“Fue una jornada complicada”: la autocrítica de Franco Colapinto tras el primer día de actividad en el GP de Japón

El piloto argentino Franco Colapinto vivió su primer contacto con el circuito de Suzuka durante la jornada inaugural del Gran Premio de Japón 2026, donde se enfrentó a una serie de desafíos técnicos y de adaptación. Según declaraciones difundidas por el equipo de comunicación de la escudería francesa, el corredor de Alpine describió el día como una experiencia de aprendizaje en un trazado que calificó como “legendario” dentro de la Fórmula 1.

“En general, ha sido una jornada de entrenamientos complicada, pero en la que hemos aprendido mucho”, expresó el bonaerense luego de completar las dos sesiones libres del viernes.

El desembarco de Colapinto en el mítico escenario japonés no solo representó su primera vez sobre el asfalto de Suzuka, sino que además implicó la necesidad de asimilar cada sector del circuito a bordo de un monoplaza de máxima exigencia. El piloto argentino subrayó lo especial de la ocasión: “Es la primera vez que conduzco en Suzuka, este circuito legendario, y ha sido realmente genial descubrir este lugar en un coche de Fórmula 1 y tomar algunas de estas curvas tan especiales”, afirmó tras bajarse del auto.

Durante la primera práctica libre, Colapinto se ubicó en el 16° puesto, con un tiempo de 1m33s361, a 1,6 segundos del registro más veloz establecido por George Russell de Mercedes. En las primeras vueltas, el argentino se enfocó en sumar kilómetros, ajustar referencias y ganar confianza en las zonas de alta velocidad. “Hemos ido ganando confianza vuelta tras vuelta y, al final de la primera sesión de entrenamientos libres, estábamos en una posición mucho mejor, aunque sin sentirnos totalmente seguros con el coche, especialmente en algunas de las secciones de alta velocidad”, reconoció el corredor argentino.

La segunda tanda de entrenamientos no trajo cambios significativos para el equipo Alpine. El argentino finalizó en el 17° lugar, superando a pilotos como Valtteri Bottas y Fernando Alonso, pero aún lejos de los puestos de vanguardia. En ese contexto, Colapinto sostuvo: “En la segunda sesión de entrenamientos libres ha sido similar, así que tenemos algunos detalles que analizar y solucionar y esperamos poder llegar a la clasificación de mañana en una posición mucho mejor y más competitiva”.

Vale destacar que Colapinto debió trabajar junto a los ingenieros de Alpine para ajustar el balance del monoplaza durante buena parte de la FP1, especialmente en las zonas donde la velocidad punta pone a prueba la estabilidad y el rendimiento. Además, aparecieron imágenes en las que mostraba algunas dificultades físicas.

El paso de Colapinto por Suzuka representa un hito en su trayectoria profesional, al tratarse de su primera participación oficial en el exigente trazado japonés. El piloto destacó la importancia de aprovechar cada oportunidad y valoró el respaldo del equipo en una jornada donde la prioridad pasó por recolectar datos y pulir detalles de cara al sábado.

*Por esta maniobra ante Verstappen, los comisarios investigaron a Colapinto tras la segunda práctica libre en el circuito de Suzuka.

Al término de la segunda sesión de entrenamientos libres en Suzuka, los comisarios del Gran Premio de Japón abrieron una investigación sobre una maniobra entre Colapinto y Max Verstappen. El incidente ocurrió a los ocho minutos de la FP2, cuando el argentino circulaba delante del neerlandés mientras realizaba movimientos para calentar los neumáticos antes de la curva 130R. La dirección de carrera analizó si Colapinto había infringido el artículo B4.1.1 del Reglamento Deportivo de la FIA, que prohíbe entorpecer innecesariamente a otro competidor durante las sesiones oficiales.

Tras convocar a ambos pilotos y representantes de sus equipos, los comisarios determinaron que Colapinto obstaculizó innecesariamente a Verstappen, pero aceptaron su explicación y reconocieron que no hubo intención de perjudicar al rival. Finalmente, el piloto argentino recibió solo una advertencia formal como sanción, sin mayores consecuencias para el resto del fin de semana.

Pierre Gasly también analizó el rendimiento del equipo francés en territorios japonés. “En general, no ha sido un día fácil para nosotros aquí en Suzuka. En la primera sesión de entrenamientos libres tuvimos problemas con el equilibrio, pero mejoramos bastante en la segunda. Las sensaciones al volante aún no son las que me gustaría, así que sin duda tenemos que seguir trabajando de cara a mañana. La clasificación está muy reñida, especialmente hasta la séptima posición, por detrás de los tres equipos de cabeza. Solo unas décimas de segundo separan la 15.ª de la 7.ª posición, así que estoy seguro de que mañana volverá a estar muy reñida la clasificación. Si conseguimos hacer algunas pequeñas mejoras, creo que tendrá un gran impacto en nuestro resultado final, así que esta noche seguiremos trabajando duro entre bastidores y estoy seguro de que mañana será mejor".