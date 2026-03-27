Chicas TEC y Mujeres que [IN]spiran: compañía impulsa la inclusión y la equidad para un sector tecnológico “más diverso y competitivo”

Movistar impulsa la inclusión en tecnología con iniciativas como Chicas TEC, donde 42 ingenieras de la empresa lideran talleres dirigidos a estudiantes de secundaria y muestran el impacto de su trabajo en la conectividad del país.

En el Perú, solo 1 de cada 10 profesionales en redes y programación es mujer, según cifras del INEI. Frente a esta brecha, Movistar anunció que desarrolla una estrategia de inclusión y equidad con el objetivo de transformar el sector tecnológico, enfocándose tanto en la formación de nuevas generaciones como en el fortalecimiento del talento femenino dentro de la empresa.

Uno de los principales programas es Chicas TEC, que conecta a ingenieras de la compañía con estudiantes de secundaria para incentivar el interés en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). A través de charlas, talleres y dinámicas con estudiantes de secundaria de diversos colegios, 42 ingenieras comparten sus experiencias en telecomunicaciones y muestran cómo su labor contribuye a la conectividad y digitalización del país. Movistar informó que 218 adolescentes han participado ya en esta iniciativa y la meta para 2026 es superar las 350 beneficiadas mediante alianzas con instituciones educativas y municipios.

Integratel Perú afirma que impulsa espacios de liderazgo y formación para potenciar el talento femenino en el sector tecnológico.

Impulso al liderazgo femenino y transformación cultural

Movistar señala que también ha implementado acciones para promover la equidad dentro de la organización. En ese contexto, la empresa lanzó Mujeres que [IN]spiran, un programa diseñado para fortalecer el liderazgo femenino y consolidar una cultura donde el talento trascienda sin sesgos. La iniciativa incluye sesiones trimestrales, master classes y espacios de intercambio que buscan visibilizar el rolde la mujer en áreas estratégicas y fomentar su desarrollo profesional. El mensaje central es que el talento no tiene género y requiere oportunidades, referentes y entornos de confianza para desplegar todo su potencial.

Como parte de esta estrategia, se realizó un espacio de diálogo que reunió a más de 100 colaboradoras de manera presencial y conectó a sedes nacionales vía streaming, reforzando el compromiso de la empresa con la equidad y el crecimiento profesional de sus equipos.

Referentes de liderazgo femenino participaron en el lanzamiento de "Mujeres que [IN]spiran", donde compartieron su visión sobre equidad y determinación personal. En la imagen: Gisela Valcárcel, María Isabel León (Integratel Perú) y Carla Olivieri (Aktiva).

Estrategia integral de inclusión en el sector tecnológico

La compañía sostiene que la articulación de Chicas TEC y Mujeres que [IN]spiran demuestra que la inclusión y la equidad no son acciones aisladas, sino componentes centrales de su identidad corporativa. Movistar señala que inspirar a las nuevas generaciones a elegir carreras tecnológicas y promover el empoderamiento del talento interno es clave para construir un sector tecnológico más diverso y competitivopara los desafíos del futuro.

En esa línea, la empresa concluye que estas iniciativas refuerzan su compromiso con la diversidad, el liderazgo femenino y la competitividad del sector tecnológico ante los retos que plantea la transformación digital.