PayPal solicitó autorización para crear su propio banco en Estados Unidos

De aprobarse la licencia, la plataforma podrá ofrecer cuentas de ahorro, préstamos y acceso a seguros federales

La plataforma de pagos PayPal ha dado un paso estratégico al solicitar formalmente la creación de un banco en Estados Unidos. La empresa, con sede en San José, California, presentó su solicitud ante el Departamento de Instituciones Financieras de Utah y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), con el objetivo de constituir una empresa de préstamos industriales.

Este movimiento se produce en un panorama donde el entorno regulatorio, bajo la administración de Donald Trump, es percibido como favorable para la incursión de empresas tecnológicas en el sistema bancario.

Qué pasaría si autorizan a PayPal para crear su propio banco

De aprobarse la solicitud, PayPal Bank permitiría a la compañía fortalecer su provisión de préstamos a pequeñas empresas en todo el país. Desde 2013, la plataforma ha facilitado más de 30.000 millones de dólares en préstamos y capital a más de 420.000 negocios en todo el mundo, cubriendo necesidades de expansión, compra de inventarios y financiamiento de recursos esenciales.

La nueva apuesta de PayPal
La nueva apuesta de PayPal incluye la posibilidad de brindar cuentas de ahorro con intereses a clientes en el país - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa estima que la creación de su propio banco reduciría la dependencia de terceros y optimizaría la eficiencia operativa.

Según el comunicado, PayPal también planea ofrecer cuentas de ahorro con intereses a sus clientes, ampliando su gama de servicios financieros dirigidos tanto a pequeñas empresas como a consumidores. El banco buscaría membresía directa en las redes de tarjetas dentro de Estados Unidos para facilitar las actividades de procesamiento y liquidación junto a los socios bancarios actuales.

La tendencia de empresas de tecnología financiera y criptomonedas hacia la obtención de licencias bancarias sigue en crecimiento. Hace algunos días, la Oficina del Contralor de la Moneda otorgó autorización preliminar a gigantes como Ripple y Circle para establecer bancos fiduciarios nacionales, abriendo el camino para una integración más profunda de los activos digitales en el sistema bancario estadounidense.

El interés en acceder al sistema bancario ha aumentado desde la llegada de Trump al poder, ya que durante la administración anterior de Joe Biden la aprobación de estas solicitudes era mucho menos frecuente.

Para liderar esta nueva etapa, PayPal designó a Mara McNeill como presidenta de PayPal Bank. McNeill aporta más de 25 años de experiencia en servicios financieros, banca y préstamos comerciales, y previamente se desempeñó como presidenta y directora ejecutiva de Toyota Financial Savings Bank.

El entorno regulatorio promovido por
El entorno regulatorio promovido por Donald Trump impulsa a empresas tecnológicas como PayPal a solicitar licencias bancarias en Estados Unidos - REUTERS/Nathan Howard

“El acceso al capital sigue siendo un obstáculo importante para las pequeñas empresas que buscan crecer y escalar”, señaló Alex Chriss, presidente y director ejecutivo de PayPal, en declaraciones obtenidas por Bloomberg.

De acuerdo con el director ejecutivo, el establecimiento de PayPal Bank contribuiría a fortalecer la empresa, mejorar sus procesos internos y facilitar un mayor respaldo al desarrollo de las pequeñas empresas y a las oportunidades económicas en Estados Unidos.

Actualmente, PayPal ya cuenta con una licencia bancaria en Luxemburgo, lo que le ha permitido desarrollar y expandir productos financieros para consumidores en Europa.

Qué servicios prestaría como banco PayPal

Con el establecimiento de un banco en Estados Unidos, la firma busca replicar y ampliar este modelo de negocios, incorporando elementos de ahorro y préstamo bajo un marco regulatorio propio del país norteamericano. De ser aprobada la solicitud, los depósitos de los clientes en PayPal Bank quedarían cubiertos por el seguro federal de la FDIC, aportando garantías adicionales a los usuarios.

El comunicado oficial de PayPal Holdings, Inc. presentado ante la prensa y los entes reguladores enfatizó que la solicitud está sujeta a una serie de revisiones y permisos por parte de las autoridades correspondientes.

Advirtió también sobre los riesgos e incertidumbres relacionados con el proceso de aprobación y la puesta en marcha del banco, recordando a los inversionistas y usuarios que cualquier resultado está supeditado a la evaluación reglamentaria.

El interés creciente en la banca digital y las nuevas regulaciones para empresas tecnológicas marcan una tendencia de expansión y transformación en el sector financiero. Organizaciones de pagos, tecnología y activos digitales como PayPal, Ripple y Circle continúan impulsando innovaciones orientadas a ofrecer más productos y servicios directamente a los clientes, transformando el acceso al financiamiento y la gestión de recursos económicos en Estados Unidos.

