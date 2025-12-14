El botón poco conocido que mejora el sonido del televisor para ver series y películas

La función de mejora de diálogos en televisores modernos soluciona la dificultad para escuchar voces en películas y series. (Imagen ilustrativa Infobae).

Disfrutar de una película o serie en casa suele tener un problema: la dificultad para escuchar claramente los diálogos. Un problema que se genera por múltiples motivos, pero que tienen una solución en una función que pocos conocen y se activa fácilmente.

Detrás de este problema habitual no se esconde una falla del televisor ni una deficiencia técnica, sino un fenómeno vinculado a las tendencias actuales de posproducción, los procesos de traducción y a las características del sonido en los equipos domésticos. Así que vamos a explicar como resolver este problema

El botón desconocido que mejora el sonido en el televisor

A pesar de que el problema afecta a millones de hogares, pocos saben que la mayoría de los televisores modernos incorpora una función especialmente diseñada para abordar esta situación. Se trata de una opción llamada comúnmente “mejora de diálogos”, aunque los fabricantes utilizan diferentes denominaciones y accesos a la misma, según modelo y año de lanzamiento.

El propósito fundamental de esta función consiste en amplificar las frecuencias medias, el rango donde se concentran las voces humanas, y reducir la intensidad de aquellos efectos y músicas que compiten en volumen. La televisión ajusta la ecualización del audio para que los diálogos sobresalgan, facilitando su comprensión sin necesidad de estar controlando el volumen constantemente.

El ajuste de mejora de diálogos amplifica las frecuencias medias, donde se concentran las voces humanas, y reduce el ruido de fondo.(Imágen ilustrativa Infobae)

Entre las denominaciones más frecuentes según la marca, se encuentran:

LG: Clear Voice (con variantes como Clear Voice II, III o Pro, y opciones inteligentes como AI Sound Pro)

Samsung: Amplificador de voz o Mejorar diálogo

Sony: Voice Zoom, Diálogo mejorado, Clear Sound o ClearAudio+

Philips: Diálogo claro, Clear Sound, AI Sound y Smart Sound

Hisense: Mejora de diálogos, Modo noche

Panasonic: Voice Enhancement o Clear Speech

Toshiba: Dialog Clarity y ajustes manuales en el ecualizador

Sharp: Aclarar voz y ecualización manual para resaltar agudos y medios

TCL y Noblex: Speech Clarity, Modo voz

Roku TV: Modo noche, Nivel de volumen automático

El nombre puede variar, pero el objetivo es el mismo: realzar la voz de los personajes para que la comprensión resulte más sencilla sin sacrificar la calidad general del audio.

Cómo encontrar y activar la función en tu televisor

Localizar y activar esta mejora puede resultar más sencillo de lo que parece. Muchos modelos recientes de televisores incluyen un botón específico en el control remoto, que habilita el modo de diálogos de forma directa.

Actualizar el software del televisor puede añadir o mejorar la función de mejora de diálogos en modelos que antes no la incluían. (Imágen ilustrativa Infobae)

El camino habitual para activar esta función consiste en los siguientes pasos:

Acceder al menú principal del televisor a través del control remoto. Ingresar al apartado de Ajustes de Sonido o Configuración de Audio. Buscar entre las distintas opciones de modos de sonido, donde suele identificarse alguna variante como Clear Voice, Voice Zoom, Mejorar diálogo, Speech Clarity, Modo voz o similar. Seleccionar el modo deseado. En ocasiones, la función puede aparecer combinada como parte de ajustes inteligentes de sonido o en menús secundarios, según la interfaz del fabricante.

En caso de no encontrar la opción directamente, conviene consultar el manual de usuario, buscar la información en la página web oficial de la marca o acceder a foros y comunidades de usuarios, donde se comparten pasos adaptados a cada modelo.

Algunas actualizaciones de software han añadido o mejorado esta función en equipos que antes no la incluían, así que otra alternativa útil consiste en verificar que el televisor cuente con la última actualización disponible.

Qué hacer si tu televisor no tiene la función visible

En ocasiones puede ocurrir que el televisor no muestre de manera explícita la opción de “mejora de diálogos”. Frente a esta situación existen alternativas: revisar productos de actualización de software, consultar el manual o asistir al soporte técnico de la marca.

En televisores antiguos o sin la función visible, las barras de sonido externas ofrecen una alternativa para mejorar la claridad de los diálogos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las comunidades de usuarios constituyen una fuente de información práctica, ya que suelen recopilar guías para habilitar mejoras de sonido o incluso ajustar manualmente el ecualizador para favorecer las frecuencias medias.

En dispositivos más antiguos, o en marcas menos reconocidas, es posible que la opción simplemente no exista; en esos casos, el uso de barras de sonido externas o sistemas de cine en casa con modos específicos de mejora para diálogos representa una solución alternativa.

Este pequeño ajuste disponible en la mayoría de los televisores recientes ofrece una solución directa a uno de los problemas más frecuentes en el consumo de contenidos audiovisuales domésticos.

Cada fabricante ha desarrollado su propia variante, pero todas comparten el mismo objetivo: lograr que las voces de las películas y series suenen claras y nítidas, devolviendo protagonismo a los diálogos y haciendo innecesario depender de los subtítulos o ajustes constantes de volumen.