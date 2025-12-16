Gestiona y elimina tus suscripciones de correo en Gmail de forma rápida con un solo botón

Cada entrada muestra cuántos correos recientes se han recibido de cada remitente. GOOGLE

Ante la acumulación constante de correos promocionales, boletines y mensajes no deseados, Gmail tiene una función destinada a facilitar la limpieza y la organización de la bandeja de entrada. La herramienta, disponible en la versión web y en aplicaciones móviles, permite a los usuarios gestionar y cancelar suscripciones de forma masiva y sencilla, eliminando la necesidad de buscar manualmente enlaces de baja en cada correo individual.

Cómo funciona “Gestionar suscripciones” en Gmail

La función, denominada “Gestionar suscripciones”, se encuentra en el menú lateral izquierdo, debajo de la papelera, en la sección “Más”. Al seleccionarla, Gmail escanea automáticamente los correos recibidos y genera una lista con todas las direcciones vinculadas a envíos comerciales, newsletters y promociones.

Es pertinente señalar que cada entrada muestra cuántos correos recientes se han recibido de cada remitente, permitiendo cancelar la suscripción con solo un clic sin salir de la pantalla. El botón que debes presionar es “Darse de baja”.

Gmail, aplicación de correo electrónico de Google. (Google)

Ventajas del nuevo sistema para limpiar la bandeja de entrada

Esta solución representa una mejora relevante respecto al método tradicional, donde el usuario debía localizar la opción de cancelación de cada mensaje, generalmente escondida al final del texto y poco visible. Gracias a la centralización de este proceso, Gmail permite eliminar rápidamente suscripciones no deseadas y reducir la sobrecarga informativa.

En caso de que los mensajes continúen llegando tras la cancelación, Gmail sugiere marcarlos como spam para mejorar la efectividad del filtro y mantener la bandeja libre de intrusos.

La compañía recomienda mantener la aplicación actualizada y verificar periódicamente si la función ya se encuentra activa, facilitando así el control y la personalización sobre el contenido recibido.

La función, denominada “Gestionar suscripciones”, se encuentra en el menú lateral izquierdo, debajo de la papelera, en la sección “Más”. (Google)

Con el lanzamiento de “Gestionar suscripciones”, Gmail responde a la demanda de los usuarios de reducir el flujo de correos irrelevantes y mejorar la experiencia de uso. Al centralizar el control sobre suscripciones y optimizar el proceso de limpieza, la plataforma afianza su compromiso con la organización, el orden y la accesibilidad en el correo electrónico actual.

Cómo liberar espacio en Gmail sin necesidad de adquirir más almacenamiento

Si tu bandeja de entrada en Gmail está cerca del límite y empiezas a recibir alertas de que no puedes enviar ni recibir más correos, hay un método simple para ganar espacio sin recurrir a planes pagos.

Una primera recomendación de Google es buscar y eliminar los mensajes más pesados, como aquellos con archivos adjuntos de más de 15 MB, así como también limpiar correos antiguos (de hace más de tres años) y eliminar newsletters o mensajes repetidos que ya no necesitas.

Gmail tiene una función destinada a facilitar la limpieza y la organización de la bandeja de entrada.

Para poner en práctica este truco, basta con usar la barra de búsqueda de Gmail. Escribiendo larger:15MB, verás todos los correos que sobrepasan ese tamaño y podrás decidir cuáles eliminar. Del mismo modo, usando el comando before:AAAA/MM/DD, puedes filtrar y borrar mensajes recibidos antes de una fecha específica.

Para asegurarte de liberar espacio efectivamente, no olvides vaciar la papelera después de borrar los correos seleccionados. Así conseguirás mantener tu cuenta ordenada y con más espacio disponible, sin necesidad de pagar almacenamiento extra.

Por qué los correos electrónicos terminan en la carpeta de spam

Los correos electrónicos pueden ir a la carpeta de spam por varias razones relacionadas con los filtros automáticos de los servicios de correo. Uno de los motivos principales es la detección de características asociadas a mensajes no deseados, como el uso de palabras sospechosas, la inclusión de enlaces dudosos o archivos adjuntos poco seguros.

Muchas personas reciben correos no deseados y esto les resulta molesto. (Foto: Difusión)

Además, si el remitente ha sido marcado previamente como spam o si el dominio ha tenido actividad sospechosa, es más probable que sus mensajes se redirijan automáticamente a esa carpeta.

Otra causa frecuente es el envío masivo de correos o el uso de listas de distribución poco actualizadas, lo que provoca que algunos destinatarios marquen esos mensajes como spam. Los errores en la configuración del remitente, como una autenticación inadecuada o falta de políticas de seguridad, también influyen en la clasificación del correo.