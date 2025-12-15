Identifica con este mapa gratuito dónde hay mejor cobertura, operador y señal 5G en Colombia

La cobertura 5G en Colombia alcanza el 19% y se concentra en zonas urbanas de 43 ciudades, según datos oficiales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) presentó una nueva funcionalidad en la herramienta DaTIC que permite consultar mapas interactivos de cobertura móvil en Colombia. La herramienta da acceso público y actualizado a información sobre la expansión y los niveles de señal de las distintas tecnologías móviles, lo que aporta a la toma de decisiones en servicios de telecomunicaciones.

En cuanto a las funcionalidades, la plataforma DaTIC permite filtrar la información de cobertura por departamento, municipio, operador y tecnología (2G, 3G, 4G, 5G) y ofrece tanto datos recientes como históricos desde 2023.

Los mapas se apoyan en cartografía oficial elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) e integran divisiones político-administrativas para visualizar los niveles de señal en el país.

La actualización más reciente de DaTIC consolida datos hasta el cuarto trimestre de 2024.

Cómo consultar los mapas de cobertura en Colombia

Ingresar a DaTIC: https://datic.postdata.gov.co/ Seleccionar el servicio “Servicios móviles” y la variable “Cobertura”. Elegir tecnología, operador y zona geográfica. Activar la opción “Mapa de cobertura” para visualizar los niveles de señal.

Cómo está la cobertura 5G en Colombia

La cobertura de 5G alcanza el 19% a nivel nacional y se encuentra concentrada en zonas urbanas de 43 ciudades, según la CRC. En términos de despliegue de operadores, Claro encabeza con el 34,4% la infraestructura móvil desplegada, seguido por Tigo (25,4%), Movistar (23,5%) y WOM (16,7%).

El avance se observa en el aumento de instalaciones de 5G y en el plan acelerado de retiro de redes 2G en el país. El predominio de la tecnología 4G se mantiene, especialmente en las regiones central y occidente, que presentan los valores más altos de cobertura, mientras que la región sur experimenta los porcentajes más bajos dentro del esquema nacional de cinco regiones analizadas. Los mapas interactivos proporcionan el detalle de las áreas con mejores servicios y permiten identificar dónde aún existen retos de conectividad.

Claro lidera el despliegue de infraestructura móvil en Colombia, seguido por Tigo, Movistar y WOM, según el informe de la CRC. REUTERS/Luisa Gonzalez

Desde la perspectiva institucional, Claudia Ximena Bustamante, comisionada y directora ejecutiva de la CRC, afirmó: "Al poner a disposición mapas interactivos de cobertura móvil, la CRC reafirma su interés en ofrecer a los usuarios herramientas útiles y transparentes. Esta iniciativa no solo convierte la conectividad en datos verificables, sino que también motiva a los operadores a mejorar sus servicios a lo largo y ancho del país. Con DaTIC, todos, desde ciudadanos hasta entidades públicas, pueden tomar decisiones informadas y visualizar tanto los logros alcanzados como los retos por superar en la conectividad de Colombia".

Para el sector y los usuarios, la publicación de mapas interactivos sobre cobertura móvil contribuye a la transparencia y fortalece los procesos decisorios relacionados con contratación de servicios, planeación territorial e inversión en infraestructura. Además, el acceso abierto a estos datos estimula la mejora de los servicios, pues el desempeño de cada operador se encuentra disponible y puede ser verificado de manera pública.

El impacto de la carga impositiva en la conectividad móvil de América Latina

El marco regulatorio fiscal que rige la conectividad en América Latina ha quedado desfasado frente a la importancia actual de estos servicios para la sociedad y la economía. Así lo señala el informe “Impuestos específicos al sector móvil en América Latina. Impacto sobre la conectividad y la recaudación fiscal” presentado por la GSMA, que analizó tasas e impuestos móviles en 18 países de la región durante 2023.

Usuarios de telefonía móvil enfrentan altos impuestos específicos en países como Argentina y Brasil, lo que encarece el acceso a la conectividad. (Imagen ilustrativa Infobae)

El estudio revela que la carga fiscal del sector móvil (2,8%) duplica la contribución económica que aporta al PIB regional (1,3%).

La presión tributaria recae tanto sobre proveedores como sobre usuarios. Los operadores afrontan pagos recurrentes por licencias, uso del espectro y aportes regulatorios en todos los países analizados. Además, el consumidor final está expuesto a impuestos específicos como IVA elevado, aranceles a dispositivos y tasas de activación, medidas vigentes en 14 de los 18 países evaluados. Estas cargas impactan especialmente en los sectores más vulnerables y persisten en niveles similares o mayores a los de la última década.

En 2023, los impuestos específicos a la conectividad móvil sumaron cerca de USD 4.650 millones, el 6,5% del costo total del servicio. La situación varió según el país: República Dominicana, Brasil, Argentina y Bolivia superaron el 10% del costo en impuestos específicos, mientras Guatemala, El Salvador y Uruguay estuvieron por debajo del 2%.

El estudio advierte que este esquema tributario limita la capacidad de inversión del sector y encarece el acceso, ampliando la brecha digital. El costo total de propiedad móvil (TCMO) resulta inasequible para el 20% más pobre de la población en todos los países, llegando a superar cuatro veces el umbral recomendado en El Salvador y Uruguay. En la mayoría, los impuestos representaron entre el 10% y 20% del TCMO; en Argentina y Brasil superaron el 25%.

Simulaciones del informe muestran que reducir la carga fiscal haría asequibles estos servicios para más de 30 millones de personas y potenciaría la recaudación estatal: Brasil y Argentina registrarían ingresos extra anuales de hasta USD 7.600 millones y USD 1.200 millones, respectivamente. Según Lucrecia Corvalan, directora de Políticas Públicas de GSMA, es necesario actualizar el sistema tributario para facilitar el desarrollo digital y sumar millones de latinoamericanos al mundo digital.