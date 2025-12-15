IA vs. Kiss: su bajista, Genne Simmons, arremete contra esta tecnología por estas razones

Gene Simmons (L) hace parte de los múltiples artistas y figuras el entretenimiento que muestran dudas ante el avance de la IA. (Foto: REUTERS)

El impacto de la inteligencia artificial en la industria musical ha generado inquietud entre figuras emblemáticas como Gene Simmons, bajista y vocalista de Kiss, quien advirtió sobre la necesidad de una regulación urgente para evitar que la tecnología desplace a los artistas humanos y desdibuje los límites de la propiedad intelectual.

Durante una entrevista con Bloomberg TV en Washington, Simmons alertó sobre el caso de un “artista de country y western que tiene un disco número uno en alguna lista” y que, en realidad, “no existe”, porque se trata de una creación íntegramente generada por IA.

Cuáles son los principales desafíos en el uso de IA en la industria musical

Simmons insistió en que el principal desafío radica en la ausencia de un marco legal uniforme. “El gobierno debe aprobar una ley federal que abarque toda la IA para que esto sea más sensato”, afirmó el músico, subrayando que la disparidad regulatoria entre estados como Delaware y Nueva York, podría incentivar la migración de empresas tecnológicas hacia jurisdicciones más permisivas.

La falta de un marco legal uniforme para la inteligencia artificial preocupa a figuras como el bajista de Kiss. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El músico advirtió que, sin una legislación nacional e incluso internacional, la industria corre el riesgo de replicar dinámicas de deslocalización similares a las que afectaron a los sindicatos estadounidenses.

“Si cobran demasiado aquí, haremos negocios en otra parte. ¿Quieren abordar el problema de la IA a nivel mundial para que podamos controlar las normas, las entradas y salidas y cuál es el flujo de ingresos? ¿Quién es el propietario de la propiedad intelectual? ¿Quién es el propietario de la marca registrada?”, fueron las preguntas que se hizo durante su declaración

Qué otras preocupaciones tiene Genne Simmons sobre el uso de la IA

Simmons reclama una ley federal e internacional para regular la inteligencia artificial y proteger la propiedad intelectual. (Foto: REUTERS/Annabelle Gordon)

El músico ya había manifestado su preocupación por la inteligencia artificial en julio de 2023, durante una aparición en Piers Morgan Uncensored.

En esa ocasión, Simmons expresó: “Me preocupa la falta de legislación. Cuando entras en un nuevo planeta, estás a punto de aterrizar en uno nuevo, claramente hay oportunidades, minerales y cosas así”.

Agregó: “Sin reglas de juego... Es como practicar deportes sin reglas. ¿Quién va a hacer qué? Se necesitan reglas que sean benéficas y beneficiosas para la humanidad, para todo tipo de personas”.

Cuáles son las dudas sobre al uso de la IA y su impacto en los derechos de autor

El músico de Kiss cuestiona la titularidad de derechos de autor en canciones creadas por inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Simmons abordó el dilema de la autoría y los derechos en la era de la IA, planteando interrogantes sobre la titularidad de las obras generadas por algoritmos. “La IA crea una canción usando mi voz, o algo que suena como mi voz, con una nueva canción, y suena exactamente como yo, y definitivamente suena así.

Añadió: “entonces, cuando la compras, ¿quién es el dueño de los derechos de autor y la publicación, si la IA lo hizo? Entonces, ¿soy yo, porque suena como yo? Podrías jurar que fui yo. Así que estos son territorios inexplorados”.

Consultado sobre si le molestaría que la IA utilizara su voz para crear nuevas canciones, Simmons se mostró abierto a la negociación: “Podemos llegar a un acuerdo”.

Gene Simmons reconoce que la inteligencia artificial y la tecnología son transformaciones irreversibles en la música. (Foto: REUTERS/Jeenah Moon)

Asimismo, en declaraciones previas a TMZ, Simmons reconoció que la transformación tecnológica es irreversible: “La IA llegó para quedarse”, sostuvo. “La tecnología llegó para quedarse. Y o te unes a ella, intentas adaptarte y descubrir cómo funciona contigo, o simplemente te conviertes en algo del pasado, en un sentido muy real”.

Qué piensa la industria creativa sobre el uso de inteligencia artificial

El avance de la IA en el sector audiovisual ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos perciben una oportunidad para explorar nuevas formas de creación, otras figuras advierten sobre los riesgos de desplazar el valor del trabajo humano.

El debate crece ante la posibilidad de que la IA deje de ser un mero complemento y asuma un rol central en la producción cinematográfica. Esta incertidumbre se evidenció con la resistencia a la automatización durante la huelga de 2023 del gremio de escritores de Hollywood, la Writers Guild of America.