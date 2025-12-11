Tecno

Mercado Libre integrará robots humanoides Digit en su logística

El androide se encargará inicialmente de tareas vinculadas al cumplimiento de pedidos

Guardar
Digit está diseñado para caminar,
Digit está diseñado para caminar, levantar y transportar materiales a lo largo de pasillos. (Composición Infobae: Jonne Roriz/Bloomb/Jonne Roriz / Agility Robotics)

Mercado Libre anunció la incorporación de robots humanoides Digit a su operador logístico en San Antonio, Texas, en colaboración con Agility Robotics. Este avance refuerza la estrategia de la compañía de apostar por la automatización en sus centros de distribución, al tiempo que busca optimizar la seguridad y eficiencia de sus procesos internos con el apoyo de tecnologías emergentes.

Incorporación de Digit y el futuro de la logística inteligente

El acuerdo entre Mercado Libre y Agility Robotics establece que el robot humanoide Digit se encargará inicialmente de tareas vinculadas al cumplimiento de pedidos. Sin requerir modificaciones costosas en la infraestructura, Digit está diseñado para caminar, levantar y transportar materiales a lo largo de pasillos y flujos de trabajo ya existentes.

Gracias a su tamaño y destreza similares a una persona, puede adaptarse sin dificultad a instalaciones estándar y colaborar con tecnologías de automatización como cintas transportadoras o robots móviles autónomos.

Así luce el robot humanoide
Así luce el robot humanoide Digit. (Composición Infobae: Agility Robotics)

Además, la colaboración busca explorar nuevos usos para los robots humanoides con capacidades de inteligencia artificial, evaluando cómo su integración puede cubrir puestos de alta rotación, realizar tareas repetitivas y físicamente exigentes, y mejorar la ergonomía y seguridad del personal.

Digit, ya probado en entornos industriales comerciales y capaz de operar de forma autónoma mediante la plataforma Agility Arc, ha demostrado trasladar más de 100.000 contenedores en operaciones activas, evidenciando tanto su utilidad como su confiabilidad en la gestión de almacenes.

Mercado Libre apuesta por la automatización

Desde la visión de sus directivos, la incorporación de robots como Digit representa un paso clave para acelerar la evolución logística. Según Agustín Costa, vicepresidente senior de Envíos, la compañía “está permanentemente explorando cómo las tecnologías emergentes pueden mejorar nuestras operaciones y la experiencia de nuestros colaboradores y de millones de usuarios”.

Planta de Mercado Libre. (dfsud.com)
Planta de Mercado Libre. (dfsud.com)

Es preciso indicar que Costa destaca que esta asociación permitirá construir una red logística más segura, eficiente y adaptable en la región.

La iniciativa llega en un contexto desafiante, con caídas en el valor de las acciones y en medio de la competencia con gigantes del e-commerce global como Temu y Shein, junto al cambio de liderazgo interno de Marcos Galperin a Ariel Szarfsztejn.

Los robots de Amazon

El avance de la tecnología ha impulsado la aparición de un entorno logístico diverso, en el que diferentes robots asumen tareas concretas y, cada vez, muestran un mayor nivel de autonomía. Entre los sistemas más sofisticados de Amazon figura Sequoia, una plataforma que aprovecha inteligencia artificial para optimizar la gestión del inventario.

Tal como afirma la propia empresa, este sistema identifica y almacena productos un 75% más rápido que los métodos habituales, desplazando artículos hacia las áreas de almacenaje o hacia operadores situados en posiciones ergonómicas para facilitar la manipulación.

Amazon también cuenta con robots
Amazon también cuenta con robots humanoides. (Reuters)

En la cadena automatizada también intervienen los robots Hercules y Titan. Ambas unidades móviles transportan “pods” o estanterías enteras hasta los puntos de trabajo. Titan, en particular, ha sido diseñado para mover objetos de mayor tamaño y peso, como electrodomésticos o palets. Estos ingenios navegan de forma autónoma, guiados por marcas en el suelo, sorteando obstáculos y adaptando su desplazamiento en función de las condiciones del entorno.

