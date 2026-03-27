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Jair Bolsonaro fue dado de alta y continuará cumpliendo su condena en prisión domiciliaria

El ex presidente de Brasil salió del hospital y ahora comenzará un período de 90 días de arresto en su casa por orden de la Corte Suprema

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El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (REUTERS/Diego Herculano/Archivo)
El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (REUTERS/Diego Herculano/Archivo)

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el alta hospitalaria este viernes tras dos semanas ingresado, y fue trasladado a su residencia en Brasilia, donde cumplirá arresto domiciliario, informó su médico.

Bolsonaro “acaba de recibir el alta”, dijo a periodistas en la puerta del hospital privado DF Star su médico Brasil Caiado.

El líder ultraderechista, de 71 años, que cumple prisión por golpismo, fue internado con una bronconeumonía tras sufrir en la cárcel un cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno y escalofríos.

En un parte anterior, Caiado precisó que el pulmón derecho de Bolsonaro ya “está normal” y el izquierdo muestra algunas alteraciones, que espera resolver con “fisioterapia intensa”.

El doctor Brasil Caiado (REUTERS/Mateus Bonomi/Archivo)
El doctor Brasil Caiado (REUTERS/Mateus Bonomi/Archivo)

El médico anticipó que continuará un tratamiento “disciplinado” en su domicilio, un entorno que considera más adecuado para evitar recaídas que la comisaría y el complejo penitenciario donde estuvo recluido desde noviembre.

La familia del ex jefe de Estado (2019-2022) realizó esta semana modificaciones en la vivienda, como la incorporación de una cama nueva para ayudar a controlar sus problemas de reflujo y crisis de hipo.

La Corte Suprema otorgó el miércoles la prisión domiciliaria “temporal” por razones de salud al dirigente, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por planificar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Brasil Caiado calificó el fallo del tribunal como una “decisión sensata” que Bolsonaro, de 71 años, recibió “con satisfacción”.

El juez Alexandre de Moraes, responsable del caso, limitó el arresto domiciliario a 90 días desde el alta hospitalaria. Al cumplirse ese plazo, el magistrado volverá a revisar el régimen penal del ex presidente.

Caiado advirtió que los periodos de recuperación tras una neumonía bilateral grave pueden oscilar entre seis semanas y seis meses. Además, señaló la posibilidad de que el paciente desarrolle fibrosis pulmonar, una complicación que solo puede detectarse con evaluaciones periódicas en las próximas semanas.

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