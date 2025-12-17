Mercado Libre se prepara para recibir a un nuevo CEO tras 26 años de historia

Ariel Szarfsztejn asumirá como CEO en reemplazo de Marcos Galperin. (Composición Infobae)

Mercado Libre, la mayor plataforma de comercio electrónico y servicios financieros de América Latina, anunció un cambio histórico en su liderazgo: Ariel Szarfsztejn asumirá como nuevo CEO global a partir del 1 de enero de 2026, mientras que Marcos Galperin, fundador y actual director ejecutivo, pasará a desempeñar el cargo de presidente ejecutivo.

Esta transición marca el cierre de 26 años bajo la conducción de Galperin y abre una nueva etapa para la compañía, que opera en 18 países y se ha consolidado como referente tecnológico en la región.

El proceso de sucesión se desarrolla de manera planificada y coordinada entre Galperin y Szarfsztejn, quienes han trabajado juntos para garantizar la continuidad del liderazgo y el crecimiento sostenido de Mercado Libre. El cambio de roles será efectivo a partir del 1 de enero de 2026.

Galperin, desde su nuevo puesto de presidente ejecutivo, mantendrá una participación activa en la estrategia, la evolución de los productos, la cultura organizacional y el impulso de la inteligencia artificial dentro de la empresa. La transición busca asegurar que la compañía mantenga su ritmo de innovación y expansión, al tiempo que preserva su propósito de democratizar el acceso al comercio y las finanzas en América Latina.

Ariel Szarfsztejn asumirá como CEO global de Mercado Libre desde el 1 de enero de 2026 tras una transición planificada. (Captura de video)

Ariel Szarfsztejn, de 43 años, se incorporó a Mercado Libre en 2017 y desde entonces ha dirigido el área de e-commerce, contribuyendo al crecimiento acelerado de la empresa. “Mercado Libre crece a tasas de start-up. Somos la compañía más grande de Latinoamérica y crecemos a tasas de una compañía mínima que está arrancando”, dijo a Bloomberg.

Además, expresó su entusiasmo y compromiso ante el reto de suceder a Galperin: “Es un honor y un enorme desafío suceder a Marcos en el liderazgo de Mercado Libre, una empresa que ha transformado la vida de millones de personas en América Latina”. Szarfsztejn subrayó su confianza en el potencial de la compañía: “No hay límite de crecimiento”.

El nuevo CEO enfrentará el desafío de mantener la ventaja competitiva de Mercado Libre en un contexto de expansión regional y de inversiones récord. Analistas del sector consideran que su liderazgo y experiencia lo posicionan como la opción lógica para continuar el desarrollo de la empresa.

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, pasará a desempeñar el cargo de presidente ejecutivo tras 26 años como director general. (CED)

Marcos Galperin fundó Mercado Libre en 1999 y la condujo desde sus inicios como un sitio de subastas hasta convertirla en una de las compañías tecnológicas más innovadoras y valiosas de América Latina. Bajo su dirección, la empresa evolucionó hacia un ecosistema integral de comercio electrónico y servicios financieros, con una capitalización de mercado cercana a los USD 120.000 millones.

“Ariel Szarfsztejn es la persona indicada para liderar esta nueva etapa como CEO de Mercado Libre. Posee la capacidad, el liderazgo y la cultura necesarios para guiar a la compañía por muchos años más”, dijo Galperin cuando se anunció a su sucesor.

En un evento en la Ciudad de México, Galperin remarcó: “Le paso las llaves a Ari en el mejor momento. Trabajamos muy bien con Ari los últimos ocho años y ahora toma mi rol porque es un gran exponente de nuestra cultura”.

Desde su nuevo cargo, Galperin continuará enfocado en la estrategia y la innovación, asegurando la continuidad de la visión que ha guiado a Mercado Libre durante más de dos décadas.

Mercado Libre opera en 18 países de América Latina y emplea a más de 100.000 personas. (Reuters)

Mercado Libre ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. En 2023, procesó cerca de USD 200.000 millones en pagos y despachó un récord de 1,8 millones de artículos en la región. La empresa, que comenzó como un sitio de anuncios clasificados, ha diversificado sus servicios para incluir desde tarjetas de crédito hasta cuentas de ahorro de alto rendimiento, préstamos y criptomonedas.

Actualmente, emplea a más de 100.000 personas, una cifra que se multiplicó desde las 15.000 registradas en 2020, impulsada por la adopción masiva del comercio electrónico y los pagos digitales durante la pandemia. Para 2025, la compañía se comprometió a invertir al menos USD 13.200 millones en América Latina, consolidando su apuesta por la innovación y la expansión regional.

El relevo en la dirección de Mercado Libre se produce en un contexto de optimismo entre los analistas, quienes consideran que la empresa no enfrenta el riesgo de depender de una sola figura clave, a diferencia de otros gigantes tecnológicos.