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Por qué tus hijos deben ver videos en YouTube Kids y no en la aplicación para todos

La plataforma de Google entregó una guía para que los creadores de contenido protejan a los menores en sus videos

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un infante se sienta en el living room de su casa mirando la TV - (Imagen Ilustrativa Infobae)
YouTube presenta una guía de contenido segura y de alta calidad para videos infantiles, fundamentada en principios clave para el público menor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

YouTube Kids debería ser el lugar donde estén los menores de edad, entre los 0 y 14 años. A diferencia de la plataforma estandar, esta experiencia está enfocada en proteger a niños y adolescentes de contenido peligroso, publicidad y personas externas que quieran ponerse en contacto con ellos.

Durante la presentación de de la Guía de Principios de Contenido de Alta Calidad, detallada por Isaac Ochoa, Líder de Salud y Juventud en YouTube SPLATAM, la plataforma de Google detalló cómo deber ser la elaboración de contenidos para el público infantil, buscando darle prioridad a su protección, aprendizaje y bienestar.

“Es muy necesario que podamos ayudarles a los padres de familia o tutores a que si tienen un familiar, un hijo o hija hasta los siete años, toda su experiencia sea en YouTube Kids. Todo”, afirmó Ochoa durante la presentación de la guía.

La aplicación seguirá funcionando, pero ya no como una plataforma independiente en televisores. (Google)
La aplicación YouTube Kids permite ajustar el rango de edad y tiempos de uso, promoviendo un consumo equilibrado y seguro para niños. (Google)

Por qué YouTube Kids debe ser el lugar para los niños

La plataforma YouTube Kids esta diseñada para ser un espacio seguro y adaptado para los usuarios más jóvenes. Según Ochoa, “es muy necesario que podamos ayudarles a los padres de familia o tutores a que si tienen un familiar, un hijo o hija hasta los siete años, toda su experiencia sea en YouTube Kids. Todo”.

A través de esta aplicación, los niños acceden solo a contenidos previamente filtrados y verificados, lo que reduce considerablemente el riesgo de exposición a videos inadecuados o peligrosos.

Una de las características más relevantes de YouTube Kids es la ausencia total de anuncios y comentarios, un entorno controlado que evita la interacción no deseada con adultos o la exposición a mensajes comerciales.

Un niño de 7 años con camiseta a rayas y jeans, sentado en un sofá, sonríe mientras mira el logo de YouTube Kids en un televisor.
YouTube Kids se consolida como plataforma segura al contar con filtros, ausencia de anuncios y control parental para menores de siete años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la plataforma permite a los padres seleccionar el rango de edad de sus hijos, aprobando el contenido recomendado y configurando tiempos de uso, con lo cual se promueve un consumo equilibrado y supervisado.

YouTube Kids también incluye procesos de revisión interna para los canales y los videos: no basta con crear un canal y esperar aparecer en la aplicación, sino que el equipo de la aplicación realiza una verificación para garantizar que el contenido cumpla con los principios de calidad. Se excluyen aquellos videos que promueven el odio, contienen imágenes perjudiciales o buscan vender productos de forma directa.

Cuáles son los principios del contenido de alta calidad que exige YouTube

Uno de los pilares del documento presentado por YouTube son los principios del contenido de alta calidad, lineamientos que, sin importar el formato del video, deben estar presentes en las producciones dirigidas a menores. El objetivo es que los videos sean adecuados para la edad, resulten atractivos, inspiradores y, sobre todo, aporten valor real a los espectadores jóvenes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
YouTube exige a creadores que los videos infantiles fomenten el respeto, los hábitos saludables y relaciones positivas en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía establece que el contenido debe promover uno o más de los siguientes principios:

  • Cuidarse a sí mismo y a los demás: este tipo de videos fomenta el respeto, comportamientos positivos y hábitos saludables, como rutinas de autocuidado o la formación de amistades sanas.
  • Mostrar el mundo: se alienta a los creadores a ofrecer una amplia variedad de experiencias y lugares, ayudando a los menores a identificarse con historias de diversos orígenes y ampliando su visión del entorno.
  • Creatividad e imaginación: los contenidos deben celebrar la capacidad de imaginar, incentivar la participación en la creación de mundos nuevos o manualidades y estimular el desarrollo de habilidades creativas.
  • Inspirar la curiosidad y el aprendizaje: los videos deben despertar el interés por explorar y aprender, así como fomentar el pensamiento crítico, apoyando a los niños a cuestionar lo que ven y a aprender mientras se divierten.
  • Habilidades y experiencias de la vida: se recomienda incluir ejemplos cotidianos y modelos positivos que ayuden a los menores a resolver problemas y comprender sus emociones, siempre a través de narrativas claras y adecuadas para su edad.

Estos principios buscan orientar tanto a grandes creadores como a quienes comparten videos ocasionales, incluyendo padres, educadores y organizaciones que utilizan la plataforma como herramienta educativa.

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