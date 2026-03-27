La emoción de Abel Pintos por encontrarse en Es mi sueño con un amigo de Bahía Blanca: “Me alegra que estés acá”

Abel Pintos y la sorpresa cuando reconoció a Pablo un amigo de la adolescencia

Un inesperado y emotivo reencuentro en el programa Es mi sueño unió este jueves a Abel Pintos con Pablo, un amigo de su juventud y oriundo también de Bahía Blanca. El estudio del reality fue escenario del encuentro y generó emoción tanto en los protagonistas como en el público.

El inesperado reencuentro en el programa de El Trece estuvo cargado de emociones y recuerdos. Ambos, ligados por sus raíces en Bahía Blanca y el mismo profesor de canto, compartieron un momento especial en la televisión que resaltó el valor de la amistad y la música en sus trayectorias personales.

Abel Pintos reconoció a Pablo, su amigo de Bahía Blanca, y lo elogió por mantener viva su pasión por la música pese al paso del tiempo

Pintos, jurado del programa, se levantó de su asiento al identificar al concursante apenas ingresó al estudio y lo abrazó frente a la audiencia. “Pablo es de Bahía Blanca. Es un cantorazo, es una persona a la que siguen pasando los años y sigue buscando sus sueños, y por eso a mí me emociona. Me emociona verlo acá, buscando sus sueños y regalando su canto. Me emociona mucho, Pablo”, expresó un conmovido Abel a su amigo de tantos años.

Refiriéndose a su historia común en la ciudad bonaerense, agregó: “Le guardo mucho cariño. Hemos compartido profesor de canto, nuestro querido Armando. Me alegra mucho, que estés acá, de todo corazón te lo digo”.

Pablo agradeció a Abel Pintos por el reencuentro y recordó las cenas compartidas en su ciudad natal, Bahía Blanca, ante las cámaras

El participante, visiblemente conmovido, agradeció a Pintos por el lazo personal y por el reencuentro: “Muchas gracias en especial a vos, porque en un tiempo nos juntábamos a cenar y ahora vi que estuviste volviendo a nuestra ciudad, que tanto te ama. Y a todos ustedes por compartir este momento. Para mí es un momento especial”. Además, destacó la importancia de su familia: “Mi esposa y mis tres hijas, seguramente me estén mirando del otro lado”.

Luego del emotivo reencuentro, Pablo presentó su versión de “Noelia”, de Nino Bravo, en el concurso. Recibió la aprobación de los cuatro jurados, quienes levantaron las palancas en señal de conformidad.

Pintos elogió el desempeño de su amigo: “Sé lo trabajador que sos, pero independientemente de eso, tu don es hoy, lo fue ayer, y lo va a ser siempre mucho más grande que todo lo demás. Te super, superfelicito, amigo. La rompiste toda”, reconoció el jurado a su compañero de canto de su Bahía Blanca natal.

Tras su interpretación, Pablo pasó directamente al grupo de concursantes que competirán por llegar entre los ocho finalistas que cantarán en el teatro Ópera. Su agradecimiento fue breve: “Muchísimas gracias”.

Un regalo fuera de concurso

Abel Pintos le regaló su saco a una participante de "Es mi sueño"

La dinámica habitual de los realities de talento en la televisión argentina prescindió de sus propias reglas, cuando Abel Pintos, interrumpió la devolución prevista para regalarle su propio saco a María Cecilia Mirabile tras una actuación que movilizó tanto al artista como al público. El gesto, espontáneo y en directo, se produjo durante la selección de la participante, cuyas decisiones sobre la interpretación de “Qué bonito”, de Rosario Flores, alteraron el tono competitivo habitual y propiciaron una reacción colectiva en el estudio.

Durante el episodio, los cuatro jurados activaron la palanca que autoriza el pase de la cantante a instancias superiores. La secuencia quedó marcada por la ruptura del protocolo, con Pintos sacándose la prenda en cámara y argumentando que el regalo respondía a la impresión artística, no a un mandato del formato.

Abel Pintos sorprendió en 'Es mi sueño' al regalarle su saco a María Cecilia Mirabile, marcando un hito en realities musicales argentinos

El propio Abel fundamentó su intervención ante cámaras, destacando la calidad interpretativa de María Cecilia y el criterio demostrado en la gestión de los riesgos vocales durante la canción. La doble elección —premiar y verbalizar qué consideró sobresaliente— reforzó su perfil como jurado dispuesto a modificar la mecánica si la interpretación lo merece. La participante recibió el saco entre agradecimientos y risas nerviosas, reconociendo la carga simbólica del momento ante la insistencia del artista.