Estudio revela que las empresas que usan IA pueden volverse hasta un 40% más eficientes

Las empresas latinoamericanas que han implementado inteligencia artificial en sus operaciones han alcanzado mejoras en eficiencia superiores al 40%. Este avance consolida a la IA como un motor estratégico para la competitividad y la sostenibilidad empresarial, especialmente en sectores como servicios financieros, manufactura, retail y educación.

El impacto es especialmente notable en países como Colombia, donde la transformación digital se ha acelerado y la automatización de procesos se ha convertido en una prioridad para responder a las exigencias de un mercado cada vez más digitalizado.

Estos hallazgos son resultado de un estudio de Morning Consult para IBM, el cual indica también que más de un tercio de las empresas en Latinoamérica planea invertir en la capacitación y el desarrollo de su fuerza laboral para adaptarse a la integración de tecnologías avanzadas.

Esta tendencia responde a la necesidad de optimizar procesos y fortalecer la competitividad en un entorno empresarial en constante evolución. Los resultados muestran que la adopción de IA no solo automatiza tareas, sino que también permite a las organizaciones mejorar la toma de decisiones estratégicas y la experiencia del cliente.

Las empresas grandes lideran la integración de la IA

La mayoría de las empresas que han logrado superar la fase piloto en el uso de inteligencia artificial (IA) pertenecen a organizaciones de gran tamaño, según los datos recabados en la encuesta global más reciente elaborada por McKinsey.

Esta investigación, que consultó a casi 2.000 participantes procedentes de 105 países entre el 25 de junio y el 29 de julio de 2025, permite observar que existe un entusiasmo sostenido respecto al potencial transformador de la IA, aunque persisten claros desafíos a la hora de ampliar su presencia a nivel empresarial.

De acuerdo con el estudio, el 88% de las organizaciones ya integra la inteligencia artificial en alguna función de negocio. No obstante, el proceso de escalar la tecnología de forma amplia todavía resulta limitado: solo un tercio de las empresas ha avanzado hacia una expansión significativa de estos sistemas en toda la organización.

Según el informe de McKinsey, “cerca de dos tercios de las organizaciones permanecen en fases de experimentación o piloto”, mientras que el desarrollo hacia implementaciones más robustas queda relegado en la mayoría de los casos.

La diversificación en el uso de la IA es una tendencia marcada: más de dos tercios de las compañías emplean la tecnología en más de una función, y la mitad la utiliza en al menos tres áreas diferentes.

Asimismo, los departamentos líderes en la adopción comprenden tecnologías de la información, gestión del conocimiento, operaciones de servicio y desarrollo de productos, además de recursos humanos, gestión de riesgos y cumplimiento normativo, estrategia y finanzas corporativas, cadena de suministro, fabricación, marketing y ventas.

En sectores como tecnología, medios de comunicación, telecomunicaciones y sanidad, la incorporación de IA supera el 90 % en funciones clave —especialmente en IT y manejo del conocimiento—, convirtiéndose en los ámbitos de referencia para la innovación. Sin embargo, la encuesta señala que la integración profunda de la IA en procesos y flujos de trabajo todavía avanza con lentitud, sobre todo en el segmento de pequeñas y medianas empresas.

Por el contrario, las grandes compañías demuestran más recursos para invertir y mayor velocidad en la transición: alrededor de la mitad de las organizaciones con ingresos superiores a USD 5.000 millones ya han alcanzado el despliegue a gran escala, mientras que solo el 29% de las empresas con facturación inferior a USD 100 millones cuenta con una integración similar.