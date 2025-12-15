Los 5 accesorios tecnológicos más buscados para Navidad 2025

La demanda de estos cinco accesorios refleja una tendencia hacia soluciones tecnológicas útiles en la vida diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la temporada navideña de 2025 sobresalen cinco categorías de accesorios tecnológicos entre las búsquedas y las preferencias de quienes buscan un regalo útil y actualizado. La demanda se concentra en productos que fusionan innovación y practicidad, respondiendo a las necesidades del día a día en áreas como el entretenimiento, la seguridad personal y la organización de dispositivos.

Hasta el momento, los artículos más buscados en Google en esta época del año, según la IA Gemini, incluyen auriculares inalámbricos con cancelación de ruido, rastreadores de artículos, gafas inteligentes, controladores inalámbricos para videojuegos y estaciones de carga portátiles y 3 en 1.

Cada uno destaca por sus características técnicas, su capacidad de adaptación a diferentes perfiles de usuario y su popularidad como obsequios versátiles en las listas de compras para las festividades de fin de año.

Auriculares inalámbricos con cancelación de ruido (ANC)

Auriculares con cancelación activa de ruido destacan en las listas de regalos navideños por su calidad y versatilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las búsquedas sobre auriculares inalámbricos con cancelación de ruido activa (ANC) se centran en la calidad del sonido, la duración de la batería y la eficacia para aislar el ruido externo. Existe interés en comparar modelos como los Apple AirPods Pro (2ª generación), Sony WF-1000XM5 y Bose QuietComfort Earbuds 2, junto a alternativas más asequibles con buenas prestaciones.

Los consumidores valoran estos dispositivos tanto para entretenimiento —música, podcasts o videojuegos— como para actividades de trabajo o estudio, ya que permiten aislarse del ruido externo sin subir el volumen. Su capacidad para prevenir la pérdida auditiva los posiciona como un regalo versátil.

Rastreadores de artículos (Apple AirTag y alternativas)

Las búsquedas asociadas a rastreadores de artículos priorizan productos compatibles con redes amplias, sobre todo los Apple AirTag por su integración con la red Find My de Apple. También existe un volumen significativo en alternativas como Chipolo CARD Spot, que funcionan también con la red de Apple, y opciones pensadas para usuarios de Android.

Rastreadores de artículos como AirTag y sus alternativas se consolidan como obsequios prácticos para evitar pérdidas cotidianas. (Apple)

La popularidad de estos dispositivos responde a su utilidad práctica y precio relativamente accesible, lo que los convierte en alternativas para evitar la pérdida de objetos del día a día como llaves, carteras o equipaje.

Gafas inteligentes

El segmento de gafas inteligentes ha experimentado un auge, especialmente desde septiembre de 2025, tras el lanzamiento de nuevas versiones como las Ray-Ban Meta con pantalla y control por gestos. Las consultas se enfocan en las capacidades de inteligencia artificial, la posibilidad de tomar fotos o videos desde el punto de vista del usuario y la integración con asistentes de voz.

Las gafas inteligentes han ganado popularidad en el lapso del 2025. (Ray-Ban Meta)

Estos dispositivos son percibidos como accesorios en la intersección entre moda y tecnología, permitiendo interactuar con el entorno digital sin depender del teléfono móvil.

Controladores inalámbricos para videojuegos

En el caso de los controladores inalámbricos para videojuegos, el volumen de búsquedas está vinculado principalmente a las consolas PS5 y Xbox. Los consumidores buscan características como la retroalimentación háptica, los gatillos adaptativos en el caso del DualSense de Sony y la compatibilidad multiplataforma.

Controladores inalámbricos para consolas PS5 y Xbox atraen a usuarios que buscan mejorar su experiencia de juego. (Sony)

Resultan una opción apreciada por los entusiastas de los videojuegos, útiles como repuesto, para partidas multijugador locales o para mejorar la experiencia mediante tecnología avanzada.

Estaciones de carga portátiles y 3 en 1

Las búsquedas sobre estaciones de carga portátiles y 3 en 1 giran en torno a la eficiencia, la velocidad de carga y la capacidad de alimentar varios dispositivos al mismo tiempo, como teléfonos, auriculares o relojes inteligentes.

Estaciones de carga portátiles y 3 en 1 resuelven la gestión simultánea de múltiples dispositivos electrónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se valoran especialmente los modelos compactos y fáciles de transportar. En un contexto donde es habitual contar con varios dispositivos, estos accesorios resuelven problemas cotidianos de manejo de cables y escasez de enchufes, aportando comodidad y organización.