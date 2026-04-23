Cómo se crean los vídeos de YouTube que tu hijo ama: así lo hacen la Vaca Lola y Canticuentos

Los creadores de Toy Cantando y Canticuentos destacan la importancia de contenidos responsables que favorecen el desarrollo y la felicidad infantil. (Toy Cantando)

Todos crecimos escuchando rondas infantiles cantadas por nuestros padres, reproducidas en un cassette o CD o vistas en algún canal ​de televisión. Pero nuestros hijos lo han hecho a través de YouTube, con miles de opciones de contenido.

Esto obliga a que los creadores de esos videos tengan que adaptarse a multiples tendencias, obligaciones educativas y retos que hacen que la elaboración de estos contenidos vaya mucho más allá de crear canciones divertidas y videos coloridos.

Para entender todo este panorama, desde Infobae Tecno hablamos con Toy Cantando (creadores de la Vaca Lola) y Canticuentos, dos de los canales más vistos y reconocidos de Latinoamérica en YouTube, para entender cómo es el trabajo detrás de las canciones, videos y personajes que acompañan a niños y familias.

Así es crear contenido para niños: responsabilidad y creatividad

Ana María Gómez, directora de mercado de Toy Cantando, lo resume así: “Crear contenido para niños es demasiado divertido y hay que gozárselo muchísimo, porque no hay nadie más creativo, más sorprendente, que un niño.”

Los creadores de Toy Cantando y Canticuentos destacan la importancia de contenidos responsables que favorecen el desarrollo y la felicidad infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sinceridad, la rapidez para expresar sus gustos y la necesidad de sorprenderlos constantemente marcan un ritmo de trabajo exigente, además de la responsabilidad por ofrecer contenido que aporte a su formación e integridad.

“Actualmente, hay muchas empresas que piensan que solo por crear contenido para niños la calidad debe bajar y nunca debería ser así. Más que nunca deberíamos pensar que crear contenido para niños debe ser contenido superresponsable, contenido que realmente los ayude a soñar, a crecer, a ser felices, a enamorarse de la aventura que es vivir”, aseguró.

Para Alexander Ceballos, gerente de innovación y contenido de Mundo Canticuentos, la clave está en que los artistas y personajes mantengan coherencia con los valores propuestos.

“Canticuentos, pues su misión es llevar alegría a los niños. Los niños son muy exigentes, no solo en la parte musical, que debe ser divertida, que debe enseñar algo, sino en la parte gráfica. Los niños siempre están como a la vanguardia de la tecnología, así no los adultos lo consideremos”, dijo.

Las canciones y videos para niños en plataformas digitales buscan fomentar valores, imaginación y aprendizaje en los pequeños espectadores. (Mundo Canticuentos)

La producción de videos y canciones para niños en plataformas como YouTube exige un delicado equilibrio entre creatividad, diversión y respeto por las etapas de desarrollo. Los creadores coinciden en que el contenido no solo debe gustar a los niños, sino también invitar a la familia a compartir.

Cómo es el vínculo con los padres y el manejo de las emociones

La relación con los padres y cuidadores es uno de los ejes estratégicos en ambos canales. Gómez detalla: “Es muy importante la relación con los papás. Diría que es lo más importante y en especial porque estamos fomentando mucho el co-viewing. Los niños ya no ven contenido solos, sino realmente el plan es el fin de semana, prender el televisor, ven mamá, papá, niños. Entonces hacemos contenido pensado para toda la familia.”

Una parte importante del trabajo que hace el canal es relacionarse directamente con los padres. Recientemente han realizados focus group en Colombia, México y Estados Unidos para realizarles preguntas sobre los colores, las animaciones, los cambios de plano y la seguridad de los contenidos.

Otro punto clave es el manejo de emociones y el aprendizaje de valores. La diferencia con otras épocas es notoria: hoy los padres buscan que sus hijos no solo se diviertan, sino que adquieran herramientas para reconocer y gestionar lo que sienten.

Focus group realizados en Colombia, México y Estados Unidos ayudan a diseñar animaciones seguras, educativas y atractivas para niños en YouTube. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Toy Cantando, la serie “Un pedacito de la vida” aborda situaciones reales y cotidianas, por lo que en estos videos “se están enfrentando a temas curiosos y que ocurren cotidianamente en edad de preescolar, como el primer día de clases en el jardín, el primer corte, la llegada de un hermanito o una hermanita, la primera emoción, como sentir miedo”.

Por otro lado, Canticuentos tiene un personaje llamado Spunky, un niño zorro, que habla sobre “que ninguna emoción es mala, que siempre viene con su contraparte, como el amor y el odio. Por ejemplo, el odio nosotros los adultos lo vemos con una connotación negativa, pero que el niño no se quiera bañar solo es un sentimiento, pues una emoción que está sintiendo”

Cómo superar el reto de la IA en la creación de videos

La inteligencia artificial se ha integrado al contenido infantil en YouTube como herramienta complementaria, pero siempre bajo control humano. Toy Cantando la emplea en proyectos puntuales, manteniendo la producción principal en manos de animadores y creativos, para asegurar calidad y autenticidad.

Ana María Gómez sostiene que innovar implica adoptar la IA, pero con extremo cuidado. En Canticuentos, Alexander Ceballos considera la IA útil solo si un humano dirige el proceso, destacando que la creatividad y el mensaje son más importantes que la tecnología utilizada.

Ambos equipos coinciden en que la tecnología debe apoyar, sin reemplazar, la visión artística ni comprometer la seguridad ni la intención educativa del contenido dirigido a los niños.