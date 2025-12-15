WhatsApp permite en Colombia pagar facturas y recibos de servicios públicos: así funciona

Los pagos a través de la plataforma de Meta simplifican el tiempo que se requiere ir a un lugar físico a realizar la transacción. (Foto: Refácil)

La opción de pagar facturas a través de WhatsApp ya está disponible en Colombia. Empresas de servicios públicos y aseguradoras implementan esta modalidad que permite a los usuarios recibir, consultar y abonar sus recibos sin salir de la aplicación.

Esta iniciativa responde a la elevada penetración de WhatsApp, que supera el 90% entre los colombianos, y busca facilitar procesos que antes requerían portales web o presencia física.

La solución, denominada “Pagos por WhatsApp”, fue presentada por la fintech Refácil y se apoya en la infraestructura de WhatsApp Business. De esta forma, se puede reducir fricciones, mejorar la conversión digital de cobros y optimizar la experiencia tanto para empresas con facturación recurrente como para sus clientes.

Una notificación en WhatsApp permite consultar el monto, la fecha de vencimiento y los detalles del recibo antes de efectuar el pago, todo dentro de un canal seguro y verificado. (Foto: Refácil)

Más del 70% de los pagos de servicios siguen dependiendo de vías presenciales o digitales poco efectivas, lo que genera altos niveles de abandono en transacciones.

Cómo se hace el pago de un recibo por WhatsApp<b> </b>

El proceso comienza cuando el usuario recibe en WhatsApp la notificación de su factura, enviada directamente por el proveedor de servicios a través de una cuenta verificada y avalada por Meta. Esta validación garantiza que la comunicación es segura y auténtica, lo que protege contra fraudes y suplantaciones.

Tras recibir el mensaje, el usuario accede a la información sobre el monto a pagar, la fecha límite y el detalle del consumo. La consulta y el pago se realizan sin abandonar el chat ni ingresar datos en portales externos, lo que facilita la operación y disminuye el abandono de la transacción.

El sistema ofrece una experiencia completamente conversacional, eliminando pasos adicionales y mejorando la eficiencia del proceso.

Las opciones incluyen transferencias bancarias, billeteras digitales y pago en efectivo, elegibles desde el chat y disponibles en todo el país para simplificar la experiencia de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué métodos de pago se pueden utilizar en WhatsApp

La solución incorpora un Check de Pagos que centraliza varias formas de abono para cada factura. Los usuarios pueden pagar por medio de Bre-B, PSE, Nequi, Daviplata y opciones en efectivo, cubriendo distintos perfiles y necesidades.

Estos métodos están integrados directamente al canal de conversación, permitiendo la operación de inicio a fin dentro de WhatsApp. El usuario no requiere acceso a aplicaciones adicionales ni redireccionamientos; cada opción se habilita conforme sus preferencias, ampliando la inclusión financiera y simplificando el recaudo para las empresas.

Cuáles sectores pueden implementar esta herramienta de pago

El esquema está diseñado para grandes facturadores con ciclos de cobranza mensual, como empresas de servicios públicos, aseguradoras y compañías de telecomunicaciones. Estas organizaciones pueden automatizar el envío de notificaciones, realizar recordatorios y recibir pagos de manera inmediata.

Empresas de servicios públicos, telecomunicaciones y aseguradoras pueden automatizar el envío de facturas y el recaudo de pagos utilizando la infraestructura que ofrece WhatsApp Business. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según información de la compañía, este sistema puede aumentar la tasa de pagos puntuales entre un 20% y un 35%, mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos asociados a cobros presenciales o enlaces inseguros.

Qué ventajas aporta a usuarios y empresas

Para el cliente, este método simplifica el acceso al pago de servicios, evita filas o la necesidad de recordar contraseñas y disminuye la exposición a sitios web no verificados.

El formato conversacional elimina pasos redundantes y agiliza la confirmación de cada transacción, facilitando el cumplimiento de las obligaciones mensuales.

La automatización del proceso de cobro reduce el tiempo que insume pagar facturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, las empresas obtienen una reducción del número de facturas impagas. El proceso automatizado de notificación y cobro permite aumentar la tasa de éxito de los recaudos y disminuir los costos operativos, al tiempo que ofrece acceso universal a una variedad de métodos de pago sin restricciones técnicas.

Cómo se garantiza la seguridad de esta opción de pago

El diseño de “Pagos por WhatsApp” utiliza exclusivamente cuentas oficiales de WhatsApp Business, protegidas y avaladas por Meta. La doble capa de validación—identidad verificada y autorización dentro de WhatsApp—eleva el estándar de seguridad ante amenazas como fraude, suplantación y phishing.

Toda la operación permanece dentro de la aplicación, resguardando datos personales y bancarios bajo estrictos protocolos. El usuario recibe confirmaciones en tiempo real y mantiene el control del proceso.