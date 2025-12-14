Tecno

Si eres ingeniero o vendedor, tu trabajo está en riesgo, según OpenAI, creadores de ChatGPT

Esta tecnología reduce tiempos de espera y personaliza la experiencia del usuario en servicios de atención al cliente y ventas

Guardar
Olivier Godement, director de productos
Olivier Godement, director de productos empresariales de OpenAI, advierte sobre el riesgo de reemplazo laboral por inteligencia artificial en sectores clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Olivier Godement, director de productos empresariales de OpenAI, dio una predicción sobre cuál cree que son los trabajos que actualmente están más en riesgo de ser remplazados por una inteligencia artificial.

Sus declaraciones muestran una tendencia en la que las empresas están enfocadas en hacer que sus diferentes labores sean más eficientes, productivas y rentiables.

Cuáles son los empleos que pueden desaparecer por culpa de la IA

Godement sostiene que el proceso de sustitución de empleos humanos por sistemas automatizados es una tendencia creciente, aunque paulatina. “La IA no hará desaparecer esos trabajos de un día para otro, pero sí es capaz de automatizar tareas que actualmente estaban a cargo de humanos”, manifestó en la serie de pódcast “Aprendizaje sin supervisión”.

El directivo detalló que hay tres labores en concreto que están expuestas a este remplazo, ya que la tecnología no se presenta como una promesa lejana, sino como una herramienta en uso real en empresas de referencia mundial.

Empresas biotecnológicas como Amgen utilizan
Empresas biotecnológicas como Amgen utilizan IA para gestionar grandes volúmenes de información y cumplir normativas regulatorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Ciencias de la vida y farmacéuticas

El primer grupo de profesionales en riesgo se localiza en la intersección de las ciencias de la vida y la industria farmacéutica. Godement colabora de cerca con compañías como Amgen, una gigante del sector biotecnológico. Allí, la inteligencia artificial se ha mostrado especialmente eficiente en la gestión de tareas regulatorias.

Los algoritmos, según el directivo, “leen y detectan modificaciones en documentos con una precisión y velocidad que supera a la intervención humana”.

El peso administrativo en estas empresas es considerable: tras la etapa de desarrollo y validación científica ―compuesta por ensayos y experimentación― se abre una extensa fase de creación documental, revisión y aprobación ante entes reguladores.

Gestionar, consolidar y auditar enormes volúmenes de información, identificar diferencias entre versiones, y mantener la conformidad con normativas son tareas que los modelos de IA realizan a gran velocidad, reduciendo plazos tradicionalmente medidos en meses o años a escalas mucho menores.

La adopción de inteligencia artificial
La adopción de inteligencia artificial en ciencias de la vida promete transformar la gestión documental y la auditoría en el sector salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, cree que una vez establecidas las políticas internas para asegurar la trazabilidad y auditoría de estos modelos, la transformación en el sector será masiva y dará lugar a una adopción más amplia en otras ramas de la salud y la biotecnología.

  • Ingeniería de software y codificación

El segundo ámbito bajo amenaza directa es la ingeniería de software. Durante su intervención, Godement reconoció que los avances en modelos de lenguaje como Codex han producido un cambio sin precedentes en la productividad de los desarrolladores.

“Los ingenieros en el equipo pueden entregar hasta un 70% más de líneas de código gracias a Codex”, afirmó el directivo. En OpenAI y otras grandes tecnológicas, la adopción de herramientas de IA para programación se ha generalizado, tanto que si se eliminaran estas herramientas de golpe de los entornos de desarrollo, “probablemente habría una revuelta”.

Aunque la IA aún no puede reemplazar completamente a un ingeniero de software en la totalidad de sus funciones, la automatización de tareas repetitivas, generación de código y análisis de flujo de trabajo sí está acaparando buena parte de su rutina cotidiana.

El sector de ventas y
El sector de ventas y atención al cliente incorpora IA para ofrecer respuestas automáticas de alta calidad y atención multilingüe. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Ventas y atención al cliente

El tercer campo en peligro destacado por Godement es el de ventas y atención al cliente. Empresas como T-Mobile ya están utilizando soluciones basadas en inteligencia artificial para gestionar interacciones con consumidores, lo que permite escalar la calidad y cantidad de las respuestas automatizadas.

