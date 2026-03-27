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Ian Lucas admitió su pelea con el Chino Leunis en MasterChef Celebrity: “Estábamos muy saturados”

El campeón del certamen describió en detalle la tensión vivida con el conductor televisivo, remarcando el desgaste emocional propio de la competencia

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Close-up de dos hombres en pantalla dividida; a la izquierda, Leandro Leunis con delantal blanco, a la derecha, Germán Martitegui con camiseta blanca
Ian Lucas y el Chino Leunis durante la última temporada de MasterChef Celebrity (Captura Telefe)
Ian Lucas admitió su pelea con el Chino Leunis en MasterChef (Video: SQP. América)

La confirmación de problemas y tensiones entre los protagonistas de MasterChef Celebrity surgió a partir de declaraciones de Ian Lucas, quien reconoció que mantuvo un cruce con el conductor Chino Leunis durante las grabaciones del conocido reality. El campeón detalló que, pese al episodio, ambos pudieron dialogar y su relación terminó en buenos términos.

Ian Lucas y Chino Leunis protagonizaron un conflicto en el set del programa, según reveló públicamente Lucas invitado al programa SQP, de Yanina Latorre, en América TV. El participante explicó que el motivo principal fueron bromas de Leunis y el cansancio acumulado propio de la competencia. Sin embargo, tras una conversación fuera de cámaras, ambos lograron resolver la situación y reconstruir la cordialidad.

“Lo del Chino, sí, fue verdad. Fue como algo del programa”, expresó Ian Lucas al recordar aquel momento. El campeón graficó la experiencia con una imagen deportiva: “¿Viste cuando pasa algo en un partido y queda en la cancha? Fue medio así”, comparó.

chino leunis ian lucas
“Él hace chistes. Tal vez yo ya estaba medio cansado y me lo tomé un poco más personal”, contó Lucas

Al describir el contexto del conflicto, Lucas fue claro sobre el estado de ánimo general: “Yo siento que nos agarró en un momento que estábamos todos como muy saturados”. Detalló, además, cómo aumentaron las tensiones. “Él hace chistes. Tal vez yo ya estaba medio cansado y me lo tomé un poco más personal”, argumentó el ganador de Masterchef.

La resolución llegó pronto, lejos de cámaras y mediante el diálogo. “Por suerte, esa noche él me llamó por teléfono y lo pudimos hablar. Es una persona súper buena”, compartió Lucas. Subrayó que ninguno de los involucrados buscaba agrandar el conflicto: “O sea, él no quería bardo, yo tampoco”, aclaró en SQP.

Ian Lucas recordó las palabras que marcaron el fin de la disputa: “Me dijo: ‘amigo, voy a tener más cuidado’”. Posteriormente, el comportamiento de Leunis durante la final reafirmó la buena voluntad y el apoyo hacia el campeón. “En la final, él fue uno de los que más me ayudó. O sea, súper caballero”, señaló Lucas, resaltando así el compañerismo renovado. Superada la fricción, Ian Lucas pudo disfrutar el desenlace de MasterChef Celebrity con tranquilidad, satisfecho por haber reconstruido el vínculo y cerrar el episodio en buenos términos.

Ian Lucas se consagró como campeón de MasterChef tras imponerse sobre Sofía La Reini Gonet
Ian Lucas se consagró como campeón de MasterChef tras imponerse sobre Sofía La Reini Gonet (Gentileza: Telefe)

La verdad de su relación con Evangelina Anderson

La producción de Cortá por Lozano en Telefe decidió solicitar a Evangelina Anderson que no asistiera al ciclo durante la visita de Ian Lucas, en medio de especulaciones sobre una relación sentimental entre ambos excompañeros de MasterChef Celebrity.

La determinación de dejar fuera a Anderson coincidió temporalmente con los rumores sobre su vínculo con Lucas, aunque la modelo —exesposa de Martín Demichelis— descartó públicamente cualquier relación actual y definió el presente como una etapa en la que “no tenemos nada que ver”.

Evangelina Anderson fue tajante sobre su relación con Ian Lucas: "No tenemos nada que ver"

Esta posición representa la primera vez que, tras el cruce mediático, Anderson enfatizó que el lazo quedó completamente terminado. “No quiero que le pregunten por mí, ni hablar, porque es su momento”, detalló la modelo a LAM, señalando el interés de la prensa y enfatizó en separar los climas personales de las agendas promocionales del flamante ganador del certamen de cocina.

El acercamiento entre Ian Lucas y Evangelina Anderson
Los momentos de acercamiento entre Lucas y Anderson en Masterchef

Al margen de esta decisión editorial, Anderson mantiene actividad diaria en la pantalla de Verónica Lozano, desde donde señaló que evalúa distintos ofrecimientos profesionales. La modelo anticipó que existen conversaciones abiertas tanto en Telefe, como con plataformas de streaming, en el marco de su regreso a la escena local luego de un período prolongado de ausencia profesional. “Ellos quieren que me quede. Yo estoy viendo, porque tengo otras propuestas también y estoy viendo lo que más me gusta en este momento”, indicó Anderson sobre su contrato con el ciclo de Lozano.

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