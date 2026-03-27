América Latina

El Mercosur y Canadá avanzan en la negociación de un acuerdo de libre comercio

Funcionarios de Canadá, Argentina y Brasil anticiparon que esperan que el acuerdo se cierre en 2026

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Miembros del Senado brasileño asisten a una sesión para votar un decreto relacionado con el acuerdo comercial Mercosur-UE en Brasilia, Brasil. Mar 4, 2026. REUTERS/Adriano Machado
Miembros del Senado brasileño asisten a una sesión para votar un decreto relacionado con el acuerdo comercial Mercosur-UE en Brasilia, Brasil. Mar 4, 2026. REUTERS/Adriano Machado

Canadá y el bloque sudamericano del Mercosur avanzan hacia un acuerdo de libre comercio que podría firmarse a finales de año, con otra ronda de negociaciones prevista para el próximo mes en Brasilia, según tres fuentes familiarizadas con las conversaciones.

Los funcionarios gubernamentales de Canadá, Argentina y Brasil declararon a Reuters que esperan que el acuerdo se cierre en 2026, y uno de ellos señaló que las conversaciones avanzaban a buen ritmo y podrían concluir antes de septiembre.

El funcionario del Gobierno argentino afirmó que se espera que el acuerdo se firme en septiembre u octubre, lo que supondría aproximadamente un año desde que se reanudaron formalmente las negociaciones.

Otro diplomático, destinado en Brasil, también declaró a Reuters que las negociaciones avanzan a una velocidad récord y muy bien, confirmando que los países probablemente llegarán a un acuerdo este año.

Se espera que el primer ministro canadiense, Mark Carney, visite Brasil en el próximo trimestre, según esta fuente. Aunque ninguno de los dos gobiernos tiene previsto anunciar un acuerdo durante la visita, esta podría servir de impulso para cerrarlo lo antes posible, señaló la fuente.

La oficina del Mercosur en Montevideo y el Ministerio de Comercio de Canadá no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; y el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, escuchan el discurso del presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante la ceremonia de firma de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur ( REUTERS/Cesar Olmedo/Archivo)
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; y el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, escuchan el discurso del presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante la ceremonia de firma de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur ( REUTERS/Cesar Olmedo/Archivo)

Este renovado impulso llega tras meses de intercambios técnicos, después de que Canadá y el Mercosur acordaran el año pasado relanzar las conversaciones que llevaban estancadas desde 2021.

El Mercosur está compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y se espera que Bolivia se convierta en miembro de pleno derecho en 2028.

Canadá ha intensificado sus esfuerzos por diversificar el comercio en medio de la incertidumbre relacionada con los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Sudamérica, especialmente Brasil, es, según esta fuente, un socio comercial del que Canadá no puede prescindir.

Para el Mercosur, un importante exportador de carne de vacuno, soja y minerales, un acuerdo con Canadá ampliaría el acceso a los mercados desarrollados y ayudaría a atraer inversiones en sectores clave como la minería.

A principios de marzo, funcionarios comerciales de Ontario, una provincia fundamental para la economía de Canadá, visitaron Argentina y Uruguay como parte de los esfuerzos por sentar las bases de un futuro acuerdo y mostrar su apoyo al aumento del comercio bilateral.

El ministro de Desarrollo Económico, Creación de Empleo y Comercio de Ontario, Victor Fedeli, se reunió con representantes de los sectores tecnológico y minero durante el viaje, dando continuidad a una visita a Brasil a finales del año pasado.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney (REUTERS/Ingrid Bulmer)
El primer ministro de Canadá, Mark Carney (REUTERS/Ingrid Bulmer)

Fedeli afirmó que Ontario estaba intensificando sus contactos con Sudamérica, en parte debido a lo que denominó el efecto de la ‘aceleración de Trump’, y señaló que aproximadamente el 80% del comercio de la provincia se realiza con Estados Unidos.

“Estamos aprovechando ese impulso”, declaró Fedeli en una entrevista con Reuters en Montevideo. “El Gobierno canadiense se toma muy en serio la diversificación fuera de Estados Unidos y está trabajando para abrir nuevas oportunidades de comercio, colaboración e inversión”, añadió.

Las conversaciones con Canadá se producen después de que el Mercosur firmara un acuerdo comercial con la Unión Europea en enero, tras 25 años de negociaciones.

A principios de este mes, la Comisión Europea anunció que los elementos comerciales clave del acuerdo, que ha resultado polémico en Europa, se aplicarán de forma provisional a partir del 1 de mayo.

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