de la criptodivisa en Estados Unidos.

Las divisas digitales serán un foco de atención durante este año, las iniciativas del presidente de Estados Unidos y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial fungirán un papel importante en la cotización de estos activos. Después del lanzamiento del nuevo modelo de IA chino DeepSeek, BTC y otras criptos cayeron en la mayoría de los mercados de valores.

Representaciones físicas de varias criptomonedas.(REUTERS/Banco
Representaciones físicas de varias criptomonedas.(REUTERS/Banco Santander)

Cotización de la criptomoneda bitcoin

El costo de la criptomoneda bitcoin para este día a las 09:00 horas (UTC) es de 87738.56 dólares. Esto quiere decir que la moneda digital reportó un cambio de 1.19% en el último día, así como un movimiento de 0.77% en la última hora.

Por su nivel de capitalización, esta moneda digital ocupa la posición #1 entre las más populares.

El flujo histórico de inversiones impulsa a bitcoin a máximos nunca antes vistos

En marzo del año pasado el bitcoin ha logrado un nuevo máximo histórico, superando los valores anteriores y reafirmándose como la criptomoneda más importante en el mercado, acercándose a los 73 mil dólares. Este récord se obtuvo en medio de un flujo sin precedentes de inversiones hacia las criptomonedas, un acontecimiento notable para el sector financiero digital.

El aumento en el valor de bitcoin ocurre en un contexto donde hay un entrante masivo de capital hacia las criptomonedas, lo que indica un creciente interés y confianza de los inversores en estos activos. La subida del precio beneficia no solo a bitcoin sino que también tiene un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas en general, favoreciendo una mayor estabilidad y visibilidad, de acuerdo a un análisis de Bloomberg.

Expertos financiaron este aumento a diferentes factores, como la adopción institucional de las criptomonedas, la búsqueda de alternativas de inversión debido a la incertidumbre económica mundial y la innovación continua en la tecnología blockchain que respalda a bitcoin y otras divisas digitales. Esta combinación de factores ha creado un entorno propicio para el crecimiento continuo en el valor de Bitcoin.

Cómo adquirirlas

Para adquirirlas e intercambiarlas se utilizan portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los usuarios, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar determinada moneda, mayor será su valor.

Un cajero para comprar
Un cajero para comprar criptomonedas. (EFE/Cristobal Herrera)

No obstante, quien invierte en este tipo de monedas digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos sólo guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.

Temas Relacionados

CriptomonedasBitcoinNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Trucos para aumentar la luminosidad de las tiras de LED

Optar por tiras diseñadas para trabajar con voltajes más altos, como 12V o incluso 24V, suele traducirse en una mejor eficiencia luminosa

Trucos para aumentar la luminosidad

SpaceX de Elon Musk tuvo una pérdida significativa en órbita con un satélite: qué pasó

El incidente reavivó la preocupación global por la congestión espacial y la necesidad de reglas más estrictas para evitar colisiones

SpaceX de Elon Musk tuvo

Cómo hacer una felicitación navideña personalizada con tu foto usando Gemini de Google o ChatGPT

Estas herramientas también permiten reunir a toda la familia en una única imagen, elegir fondos temáticos y agregar mensajes festivos con solo unos cuantos pasos

Cómo hacer una felicitación navideña

Televisión inteligente: buscar Magis TV APK última versión no es lo más recomendado, mejor sigue este consejo

Expertos advierten sobre amenazas informáticas y legales que afectan a quienes optan por programas alternativos en dispositivos conectados

Televisión inteligente: buscar Magis TV

Los 20 juegos de Android que puedes jugar sin internet

Google Play pone a disposición una amplia variedad de juegos que incluyen desde arcades clásicos y aventuras de acción, hasta simuladores y propuestas casuales para todos los gustos

Los 20 juegos de Android
DEPORTES
Jake Paul se enfrenta al

Jake Paul se enfrenta al ex campeón mundial Anthony Joshua: hora, todo lo que hay que saber y cómo ver el combate en vivo

Todo lo que hay que saber sobre Párense de Manos III: el cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo

A 30 años de la increíble hazaña de Rosario Central: remontó un 0-4 y logró su primer título internacional

Juan Manuel Fangio II corrió un clásico con su hija y analizó a Colapinto en la Fórmula 1: “En 2026 demostrará lo que realmente sabe”

El estremecedor video del accidente aéreo en el que murieron el legendario piloto Greg Biffle y su familia

TELESHOW
Humor y cercanía en #Detaquito:

Humor y cercanía en #Detaquito: Olivia Wald y Luchi Maidana cara a cara

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el comentario sobre la China Suárez que descolocó a Wanda Nara

El desconsolado llanto de La Joaqui al recibir una carta de su tío en MasterChef: “Tenemos una relación muy especial”

Chano, a corazón abierto sobre el apoyo de Mario Pergolini en su recuperación: “Sentía culpa por lastimar a mi familia”

Maxi López se emocionó hasta las lágrimas al leer la carta que le dedicó Daniela Christiansson en MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Prometía impulsar carreras de modelaje,

Prometía impulsar carreras de modelaje, citaba a las jóvenes para sesiones de fotos y las asesinaba: los detalles del caso Bradford

Vladimir Putin brindará este viernes su tradicional conferencia de prensa anual

La Cámara de Diputados de Brasil destituyó al hijo de Jair Bolsonaro y al ex jefe de inteligencia de sus cargos

El primer ministro de Australia anunció un día de reflexión a una semana del ataque terrorista en Bondi Beach

La Justicia de Bolivia ratificó la prisión preventiva al ex presidente Arce por riesgos de fuga y obstaculización del proceso penal