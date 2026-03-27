Marta Fort posó en Miami con un jugado look: cadenas y un corset negro con transparencias

Marta Fort impactó en Miami con un look audaz de corset negro con transparencias y cadenas doradas

En medio de su estadía en Estados Unidos, Marta Fort volvió a captar la atención en redes sociales con una producción de fotos que rápidamente se volvió viral. Desde Miami, uno de sus destinos habituales, la hija de Ricardo Fort compartió una serie de imágenes en las que apostó por un look audaz, sensual y en línea con las últimas tendencias internacionales: un corset negro con transparencias combinado con cadenas doradas que delineaban su silueta.

“Una vuelita por Maiamee”, escribió con humor en el epígrafe de la publicación, dejando en claro el tono relajado de su paso por la ciudad estadounidense. Sin embargo, más allá de la frase, lo que realmente generó repercusión fue la estética elegida y el contexto en el que se mostraron las imágenes: un espacio con luces cálidas, espejos y detalles que potenciaban la impronta nocturna y glamorosa del outfit.

El estilismo de Marta Fort fusiona tendencias internacionales, encaje, transparencias y accesorios sofisticados en una propuesta nocturna y glamorosa

La producción fotográfica de Marta Fort en Miami destaca por encuadres creativos, el uso de espejos y luces cálidas que realzan el ambiente

El outfit de Marta Fort refuerza su imagen como influencer de moda, combinando maquillaje intenso y cabello suelto en ondas para un efecto dramático

El look elegido por Marta Fort no pasó desapercibido. El corset, pieza central del estilismo, combinaba encaje y transparencias, resaltando una estética que mezcla lo clásico con lo contemporáneo. A eso se sumó un arnés de cadenas doradas que recorría su torso, aportando un toque sofisticado y a la vez provocador. La elección se completó con un maquillaje marcado, labios en tonos rojizos y el cabello suelto en ondas, reforzando una imagen que remite tanto al mundo de la moda como al de la noche.

Las fotos, tomadas en lo que parece ser un baño intervenido con espejos y luces decorativas, jugaron con los reflejos y los encuadres para generar distintas perspectivas de la influencer. En algunas imágenes, posa directamente a cámara con una expresión intensa; en otras, se la ve en movimiento, acomodándose el cabello o interactuando con el entorno, lo que le da dinamismo a la secuencia.

Las imágenes de Marta Fort en redes sociales recibieron elogios, incluyendo la reacción cómplice de su hermano Felipe Fort

La hija de Ricardo Fort apostó por transparencias, cadenas doradas y un maquillaje impactante

En un contexto en el que posa con prendas en tendencia y una estética nocturna, la hija de Ricardo Fort desató una ola de comentarios a partir de su última serie de imágenes

Como suele ocurrir con cada publicación de Marta, las reacciones no tardaron en llegar. Entre los comentarios destacados apareció el de su hermano, Felipe Fort, quien escribió con tono cómplice: “Ah, bueno”, sumándose a la ola de elogios que inundó el posteo.

Recientemente, Marta fue protagonista de un escándalo vinculado a un cruce que comenzó en redes sociales. El episodio tuvo lugar durante una transmisión en vivo que la propia Marta compartió con sus seguidores —y que luego fue replicada por Nahuel Saa. Allí, en un ida y vuelta espontáneo con su audiencia, la joven decidió responder de manera directa a un usuario que le preguntó por qué no estaba cursando una carrera universitaria. Lejos de esquivar el planteo, eligió confrontarlo, visiblemente molesta por el tono de la consulta.

Marta Fort explicó en un vivo en sus redes los cuestionamientos de sus seguidores

“No, chicos, no estudio nada. ¿Algún problema? La p... que lo parió...”, lanzó, en una frase que rápidamente se viralizó y que evidenció su incomodidad frente al cuestionamiento. Sin embargo, su respuesta no terminó allí. Con un tono firme y decidido, profundizó su postura y dejó en claro su visión sobre el presente que elige transitar.

“No estudio nada, hago lo que quiero, me dedico a lo que quiero, por suerte. Y tampoco… la verdad es que tampoco estoy enfocada en trabajar de algo que necesite estudiar. El día que sí, estudiaré, pero como no, no”, agregó, al marcar un límite frente a las críticas y reafirmar su derecho a decidir sobre su propio camino.

La escena volvió a poner de manifiesto una de las características que definen su presencia en redes: una personalidad frontal, sin eufemismos y con escasa disposición a adaptarse a las expectativas ajenas. Como suele ocurrir en estos casos, su reacción generó una ola de comentarios divididos entre quienes respaldaron su sinceridad y quienes cuestionaron su postura, reabriendo la discusión sobre el peso simbólico que recae sobre los hijos de figuras públicas y las presiones en torno al estudio y la construcción profesional.