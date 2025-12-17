Tecno

Google Pixel 10: lista de funciones para tomar fotos, cocinar y organizar el tiempo en Navidad

El celular es compatible con Gemini, la inteligencia artificial de Google, además, cuenta con opciones como Agrégame para lograr imágenes grupales completas y el Zoom x100 para captar detalles a larga distancia

Las herramientas disponibles en el
Las herramientas disponibles en el Google Pixel 10 son fáciles de usar por cualquier integrante de la familia.

Quienes utilizan un Google Pixel 10 durante las fiestas de fin de año, o planean regalar este dispositivo, encuentran distintas funciones diseñadas para adaptarse a las necesidades de la temporada.

Los teléfonos incorporan avances conectados con la vida cotidiana, desde la organización de actividades hasta la captura de fotos en reuniones familiares o eventos grupales. El modelo incluye asistentes digitales, herramientas sustentadas en inteligencia artificial y soluciones para la vida diaria.

Estas funciones abordan desafíos habituales, como la gestión del tiempo, la cocina en casa, el intercambio de obsequios y la fotografía en celebraciones, con capacidades integradas que no requieren aplicaciones adicionales.

Cómo logra Google Pixel 10 que toda la familia salga en la foto navideña

Ahora es posible que la
Ahora es posible que la persona que toma la foto no quede afuera del recuerdo familiar en las fiestas.

Durante una reunión, suele ser común que quien sostiene la cámara quede fuera de la foto familiar. La función Agrégame utiliza inteligencia artificial para combinar varias imágenes de una misma escena y agregar a la persona ausente de forma integrada, permitiendo así que todos los miembros figuren en una sola fotografía sin recurrir a montajes posteriores.

De esta forma, la herramienta responde a una situación frecuente alrededor de la mesa familiar, el árbol navideño o la entrega de obsequios, garantizando que los recuerdos queden completos.

Agrégame actúa de manera automática y muestra a cada persona como si hubiera estado desde el inicio, lo que contribuye a que nadie pierda la oportunidad de formar parte del registro visual.

De qué forma se facilita la selección de la mejor foto en grupo

En las fotos de grupo,
En las fotos de grupo, el dispositivo optimiza la selección para que todos luzcan con buena expresión en la misma imagen.

En las celebraciones resultan habituales los desacuerdos sobre cuál foto grupal conservar, porque los participantes no siempre coinciden en la imagen en la que todos salen bien.

La herramienta Toma Perfecta Automática del Google Pixel 10 reúne expresiones favorables de los rostros en una misma fotografía, solucionando el dilema y permitiendo que todos queden satisfechos con el resultado.

El dispositivo examina múltiples tomas y selecciona para cada persona la pose en la que se ve mejor, ensamblando una imagen grupal en la que todos aparecen con buena expresión.

Esta tecnología busca simplificar la experiencia, sobre todo en fotos con muchos familiares o amigos y en contextos donde resulta difícil lograr la instantánea perfecta para todos.

Qué opciones ofrece el celular para eventos y desfiles navideños

El Zoom x100 mantiene la
El Zoom x100 mantiene la nitidez y el detalle incluso a larga distancia.

En actividades públicas como los desfiles de diciembre o actos al aire libre, la distancia entre la cámara y el objeto de interés puede complicar la obtención de imágenes nítidas.

El Google Pixel 10 Pro introduce un Zoom de alta resolución x100, equipado con tecnología de inteligencia artificial que mantiene la calidad de los detalles a pesar de la lejanía.

La función permite acercamientos extremos sin perder definición, facilitando la captura de escenas lejanas en grandes aglomeraciones o actos comunitarios: ningún elemento del festejo queda fuera del encuadre, incluso si se encuentra a varios metros de distancia del usuario.

Cómo organizar tareas y tiempos durante la festividad desde el teléfono

La integración de Gemini, asistente virtual en el Google Pixel 10, permite convertir el dispositivo en una ayuda personalizada para las actividades navideñas.

Gemini es compatible con todos
Gemini es compatible con todos los dispositivos de Google.

Desde sugerir recetas de platos tradicionales hasta crear listas de compras o recordar rutas y horarios para asistir a reuniones, la herramienta cuenta con múltiples recursos para gestionar las demandas de la temporada.

Asimismo, el asistente responde consultas inmediatas, prepara mensajes personalizados para acompañar regalos y organiza itinerarios que contemplan el tráfico esperado en fechas concurridas.

De esta manera, Gemini ayuda a mantener el control de los compromisos y facilita el cumplimiento de actividades sin contratiempos, adecuándose al uso cotidiano del usuario.

En este sentido, el aprovechamiento integral de estas capacidades busca hacer más sencilla la organización, mejorar las fotos de grupo y adaptar la agenda personal a los ritmos propios de la Navidad. Tanto quienes reciben el teléfono como obsequio como quienes ya lo tienen encuentran opciones prácticas para adaptar el dispositivo a la dinámica de la temporada.