En lo referente a operaciones más delicadas, Vulcan destaca por ser el primer robot de Amazon capaz de sentir el tacto, permitiéndole manipular objetos frágiles durante actividades en estantes altos o bajos.

A todo esto se suma Sparrow, un brazo robótico especializado en clasificación, que, combinado con sistemas de embalaje automatizado, completa la cadena bajo altos estándares de eficiencia. Red Stag Fulfillment precisa que la plantilla mundial de Amazon a principios de 2025 llegó a 1,56 millones, de los cuales 1,1 millones están en Estados Unidos.

Temas Relacionados

RobotsRobots humanoidesMercado LibreLo último en tecnología

Últimas Noticias

Fortnite regresa a Play Store de Google tras cinco años de ausencia

Antes, los usuarios debían recurrir a métodos alternativos para instalar el juego en sus dispositivos

Fortnite regresa a Play Store

Apple o Samsung: cuáles fueron los iPhone y Galaxy más exitosos de 2025

El liderazgo de ambas compañías se refleja en un ranking global ocupado solo por modelos de ambas marcas

Apple o Samsung: cuáles fueron

PlayStation Plus sorprende con Assassin’s Creed Mirage a su catálogo: lista completa de nuevos juegos

En esta entrega, el jugador controla a Basim, un joven ladrón que busca respuestas en un mundo abierto situado en el Oriente Medio del siglo IX

PlayStation Plus sorprende con Assassin’s

Top 5 de los regalos que nunca debes dar en Navidad a tu mamá, según la IA

Obsequiar un electrodoméstico o utensilio de cocina puede sugerir que su papel se limita a las tareas del hogar, un gesto que algunas madres pueden perciben como insensible

Top 5 de los regalos

Universidad de Columbia desarrolla chip cerebral para investigar parálisis y ceguera

Similar en funcionamiento al dispositivo de Neuralink, este chip se caracteriza por su capacidad para captar miles de señales neuronales a través de decenas de miles de electrodos

Universidad de Columbia desarrolla chip
DEPORTES
La reacción de Jack Doohan

La reacción de Jack Doohan tras protagonizar dos accidentes en la Súper Fórmula de Japón luego de dejar la F1

La tajante frase de Lewis Hamilton sobre su retiro que impactó en la Fórmula 1

Tras un nuevo salto en el ranking, Luisina Giovannini tendrá su bautismo en un Grand Slam: “Me cambió todo en una semana”

El renacer de Federico Gómez, entre la sonrisa de fin de año y las batallas internas: “Callarme me estaba haciendo peor”

Crece el escándalo en Camerún: acusan a Samuel Eto’o de no convocar a una de las figuras para que no supere su récord de goles

TELESHOW
Con humor y emoción, Bautista

Con humor y emoción, Bautista Mascia recordó el aniversario de su ingreso a Gran Hermano

Quién sería el nuevo amor de Luli Fernández: los indicios que la vinculan con un productor agropecuario

Una joven fue a Ahora Caigo, puso a prueba el paladar de Darío Barassi y lo dejó sin palabras

Nicole Neumann sorprendió con las travesuras de Cruz en su hogar: “Tranqui el bebé”

Nequi Galotti se sometió a una cirugía y contó el motivo de la decisión: “Abrazar mi autenticidad”

INFOBAE AMÉRICA

Paraguay llamó a respetar la

Paraguay llamó a respetar la voluntad del electorado hondureño ante la demora del CNE en proclamar un ganador

El saldo de la invasión rusa en Ucrania: casi 700 niños muertos y más de 19.000 deportados

Un “acusado inocente”, una huella dactilar y una confesión aterradora: la historia de Juan Vucetich y el primer crimen resuelto con dactiloscopía

La OEA convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento electoral en Honduras

Zelensky confirmó que está evaluando la propuesta de garantías de seguridad para Ucrania enviada por EEUU en el marco del plan de paz