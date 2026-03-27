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River Plate y Boca Juniors se enfrentarán en Madrid por el Mundial Sub 12: todo lo que hay que saber

Las juveniles del Millonario y del Xeneize se medirán desde las 14 en busca de la clasificación a los cuartos de final

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Boca y River en el Mundialito Sub 12
River y Boca disputarán una nueva edición del Superclásica, esta vez en el Mundial sub 12

River Plate y Boca Juniors se enfrentarán en una nueva edición del Superclásico infantil, en el marco del Mundial Sub 12 de Madrid. El encuentro comenzará a las 14 (hora de Argentina) y la transmisión correrá por cuenta del canal "LaLiga" en Youtube.

El elenco de Núñez viene de afrontar dos desafíos de alto nivel ante rivales brasileños. El equipo argentino, dirigido por Hernán Palermo, igualó en un partido emocionante 3-3 contra Palmeiras, actual líder del grupo y uno de los principales candidatos al título gracias a figuras como Nicolás Alexandre y Paulo Henrique. Más tarde, en su segunda presentación del jueves, River fue derrotado 1-0 por Flamengo con un tanto de Murilo en los minutos finales.

Durante el enfrentamiento contra Palmeiras, River contó con una actuación destacada de Juan Martín Martel, autor de dos goles, mientras que Esteban Castillo completó el marcador. El conjunto argentino llegó a estar en ventaja 3-2, pero un tiro libre sobre el final ejecutado por Paulo Henrique selló la igualdad. Una de las particularidades del encuentro fue la expulsión del entrenador Hernán Palermo, consecuencia de sus protestas ante el árbitro.

River ganó 2-0 a Inter Miami En El Mundialito Sub 12

En el duelo contra Flamengo, la dinámica cambió: el partido fue cerrado y el gol definitivo de Murilo estableció la derrota de River cuando restaban apenas tres minutos. La sumatoria de este empate frente al Palmeiras y la caída ante Flamengo deja a los dirigidos por Palermo ante la obligación de obtener un buen resultado ante Boca para avanzar de ronda.

River había debutado con una victoria 2-0 sobre Inter Miami gracias a los goles de Liam Chaya y Bautista Villalba. La diferencia pudo ser mayor de no ser por la notable actuación del arquero Papone, figura del equipo estadounidense pese a la derrota.

Boca perdió 6-0 con Palmeiras En El Mundialito Sub 12

La jornada del jueves dejó una contundente recuperación para Boca, que goleó 4-0 a Inter Miami gracias a la destacada actuación de su capitán, Román Fioretto. Con apenas 12 años, este juvenil lució la camiseta número 5, convirtió un gol de penal y asistió en dos ocasiones. El marcador se completó con un doblete de Mateo Parera y un tanto de Tobías Joaquín Flores Pinto.

El miércoles comenzó con dificultades para los juveniles xeneizes, que en su debut sufrieron una abultada derrota 6-0 frente a Palmeiras, con Nicolás (número 9) como figura tras marcar tres goles. Luego, Boca volvió a caer ante Flamengo por 2-0. Mateo Nicolás Parera tuvo la mala suerte de estrellar dos remates en los postes, privando al equipo argentino de un merecido gol.

Actualmente, River suma 4 puntos y se ubica en la tercera posición del Grupo A, por detrás de Palmeiras (7 puntos) y Flamengo (6 puntos), mientras que Boca tiene 3 e Inter Miami cierra sin unidades. Cabe recordar que solo los dos primeros de grupo acceden a los cuartos de final del torneo.

El formato del torneo, que se desarrolla en el municipio de Brunete, a 30 kilómetros de Madrid, presenta partidos de siete contra siete, con dos tiempos de 12 minutos, aunque en instancias semifinales el lapso aumenta a 15 minutos por segmento y la final se disputará en dos períodos de 20 minutos.

La cita reúne a algunos de los clubes juveniles más prestigiosos del mundo, entre ellos Real Madrid, Barcelona, Inter de Italia, Arsenal, Paris Saint-Germain y Bayer Leverkusen.

Así están conformadas las zonas del Mundialito Sub 12

  • GRUPO A: River Plate, Boca Juniors, Palmeiras, Flamengo e Inter Miami
  • GRUPO B: Inter de Milán, Bayer Leverkusen, PSG, Arsenal y Galatasaray
  • GRUPO C: Real Madrid, Atlético Madrid, Real Betis, Sevilla y Wydad
  • GRUPO D: Barcelona, Espanyol, Valencia, Villarreal y Shanghai Port

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