Deportes

Independiente enfrentará a Atenas de Río Cuarto por los 32avos de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El Rojo se mide desde las 17 a Los Albos del Imperio. Belgrano y Atlético Rafaela cerrarán la jornada a partir de las 22:15

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Independiente se estrena en la Copa Argentina (Crédito: Fotobaires)
Independiente se estrena en la Copa Argentina (Crédito: Fotobaires)

Independiente se medirá al Club Sportivo y Biblioteca Atenas de Río Cuarto de Córdoba en su presentación por los 32avos de final de la Copa Argentina. El duelo iniciará a las 17 con el arbitraje de Fernando Espinoza en el Estadio Norberto Tomaghello y televisación de TyC Sports. El vencedor se medirá al ganador de Unión de Santa Fe-Agropecuario.

El cruce más atractivo de la jornada tendrá la obligación del Rojo por imponerse a un rival que se desempeña en el Torneo Federal A, tercera categoría del fútbol argentino, y que debutó el pasado viernes 20 de marzo con una victoria 3-1 ante Cipolletti de Río Negro.

El equipo de Gustavo Quinteros afronta un irregular presente con una victoria en los últimos seis partidos y solo ganó una vez en los cinco duelos que disputó en condición de visitante en el Torneo Apertura. La última caída ante Talleres por 2-1 en Avellaneda recrudeció esta situación porque empezó ganando y la T se lo remontó en menos de 15 minutos.

El Rojo viene de quedar eliminado en octavos de final de la edición 2025 de la Copa Argentina tras caer 2-0 ante Belgrano de Córdoba. Este certamen fue históricamente esquivo para el club de Avellaneda, que llegó apenas 3 veces a cuartos de final (2019 ante Lanús, 2022 contra Talleres y 2024 frente a Vélez) como mejor resultado. Los cordobeses disputarán de vuelta este torneo luego de 12 años: cayeron en la instancia preliminar del Federal B en 2024 ante Estudiantes de Río Cuarto. Previamente habían tenido un interesante nivel en el 2013 cuando ganaron tres partidos de las preliminares hasta caer contra Sportivo Belgrano en la última eliminatoria previa que los dejaba de cara al cuadro principal.

En las últimas horas se conocieron los premios que repartirá la Copa Argentina en esta temporada. Independiente, como club de la Liga Profesional, recibió un bono de 12 millones de pesos, mientras que Atenas sumó un cheque de casi 9 millones y medio de pesos que se le otorga a cada club del Ascenso que forma parte de este certamen. El que gane la llave de 32avos de final acumulará además otros 18 millones de pesos además del pase a 16avos.

Probables formaciones:

Estadio: Norberto Tomaghello

Árbitro: Fernando Espinoza

Hora: 17.00

Televisación: TyC Sports

EL CUADRO DE LA COPA ARGENTINA

El cuadro de la Copa Argentina
Así está el cuadro de la Copa Argentina (Crédito: @Copa_Argentina)

BELGRANO VS ATLÉTICO RAFAELA

Belgrano y Atlético Rafaela animarán el segundo duelo de la jornada en la Copa Argentina en el Estadio Único La Pedrera de San Luis desde las 22:15 con el arbitraje de Jorge Baliño y la televisación a cargo de TyC Sports. Ya espera en los 16avos Gimnasia de Jujuy, que eliminó a Central Córdoba de Santiago del Estero.

El Pirata tuvo un gran comienzo de torneo, pero sus primeras caídas en el campeonato ante Huracán y Racing en los últimos cuatro partidos disputados opacaron su realidad. Más allá de esto, permanece en la tercera colocación de la Zona B.

Por otro lado, la Crema consumó su regreso a la Primera B Nacional a partir de este año y es el líder de la Zona B con 10 puntos, junto a Nueva Chicago y Gimnasia y Tiro de Salta, luego de cinco presentaciones.

Probables formaciones:

Estadio: Único La Pedrera

Árbitro: Jorge Baliño

Hora: 22:15

Televisación: TyC Sports

Todos los partidos de los 32avos de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia 2-0 Estudiantes de Caseros

Lanús 4-1 Sarmiento de La Banda

Estudiantes 4-0 Ituzaingó

Argentinos 1-1 (5-6) Ferrocarril Midland

Talleres 2-0 Argentino de Merlo

Platense 1-0 Argentino de Monte Maíz

Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú

Barracas Central 2-2 (4-3) Temperley

Rosario Central 2-0 Sportivo Belgrano (San Francisco)

Gimnasia y Esgrima de Jujuy 2-2 (5-4) Central Córdoba de Santiago del Estero

Aldosivi (Mar del Plata) 3-0 San Miguel

Tigre 2-0 Claypole

River Plate 1-0 Ciudad de Bolívar

Boca Juniors 2-0 Gimnasia de Chivilcoy

San Martín (San Juan) 2-0 Deportivo Madryn

Godoy Cruz (Mendoza) 0-1 Deportivo Morón

San Lorenzo 5-0 Deportivo Rincón

Atlético Tucumán 2-1 Sportivo Barracas

Banfield 3-0 Real Pilar

Viernes 27 de marzo

Belgrano (Córdoba) vs Atlético de Rafaela

Independiente vs Atenas (Río Cuarto)

Sábado 28 de marzo

21:15 - Racing Club vs San Martín (Formosa), en el Estadio Florencio Sola

Domingo 29 de marzo

18:00 - Huracán vs Olimpo (Bahía Blanca), en el Estadio Ciudad de Caseros

20:15 - Newell´s Old Boys vs Acassuso, en el Estadio Nuevo Monumental de Rafaela

Lunes 30 de marzo

21:15 - Unión vs Agropecuario, en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa

Miércoles 01 de abril

19:00 - Defensa y Justicia vs Chaco For Ever, con estadio a confirmar

21:15 - Instituto vs Atlanta, en el Estadio Nuevo Monumental de Rafaela

Martes 07 de abril

- Estudiantes (Río IV) vs San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar.

- Vélez Sarsfield vs Deportivo Armenio, en horario y estadio a confirmar.

- Gimnasia y Esgrima (Mendoza) vs Gimnasia y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar.

Miércoles 08 de abril

- Sarmiento (Junín) vs Tristán Suárez, en horario y estadio a confirmar.

-Gimnasia y Esgrima La Plata vs Camioneros, en horario y estadio a confirmar.

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