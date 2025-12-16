Tecno

OpenAI ya está disponible en Colombia: anuncian plan económico para ChatGPT premium

ChatGPT Go se posiciona como una mejor alternativa a la versión gratuita del chatbot, pues tiene mayor capacidad de mensajes, generación de imágenes, carga de archivos y memoria

OpenAI lanza en Colombia ChatGPT
OpenAI lanza en Colombia ChatGPT Pro, una versión premium más económica. (Imagen ilustrativa)

OpenAI anunció el lanzamiento oficial de ChatGPT Go en Colombia, un nuevo plan de suscripción que busca ampliar el acceso a funciones avanzadas de su asistente de inteligencia artificial a un precio menor que el plan Plus. La propuesta tendrá un costo desde 20.900 pesos colombianos e incluirá beneficios especiales para usuarios de Rappi, quienes podrán acceder a períodos gratuitos de uso según el tipo de membresía que posean.

El nuevo plan se posiciona como una alternativa intermedia entre la versión gratuita y ChatGPT Plus. Según informó la compañía, el objetivo es que más personas puedan utilizar un modelo avanzado de lenguaje, GPT-5, para actividades cotidianas como traducciones, apoyo educativo, redacción de textos, aprendizaje guiado o resolución paso a paso de tareas académicas y laborales.

La llegada de ChatGPT Go a Colombia forma parte de una estrategia regional de OpenAI para responder al crecimiento sostenido del uso de herramientas de inteligencia artificial en América Latina.

ChatGPT GO es la nueva
ChatGPT GO es la nueva modalidad de suscripción que ofrece OpenAI y ya se encuentra disponible en Colombia.

De acuerdo con la empresa, el número de usuarios semanales de ChatGPT en la región casi se ha triplicado en comparación con el año anterior, lo que impulsó la creación de una opción más accesible para quienes requieren un mayor volumen de uso sin llegar al nivel del plan Plus.

Entre las principales diferencias con la modalidad gratuita, ChatGPT Go ofrece mayor capacidad de mensajes, generación de imágenes potenciada, carga de archivos y memoria ampliada, lo que permite obtener respuestas más personalizadas. Estas funciones amplían las posibilidades de uso para estudiantes, profesionales independientes y personas que integran la IA en sus rutinas diarias de trabajo o estudio.

El anuncio también incluye una alianza comercial con Rappi, que abarcará a varios países de Latinoamérica. A partir del 15 de diciembre, los usuarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay podrán suscribirse a ChatGPT Go directamente desde la aplicación de Rappi y obtener un mes gratuito del servicio. En el caso de los usuarios con membresía Rappi Pro Black, el beneficio se extenderá hasta seis meses sin costo.

ChatGPT Go está disponible en
ChatGPT Go está disponible en Colombia por 20.900 pesos. (Foto: OpenAI)

Desde la empresa de tecnología, Jason Kwon, Chief Strategy Officer de OpenAI, explicó que el lanzamiento responde a la necesidad de ofrecer herramientas más flexibles en mercados donde la adopción de inteligencia artificial avanza con rapidez. La compañía busca que un mayor número de usuarios pueda acceder a capacidades que antes estaban limitadas a planes de mayor precio, especialmente en contextos educativos y laborales.

Por su parte, Rappi señaló que esta integración apunta a fortalecer su ecosistema digital y sumar valor a su oferta de servicios. Matías Laks, gerente general de Rappi Colombia, afirmó que la alianza con OpenAI tiene como objetivo acercar tecnología avanzada a las actividades cotidianas de los usuarios, desde la organización personal hasta la optimización de tareas fuera de la plataforma.

En cuanto a las características específicas de ChatGPT Go, OpenAI detalló que el plan incluye diez veces más mensajes disponibles con GPT-5, diez veces más generación de imágenes por día y diez veces más cargas de archivos o imágenes, en comparación con la versión gratuita. Además, ofrece el doble de memoria, lo que permite que el asistente recuerde más información relevante y brinde respuestas ajustadas a proyectos o necesidades de largo plazo.

OpenAI busca tener mayor presencia
OpenAI busca tener mayor presencia en Latinoamérica. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Estas capacidades están pensadas para facilitar tareas como el análisis de documentos extensos, la creación frecuente de contenido visual o el seguimiento de procesos complejos que requieren continuidad en las respuestas. OpenAI indicó que, si bien ChatGPT Go no ofrece el rendimiento máximo ni el acceso prioritario del plan Plus, sí amplía de manera significativa el margen de uso para quienes interactúan con la herramienta de forma regular.

Los interesados podrán acceder a ChatGPT Go a través de chat.openai.com, desde la aplicación móvil de ChatGPT o mediante la plataforma de Rappi. Los usuarios que actualmente utilizan la versión gratuita podrán actualizar su suscripción desde la misma interfaz, seleccionando el nuevo plan.

