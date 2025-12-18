Así es Launchpad, el superyate de Mark Zuckerberg de más de 300 millones de dólares con helipuerto

Esta nave supera en tamaño a un campo de fútbol. (Composición Infobae: superyachttimes.com / REUTERS/Manuel Orbegozo)

El superyate Launchpad, propiedad de Mark Zuckerberg, presidente de Meta, se ha convertido en uno de los símbolos más ostentosos de lujo e innovación en alta mar. Valorado en más de 300 millones de dólares y equipado con helipuerto, esta embarcación encarna el nivel de extravagancia que solo las grandes fortunas alcanzan.

Con casi 120 metros de eslora, tecnología de última generación y comodidades de alto nivel, Launchpad destaca tanto por sus características técnicas como por el estilo de vida que ofrece a bordo.

Características y comodidades de Launchpad, el yate de lujo de Mark Zuckerberg

El Launchpad es mucho más que una embarcación; representa una obra maestra de la ingeniería náutica y el diseño exclusivo. Con una eslora de 119 metros y una manga de 17 metros, esta nave supera en tamaño a un campo de fútbol y ofrece espacio suficiente para satisfacer todos los caprichos de su propietario.

Launchpad posee una eslora cercana a los 120 metros. (hola.com)

La motorización incluye cuatro potentes motores diésel MTU de 5.230 HP cada uno, capaces de alcanzar una velocidad máxima de 20 nudos (37 km/h) y una velocidad de crucero de 12 nudos (22 km/h). Gracias a su autonomía superior a 3.000 millas náuticas, Launchpad puede realizar travesías prolongadas sin necesidad de recargar combustible.

Entre sus instalaciones destaca un helipuerto en la popa, facilitando la llegada y salida a cualquier rincón del mundo sin depender de puertos convencionales. El interior alberga 13 camarotes para invitados y 49 cabinas para la tripulación, además de suites personalizadas que aportan exclusividad y confort.

El superyate cuenta con sala de juegos, piscina infinita, gimnasio, cine privado, spa y jacuzzi. Para el entretenimiento al aire libre, dispone de pista de tenis en la proa y de una decoración interior que combina tonos blancos y azules para crear un ambiente sofisticado y relajante.

El interior alberga 13 camarotes para invitados y 49 cabinas para la tripulación. (Euthman)

Sostenibilidad, emisiones y la vida a bordo del superyate

El Launchpad no solo se distingue por su lujo, sino que también incorpora medidas de eficiencia energética mediante paneles solares para suministrar electricidad y climatización a bordo. Sin embargo, el impacto ecológico de la embarcación sigue siendo considerable.

Al navegar a velocidad de crucero, el yate puede llegar a emitir hasta 40 toneladas de CO₂ por hora, equiparable a la contaminación generada por 630 automóviles en ese mismo tiempo. Esta paradoja refuerza el debate sobre las contradicciones entre lujo y sostenibilidad en el ámbito de las grandes fortunas.

Durante los últimos meses, la embarcación ha recorrido más de 20.000 kilómetros visitando lugares emblemáticos como Tahití, Noruega, Mallorca, Grecia y Malta. El uso del helipuerto le ha permitido a Zuckerberg superar incluso restricciones medioambientales en actividades como el heliesquí.

En Noruega, Zuckerberg intentó practicar heliesquí, una actividad que consiste en ascender a la cima de una montaña en helicóptero para luego descenderla esquiando. REUTERS/Carlos Barria

Un astillero para magnates y ciertas cifras clave

El Launchpad ha tenido presencia en astilleros de renombre como el de La Ciotat, en la Costa Azul francesa, donde suelen acudir los mayores multimillonarios en busca de servicios de mantenimiento y privacidad total. El coste anual de conservación del yate ronda los 30 millones de dólares, una suma acorde al nivel de sofisticación y tamaño de la nave.

Con capacidad para alojar hasta 24 invitados y 48 miembros de tripulación, el superyate lidera el segmento de embarcaciones de lujo, ofreciendo autonomía, privacidad y acceso a recursos exclusivos en altamar. El Launchpad se posiciona así como una referencia en diseño, innovación y suntuosidad dentro del universo de yates personalizados para los más ricos del mundo.

Finalmente, es pertinente señalar que el CEO de Meta no ha dudado en darse lujos extraordinarios que evidencian el alcance de su fortuna, como la adquisición del superyate Launchpad valorado en más de 300 millones de dólares. Detrás de estas decisiones podrían influir diversos factores, como la necesidad de contar con espacios privados que garanticen la seguridad y el confort familiar.