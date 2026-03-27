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El insólito error de una periodista deportiva en Pasapalabra que se volvió viral: “Tu primer meme”

Sara Sklate se equivocó en un desafío contra Anna del Boca y su reacción motivó las risas en el estudio y los comentarios en las redes. El video

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El insólito error de la periodista Sara Sklate en Pasapalabra (Video: Pasapalabra Telefe)

Pasapalabra se consolidó como uno de los ciclos de entretenimiento en la televisión argentina más populares y replicados en redes. En su versión con famosos, el programa que conduce Iván de Pineda por Telefe desafía el ingenio de los concursantes con pruebas de palabras, memoria y agilidad mental. La estructura se sostiene en desafíos por equipos y la competencia individual en el decisivo rosco, lo que genera momentos de tensión, complicidad y, en ocasiones, episodios que trascienden la pantalla y se convierten en virales.

Durante una emisión reciente, un error de la periodista deportiva Sara Sklate se volvió tendencia y multiplicó la exposición del ciclo. La dinámica del juego proponía mencionar objetos presentes en un baño, cada uno identificado por una letra inicial. La periodista identificada con River Plate se enfrentaba a Anna del Boca, en una contienda que transcurría con fluidez hasta que llegó el turno de la discordia. Cuando le tocó responder con la letra “H”, Sklate, convencida, exclamó: “inodoro”.

El conductor intervino de inmediato para marcar el error: “No. Es con I, Sarita”, lo que provocó carcajadas en el estudio. “Aparte re segura. H, inodoro”, agregó Iván de Pineda, acentuando el tono distendido de la situación. La Tora Villar, presente entre los participantes, le dio el bautismo con una confesión: “Bienvenida al primer meme de Pasapalabra. A todos nos pasó”. Sklate intentó justificarse: “Lo tenía pensado de antes”, alegó, mientras el conductor expresaba contención: “Son los nervios y la velocidad”.

La reacción de Sklate no tardó en trasladarse a sus redes sociales, donde compartió el episodio con un mensaje cargado de humor y autocrítica. “Mi momento más humilde en TV, la niña que se sacaba siempre 10 en el colegio y siempre era abanderada se equivocó. Primer meme viral en Pasapalabra. Perdón a todos y gracias por bancar”, escribió, acompañando el texto con corazones y emoticones de sonrisas. El gesto fue bien recibido entre sus seguidores y colegas, quienes destacaron la naturalidad y la capacidad de reírse de sí misma. La secuencia se transformó rápidamente en uno de los momentos más celebrados en redes sociales, donde los usuarios replicaron el clip y sumaron mensajes humorísticos.

Otro episodio viral: Juli Poggio y su desopilante respuesta

En plena competencia, Juli Poggio cometió un divertido error al tener que responder el nombre de un personaje literario (Pasapalabra - Telefe)

En otra emisión del programa, Julieta Poggio, figura mediática tras su paso por Gran Hermano, protagonizó un desliz similar que también se convirtió en fenómeno digital. En pleno desafío del rosco, Iván de Pineda planteó la siguiente consigna: “P: personaje de la literatura y el cine, un muñeco de madera que cobra vida y al que le crece la nariz cuando miente”. Poggio, sin titubear, respondió: “¿Piñón Fijo?”. El conductor y los participantes estallaron en risas, mientras la joven rápidamente corrigió: “¡Pinocho, Pinocho!”. Iván de Pineda repitió la respuesta para remarcar el equívoco y el ambiente de distensión se mantuvo durante el resto de la secuencia.

La confusión entre el payaso cordobés de carne y hueso y el muñeco de madera fue ampliamente compartido por los usuarios en redes sociales, que aportaron comentarios irónicos y lograron posicionar el clip entre los más vistos del día. Las reacciones oscilaron entre la incredulidad y el humor, con frases como “¿En qué momento Piñón pasó a ser un personaje literario?” o “No podés desconocer a Pinocho”.

Pasapalabra continúa sumando episodios virales protagonizados por figuras que, lejos de ocultar sus errores, los convierten en parte del atractivo del formato. Los segmentos de respuestas insólitas y reacciones espontáneas refuerzan la conexión entre el ciclo, los participantes y la audiencia. La participación de Sara Sklate y Julieta Poggio se destaca por el modo en que transformaron sus tropiezos en momentos de humor compartido y viralización.

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