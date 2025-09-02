Tecno

Un hombre pasa de crear canciones con IA a firmar con una discográfica: “no tengo ningún talento musical”

Herramientas como Suno y Udio facilitan la creación de música a partir de texto

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
El uso de IA permite
El uso de IA permite a McCann componer temas virales sin saber cantar ni tocar instrumentos, revolucionando la industria musical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oliver McCann, un británico de 37 años, protagoniza una curiosa historia en la que, a pesar de decir no tener ningún talento para cantar, acaba de firmar para una discográfica. Todo gracias a su trayectoria creando canciones con inteligencia artificial.

Bajo el seudónimo imoliver ha logrado tener una carrera en esta industria, en la que asegura no tener ninguna formación técnica o saber tocar algún instrumento, su conocimiento está más enfocado al diseño visual.

“No tengo talento musical en absoluto. No puedo cantar, no puedo tocar instrumentos y no tengo ningún antecedente musical”, le dijo a Associated Press.

Movido por la curiosidad y un deseo de expandir su creatividad, McCann recurrió a la tecnología para explorar nuevas posibilidades. Su iniciativa personal tenía un único objetivo: comprobar hasta dónde podía llegar la IA para transformar la imaginación en algo audible.

Oliver McCann, británico sin experiencia
Oliver McCann, británico sin experiencia musical, firma con discográfica tras éxito con canciones creadas por inteligencia artificial. (Spotiify)

Esta exploración lo condujo al uso de herramientas avanzadas de IA como Suno y Udio, plataformas que permiten la composición de canciones completas a partir de instrucciones de texto.

El proceso no requiere una habilidad previa para el canto o la ejecución de instrumentos: basta introducir directrices sobre género, ambiente y letra para que la IA produzca en minutos un tema musical, tanto instrumental como vocal.

Cómo el éxito de crear canciones con IA lo llevaron a una discográfica

La travesía de McCann pasó de ser una simple prueba personal a un fenómeno de gran escala. Tras experimentar con distintas instrucciones y letras, uno de sus temas se viralizó de manera notable, acumulando 3 millones de reproducciones en Spotify.

Este hito demostró el potencial de la IA para igualar a los músicos de carne y hueso en las estadísticas y llamó la atención de las discográficas tradicionales. La independiente Hallwood Media decidió marcar un antes y un después en la industria al firmar un contrato con McCann, considerado el primer vínculo de este tipo entre un sello y un creador musical que opera únicamente con herramientas de IA.

El contrato de McCann con
El contrato de McCann con Hallwood Media marca un hito al ser el primer acuerdo entre un sello y un creador musical que usa solo IA. (Imagen Ilustrativa Imagen)

La decisión de la discográfica pone de manifiesto un reconocimiento del origen y de las formas de consumo actuales. El streaming domina el mercado, y las plataformas ya han visto surgir fenómenos como el grupo ficticio Velvet Sundown, que superó el millón de oyentes mensuales en Spotify con canciones, letras y portadas generadas por IA.

Este nuevo paradigma afecta la identidad tradicional de la “estrella musical”, pues en muchos casos ni siquiera hay una figura humana reconocible detrás del éxito.

Cómo crean canciones con inteligencia artificial

El proceso creativo de McCann parte de la interacción directa con la tecnología. Herramientas como Suno y Udio ofrecen un abanico de posibilidades para la generación musical. El usuario puede seleccionar estilos, tipos de voz, temáticas y tempo solo con descripciones textuales.

Posteriormente, la IA compone en 10 minutos un tema final, ya sea íntegramente instrumental o con voces artificiales. Esta inmediatez desplaza la necesidad de sesiones de grabación, manejo de instrumentos o anotación musical.

McCann realiza una curaduría intensiva
McCann realiza una curaduría intensiva de las canciones generadas por IA, ajustando parámetros y aportando letras propias para mayor autenticidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el propio creador, raramente se conforma con la primera versión generada, suele crear hasta cien variantes de una misma canción, ajustando los parámetros y repitiendo el proceso hasta obtener el resultado satisfactorio.

