Mercado Libre integrará robots humanoides Digit en su logística

Digit está diseñado para caminar, levantar y transportar materiales a lo largo de pasillos. (Composición Infobae: Jonne Roriz/Bloomb/Jonne Roriz / Agility Robotics)

Mercado Libre anunció la incorporación de robots humanoides Digit a su operador logístico en San Antonio, Texas, en colaboración con Agility Robotics. Este avance refuerza la estrategia de la compañía de apostar por la automatización en sus centros de distribución, al tiempo que busca optimizar la seguridad y eficiencia de sus procesos internos con el apoyo de tecnologías emergentes.

Incorporación de Digit y el futuro de la logística inteligente

El acuerdo entre Mercado Libre y Agility Robotics establece que el robot humanoide Digit se encargará inicialmente de tareas vinculadas al cumplimiento de pedidos. Sin requerir modificaciones costosas en la infraestructura, Digit está diseñado para caminar, levantar y transportar materiales a lo largo de pasillos y flujos de trabajo ya existentes.

Gracias a su tamaño y destreza similares a una persona, puede adaptarse sin dificultad a instalaciones estándar y colaborar con tecnologías de automatización como cintas transportadoras o robots móviles autónomos.

Así luce el robot humanoide Digit. (Composición Infobae: Agility Robotics)

Además, la colaboración busca explorar nuevos usos para los robots humanoides con capacidades de inteligencia artificial, evaluando cómo su integración puede cubrir puestos de alta rotación, realizar tareas repetitivas y físicamente exigentes, y mejorar la ergonomía y seguridad del personal.

Digit, ya probado en entornos industriales comerciales y capaz de operar de forma autónoma mediante la plataforma Agility Arc, ha demostrado trasladar más de 100.000 contenedores en operaciones activas, evidenciando tanto su utilidad como su confiabilidad en la gestión de almacenes.

Mercado Libre apuesta por la automatización

Desde la visión de sus directivos, la incorporación de robots como Digit representa un paso clave para acelerar la evolución logística. Según Agustín Costa, vicepresidente senior de Envíos, la compañía “está permanentemente explorando cómo las tecnologías emergentes pueden mejorar nuestras operaciones y la experiencia de nuestros colaboradores y de millones de usuarios”.

Planta de Mercado Libre. (dfsud.com)

Es preciso indicar que Costa destaca que esta asociación permitirá construir una red logística más segura, eficiente y adaptable en la región.

La iniciativa llega en un contexto desafiante, con caídas en el valor de las acciones y en medio de la competencia con gigantes del e-commerce global como Temu y Shein, junto al cambio de liderazgo interno de Marcos Galperin a Ariel Szarfsztejn.

Los robots de Amazon

El avance de la tecnología ha impulsado la aparición de un entorno logístico diverso, en el que diferentes robots asumen tareas concretas y, cada vez, muestran un mayor nivel de autonomía. Entre los sistemas más sofisticados de Amazon figura Sequoia, una plataforma que aprovecha inteligencia artificial para optimizar la gestión del inventario.

Tal como afirma la propia empresa, este sistema identifica y almacena productos un 75% más rápido que los métodos habituales, desplazando artículos hacia las áreas de almacenaje o hacia operadores situados en posiciones ergonómicas para facilitar la manipulación.

Amazon también cuenta con robots humanoides. (Reuters)

En la cadena automatizada también intervienen los robots Hercules y Titan. Ambas unidades móviles transportan “pods” o estanterías enteras hasta los puntos de trabajo. Titan, en particular, ha sido diseñado para mover objetos de mayor tamaño y peso, como electrodomésticos o palets. Estos ingenios navegan de forma autónoma, guiados por marcas en el suelo, sorteando obstáculos y adaptando su desplazamiento en función de las condiciones del entorno.

En lo referente a operaciones más delicadas, Vulcan destaca por ser el primer robot de Amazon capaz de sentir el tacto, permitiéndole manipular objetos frágiles durante actividades en estantes altos o bajos.

A todo esto se suma Sparrow, un brazo robótico especializado en clasificación, que, combinado con sistemas de embalaje automatizado, completa la cadena bajo altos estándares de eficiencia. Red Stag Fulfillment precisa que la plantilla mundial de Amazon a principios de 2025 llegó a 1,56 millones, de los cuales 1,1 millones están en Estados Unidos.