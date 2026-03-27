El Salvador: al menos 10 lesionados tras accidente de tránsito en Chalchuapa, distrito de Santa Ana Oeste

Socorristas atienden a varios estudiantes heridos tras el accidente en la carretera de Santa Ana hacia Chalchuapa./ (Cruz Verde)

Un accidente de tránsito registrado la noche del jueves en la carretera que conecta Santa Ana con Chalchuapa, a la altura de la pasarela SAO, dejó un saldo de al menos 10 personas lesionadas, de acuerdo con los reportes de Cruz Verde y autoridades locales.

El siniestro involucró a un microbús que transportaba estudiantes de diferentes instituciones educativas, el cual fue impactado en la parte trasera por otro vehículo, según versiones de testigos recogidas por los cuerpos de socorro.

Las primeras informaciones apuntan a que el microbús transitaba por la mencionada vía cuando recibió el impacto, lo que provocó que varios ocupantes sufrieran heridas de diversa gravedad.

Equipos de Cruz Verde y otros cuerpos de socorro llegaron al lugar para brindar atención prehospitalaria. Cuatro personas con múltiples traumas fueron estabilizadas y trasladadas en ambulancia hacia el Hospital de Chalchuapa, donde permanecen bajo observación médica.

El resto de los lesionados fue atendido en el sitio del accidente por personal de emergencia de diferentes instituciones, quienes confirmaron que ninguno de los casos presentaba riesgo vital inminente.

La escena estuvo marcada por la presencia de unidades de emergencia, ambulancias y patrullas policiales. Los rescatistas utilizaron camillas y equipo especializado para movilizar a los heridos, mientras familiares y vecinos se acercaron al sitio, preocupados por el estado de salud de los estudiantes.

El tránsito en la carretera se vio interrumpido durante varias horas mientras se realizaban las labores de rescate y limpieza de la vía. Las autoridades de la Policía Nacional Civil iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del hecho y deslindar responsabilidades.

Ambulancias y cuerpos de socorro se movilizan tras la colisión entre un microbús y otro vehículo./(Cruz Verde)

De acuerdo con testimonios recogidos por los equipos de emergencia, el microbús trasladaba a estudiantes universitarios que regresaban a sus hogares tras finalizar la jornada académica. La colisión ocurrió en un tramo de alta circulación vehicular y escasa iluminación, lo que pudo haber contribuido al accidente. Representantes de los cuerpos de socorro reiteraron la importancia de conducir con precaución, especialmente en horarios nocturnos y en zonas donde el flujo vehicular es intenso.

Otro accidente en la avenida Cuscatlán reportado por el VMT

En las últimas horas, el Viceministerio de Transporte (VMT) informó sobre un segundo siniestro vial registrado en la avenida Cuscatlán, en San Salvador. Según el reporte oficial, un vehículo particular colisionó contra los separadores viales que dividen la arteria. Aunque el choque solo dejó daños materiales, fue necesario que el equipo de grúa del VMT interviniera para retirar el automóvil y restablecer la circulación. Gestores de tránsito permanecieron en la zona para garantizar la seguridad vial y evitar mayores complicaciones en el tráfico.

Este nuevo incidente se suma a una serie de accidentes ocurridos en diferentes puntos del país durante los últimos días, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar los operativos de control vehicular y emitir reiteradas recomendaciones a los conductores sobre la importancia de respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito.

Un segundo siniestro se registró esta madrugada en el país, específicamente en la avenida Cuscatlán, en San Salvador, donde un vehículo colisionó contra los separadores de la zona./ (Viceministerio de Transporte)

La situación vial en Chalchuapa

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial y Cruz Verde Salvadoreña documentaron que, solo en el periodo de fin de año e inicios de 2026, la mayoría de emergencias atendidas correspondieron a siniestros viales.

Uno de los accidentes más relevantes en la zona ocurrió el 1 de enero de 2026, cuando un motociclista intentó esquivar a un perro que se cruzó en la carretera a la altura del kilómetro 71, en la vía que conecta Santa Ana con Chalchuapa.

El conductor, de 37 años, sufrió una posible fractura y varias laceraciones, y fue trasladado al hospital San Juan de Dios.

Ese mismo día, Cruz Verde también atendió a una mujer que resultó lesionada como pasajera de una motocicleta cuyo conductor perdió el control debido a un objeto en la vía, aunque este incidente ocurrió en el redondel La Ceiba, Santa Ana, en las cercanías de Chalchuapa.

Durante el operativo de vacaciones de fin de año 2025 e inicio de 2026, Cruz Verde reportó haber atendido 112 accidentes de tránsito en la zona occidental, incluyendo Chalchuapa, con un saldo de 4 fallecidos y 287 lesionados.

Los informes señalan que las principales causas han sido la distracción al conducir, invasión de carril, no guardar distancia reglamentaria y la excesiva velocidad. Además, la conducción peligrosa sigue siendo motivo de detenciones en la zona, con 13 personas arrestadas por este motivo en los primeros días del año.

Unidades de emergencia han trasladado a los lesionados desde el lugar del siniestro vial en Chalchuapa hacia un hospital. /(Cruz Verde)

Santa Ana, el departamento al que pertenece Chalchuapa, se encuentra entre los tres con más accidentes a nivel nacional, junto a San Salvador y San Miguel.

El incremento de accidentes durante los primeros meses de 2026 ha sido motivo de preocupación para las autoridades, quienes han llamado a reforzar la prevención, la educación vial y el respeto de las normas de tránsito para reducir el número de víctimas y lesionados en el municipio y en todo el país.