Según el responsable de OpenAI, “la IA es capaz de entregar respuestas automáticas de notable calidad en contextos de atención y ventas, logrando que la experiencia para el usuario sea fluida y satisfactoria”.

La introducción de la IA en estos departamentos conlleva múltiples consecuencias: reducción de tiempos de espera, personalización de las respuestas, y la posibilidad de ofrecer atención multilingüe sin requerir ampliaciones de plantilla.

La inteligencia artificial no solo responde con rapidez, sino que además, gracias a su capacidad de aprendizaje continuo (cuando se proveen los datos correctos y un entorno estructurado), puede adaptarse y mejorar a partir de la experiencia real con clientes.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialOpenAIEmpleoAtención al ClienteVentasFarmacéuticaIngenierosTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Es verdad que colocar el router del WiFi en la cocina mejora la velocidad del internet

Muchas familias creen que instalar el módem en este lugar puede optimizar la conexión, pero factores como la presencia de electrodomésticos influyen en la calidad y alcance de la señal dentro del hogar

Es verdad que colocar el

Aprende usar el gestor de contraseñas de Google para cuidar tu dinero esta Navidad

El sistema sugiere contraseñas seguras y únicas, mitigando vulnerabilidades comunes en ataques masivos de fin de año

Aprende usar el gestor de

Así planea Bill Gates gastarse toda su fortuna en los próximos 20 años

El cofundador de Microsoft, a través de su fundación, prevé invertir más de 200 mil millones de dólares en salud, energía e inteligencia artificial, para transformar vidas y erradicar enfermedades prevenibles

Así planea Bill Gates gastarse

Alerta en Mac de Apple: reportan miles de ciberataques en América Latina, sistemas Linux también

Servidores, empresas y usuarios personales quedan expuestos por la profesionalización de ataques y por la falta de protocolos claros, según expertos y estudios recientes del sector tecnológico

Alerta en Mac de Apple:

Mensajes que debes evitar en los chats si no quieres perder tu cuenta de WhatsApp

Desde el spam hasta el uso de bots y contenido prohibido, WhatsApp advierte que reforzará la vigilancia sobre prácticas indebidas, bloqueando cuentas que vulneren sus condiciones de servicio

Mensajes que debes evitar en
DEPORTES
El Colo Barco, íntimo: la

El Colo Barco, íntimo: la presión de jugar en Boca, una desafiante frase para sus críticos y el sueño de jugar el Mundial con Messi

Las perlitas de la visita de Messi a Bombay: del juego con De Paul y Suárez al encuentro con el “Dios del criquet”

“Es ahora o nunca”: la concluyente sentencia de Charles Leclerc sobre las chances de Ferrari en la F1

El espectacular regalo de USD 100.000 que recibió Raphinha en su cumpleaños de parte de su novia: su reacción al verlo

Un acuerdo entre Michael Jordan y NASCAR podría cambiar para siempre el icónico campeonato de automovilismo

TELESHOW
Conjunto de seda, cintura alta

Conjunto de seda, cintura alta y collar artesanal: el outfit de Juana Viale para brillar en la mesa del domingo

Graciela Alfano cumple 73 años: videos divertidos, mensajes de famosos llenos de cariño y fotos vintage

Rocío Marengo celebró su primera salida tras convertirse en mamá de Isidro: “Tengo un bebito hermoso”

Sandra Mihanovich habló del estado de salud de su ahijada Sonsoles: “10 personas se acercaron a donarle un riñón”

Graduación, reencuentro y palabras de amor: la noche especial de Eloísa, la hija de Paola Krum y Joaquín Furriel

INFOBAE AMÉRICA

María Corina Machado pidió intensificar

María Corina Machado pidió intensificar la presión sobre Maduro: “Para alcanzar la libertad se necesita fuerza”

Francia reforzó la seguridad en lugares de culto judíos tras el atentado terrorista en Australia

De “E.T.” a “Dune” y “Alien”: el maestro de las criaturas del cine en una gran retrospectiva en el MoMA

Jeannette Jara evitó referirse a la gestión de Gabriel Boric en Chile: “El Gobierno debe hablar de su legado”

El renovado auge del arte antiguo: la subasta de Pieter Brueghel “el Joven” redefine el mercado