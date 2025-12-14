Tecno

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este 14 de diciembre

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Guardar
Ether es el token de
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)

Ether, también llamada como ethereum, es la moneda virtual #2 en cuanto a términos de capitalización de mercado, por lo que se trata de una de las divisas digitales que más despierta el interés entre los mineros (creadores de las criptodivisas).

Ethereum es una plataforma de blockchain de código abierto que se ejecuta con el uso de su moneda nativa, llamada ether o ETH, por lo que a pesar de que la gente usa estos nombres como sinónimos son cosas diferentes.

Ether es un token que se utiliza específicamente en la blockchain ethereum para pagar transacciones. Este token es responsable de impulsar casi todo lo que ocurre en la red, misma que puede ser usada por cualquier persona para crear y ejecutar contratos inteligentes, que son programas de software que funcionan de manera autónoma y sin la intervención del usuario.

De acuerdo con el portal de Binance, la moneda digital ethereum actualmente cuenta con 375.62B de unidades creadas.

Costo de la criptomoneda ethereum

El precio de la criptomoneda ethereum para hoy a las 09:30 horas (UTC) es de 3112.18 dólares. Esto quiere decir quela moneda digital reportó un cambio de -0.15% en el último día, así como un movimiento de -0.17% en la última hora.

Por su nivel de capitalización, esta moneda digital ocupa la posición #2 entre las más populares.

La nueva era de Ether

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether.
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

CriptomonedasEthereumNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Bitcoin: cuál es su precio este día

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Bitcoin: cuál es su precio

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Chile?

Desde sus inicios en el año 2005, la plataforma de YouTube se ha colocado rápidamente en el gusto del público y se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo

¿Cuáles son las nuevas tendencias

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

La plataforma más popular de videos tiene presencia en 104 países y alrededor de cada minuto se suben a la plataforma 500 horas de contenido

Top 10 videos más vistos

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Argentina este día

La plataforma más popular de videos tiene presencia en 104 países y se calcula que cada minuto se suben a la plataforma 500 horas de contenido

Lista de los 10 videos

Cuidado con el horno microondas: qué objetos y alimentos no debes introducir en este electrodoméstico

Descubrir qué materiales y productos pueden causar explosiones, incendios o liberar toxinas es clave para evitar accidentes en la cocina

Cuidado con el horno microondas:
DEPORTES
Taki Inoue, el piloto que

Taki Inoue, el piloto que tiene uno de los récords más desafortunados en la historia de la Fórmula 1

Agustín Calleri confirmó que irá por un nuevo mandato en la AAT: “Nos convertimos en una Asociación seria”

Elecciones en Newell’s: quiénes son los candidatos y las figuras del fútbol que aparecen en escena

La historia completa de cómo Colapinto luchó contra la adversidad en 2025 y sembró una revancha que cosechará en la F1

Los memes de la final del Torneo Clausura que Estudiantes le ganó a Racing en los penales

TELESHOW
Donna, la hija de Gabriela

Donna, la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman, sorprendió con su actuación en el show de María Becerra

El Mago Jansenson celebra 40 años arriba del escenario: “La verdadera magia es transformar al público”

Hoy se entregan los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming: el listado completo de los nominados

Flor Viterbo, del Bailando a brillar como coreógrafa en Cabaret Courage: “Son muchas vidas en una sola”

Araceli González se quebró en llanto al hablar de su relación con Adrián Suar: “Lo amé con toda mi alma y tuve que soltar”

INFOBAE AMÉRICA

Al menos siete personas resultaron

Al menos siete personas resultaron heridas durante un ataque armado en una de las playas más famosas de Australia

Tailandia afirmó que una paz duradera con Camboya debería ser “basada en acciones” tras los recientes enfrentamientos fronterizos

La Corte Suprema autorizó a Jair Bolsonaro a realizarse un examen médico en la celda de la Policía Federal

Al menos 3 muertos, 17 heridos y 18 desaparecidos por una inundación en la región boliviana de Santa Cruz

Carlos Lindao, el ecuatoriano de 123 años que busca validar su edad para convertirse en el hombre más longevo del mundo