Además, muchos usuarios experimentados han señalado que la creatividad de la IA todavía tiene limitaciones. McCann también lo considera así, porque cree que las letras generadas por las máquinas tienden a caer en clichés o están carentes de profundidad, por lo que en ocasiones prefiere aportar sus propios textos para dotar de autenticidad y emoción a las composiciones.

Cuál será el trabajo de McCann en la discográfica

Hallwood Media planea que McCann siga trabajando en nuevas producciones bajo el mismo esquema. Las canciones que salgan bajo su firma se considerarán de su autoría artística, aunque todos los procedimientos creativos parten de la colaboración entre los algoritmos de la IA y el criterio humano que orienta sus pedidos.

Esto coincide con la postura de algunos expertos como Josh Antonuccio, director de la Escuela de Artes y Estudios Mediáticos de la Universidad de Ohio. Para él, el auge de la música generada con IA se asemeja a una “ola” imparable, impulsada por la familiaridad de las nuevas generaciones con la tecnología y por el descenso de los costos de producción.

Antes, hacer una canción que llegara a sonar en la radio demandaba recursos y espacios especializados. Hoy, basta una computadora, conexión a Internet y la capacidad de escribir instrucciones claras para encargar a la IA una melodía competitiva.

Temas Relacionados

MúsicaInteligencia artificialSunoIndustria DiscograficaTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Nintendo baja el precio de la suscripción de Switch Online en México: cuánto costará

El cambio de costos fue confirmado a través de correo electrónico y beneficiará a usuarios nuevos y antiguos

Nintendo baja el precio de

Merlina temporada 2: por qué no ver la parte 2 en Magis TV

La serie basada en el personaje icónico de la familia Addams es exclusiva de Netflix, pero si un usuario decide optar por plataformas piratas se expone a riesgos financieros y legales

Merlina temporada 2: por qué

iPhone 17 vs. iPhone 17 Air: cuáles serían las diferencias de los próximos celulares de Apple

La apuesta por el titanio y la ligereza serán uno de los puntos más evidentes que notarán los usuarios

iPhone 17 vs. iPhone 17

El 6G ya está en marcha: qué cambiará frente al 5G y cuándo podremos usarlo

El 6G promete velocidades hasta diez veces superiores al 5G y una latencia mucho menor para aplicaciones críticas

El 6G ya está en

Esta empresa gana 1 millón de dólares al día y se volvió la startup de software de más rápido crecimiento en la historia

En ocho meses, Lovable superó los 100 millones de dólares en ingresos

Esta empresa gana 1 millón
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vogue anunció quién será la

Vogue anunció quién será la sucesora de Anna Wintour en la dirección de contenidos

Ramiro Marra intervino y ayudó a detener a un ladrón que intentaba robar autos en el centro porteño

Una jueza de Entre Ríos no podrá hablar directamente con sus empleados por recomendación de la Corte

La fundación Poder Ciudadano pidió ser querellante en la causa de los audios de Spagnuolo

Liberaron al hombre acusado de secuestrar y abusar de su esposa argentina en México: “Lo hago responsable de cualquier cosa que nos pase”

INFOBAE AMÉRICA
La economía brasileña sufrió una

La economía brasileña sufrió una fuerte desaceleración en el segundo trimestre

El régimen de Irán expresó disposición a negociar con Estados Unidos sobre su programa nuclear pero rechaza discutir restricciones a sus misiles

Alemania examina la compra del gigante alemán Ceconomy por parte de una firma china por riesgos de seguridad nacional

Burkina Faso prohibió la homosexualidad con penas de hasta cinco años de prisión

Volatilidad global: los mercados caen por la incertidumbre arancelaria y las finanzas públicas de Europa

TELESHOW
Belu Lucius contó el inesperado

Belu Lucius contó el inesperado episodio de salud que protagonizó su mamá en pleno vuelo: “Hay que saber actuar”

Mauro Icardi mostró por primera vez la lujosa mansión que comparte con la China Suárez en Turquía: “Dulce hogar”

Los primeros días de Juana Repetto y sus hijos en su nueva casa: complicidad y alegría durante su embarazo

Agustina Cherri mostró las habilidades de su hijo para la cocina y enterneció a todos: “Nace un chef”

El álbum de fotos de las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann con Messi, Scaloni y los jugadores de la selección