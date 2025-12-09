The Game Awards 2025 debutará en Prime Video: cómo y a qué hora ver la gala de los mejores videojuegos del año

La gran noche gamer se vive en todas partes: The Game Awards 2025 en Prime Video y streaming - REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

La edición de The Game Awards 2025 se celebrará la madrugada del jueves 11 al viernes 12 de diciembre, en horario diferenciado para cada país. El evento comenzará a las 01:30 horas (CET) para España peninsular y Baleares, y podrá verse en directo tanto en Amazon Prime Video como en los canales oficiales de The Game Awards en Twitch y YouTube.

Esta incorporación de Prime Video significa que más espectadores podrán seguir la gala desde cualquier dispositivo compatible, sumando comodidad y calidad de transmisión.

Hades II, de Supergiant Games, es uno de los juegos nominados para recibir el reconocimiento como mejor videojuego del año

A qué hora se transmiten The Game Awards 2025

La gala para el GOTY 2025 será transmitida en vivo con horarios específicos para cada región. En España, los espectadores de la Península y Baleares podrán sintonizar el evento a la 01:30 horas.

En Argentina, la transmisión comenzará a las 20:30 horas. Para quienes vivan en Chile, Bolivia, Paraguay, Cuba, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana, el horario de inicio será a las 19:30 horas. En Brasil, la gala dará inicio a las 22:30 horas.

En México, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá, la cita será a las 18:30 horas. Los usuarios de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua podrán ver la ceremonia desde las 17:30 horas.

Para el público de Estados Unidos, el evento arrancará a las 19:30 horas en Washington D.C. y a las 16:30 horas en la Costa Oeste (horario del Pacífico).

La transmisión abierta a través de servicios de streaming facilita el acceso tanto en dispositivos móviles como en televisores inteligentes, permitiendo que la comunidad global de jugadores acompañe en tiempo real los anuncios, las sorpresas de la noche y, por supuesto, la coronación del Mejor Juego del Año.

Qué videojuegos están nominados para el GOTY 2025

Ahora los jugadores podrán disfrutar la gala en más servicios, horarios adaptados y dispositivos, con una competencia GOTY marcada por la diversidad de géneros y producciones que redefinen tendencias en la industria - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La competencia por el GOTY en 2025 destaca por reunir producciones que han definido tendencias y elevado el estándar de la industria. Los seis nominados reflejan una diversidad de géneros y propuestas creativas:

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance 2

Cada uno de estos títulos se ha ganado un lugar por méritos propios, tanto en popularidad como en innovación. Juegos como Hollow Knight: Silksong y Hades II han generado enormes expectativas en la comunidad por sus propuestas artísticas y mecánicas refinadas, mientras que producciones como Death Stranding 2 prometen llevar la narrativa y las posibilidades técnicas a nuevos horizontes.

Más allá del GOTY, la gala distribuye reconocimientos en categorías como Mejor Dirección, Mejor Narrativa, Apartado Artístico y Banda Sonora, entre otras, consolidando un escaparate diverso donde tanto producciones independientes como franquicias multimillonarias encuentran su espacio.

Cuál es el impacto de The Game Awards en la industria

A lo largo de su trayectoria, The Game Awards se han consolidado como mucho más que una simple ceremonia de premiación; funcionan como un termómetro que mide el estado general del entretenimiento interactivo, marcan tendencias para el futuro inmediato e impulsan la visibilidad tanto de juegos independientes como de grandes franquicias.

Recibir un reconocimiento en esta gala significa para los estudios y desarrolladores un prestigio que trasciende el momento, influyendo de manera directa en el volumen de ventas, la recepción de la crítica especializada y la proyección internacional de los títulos galardonados y de todos los nominados.

Casos emblemáticos como el de Red Dead Redemption 2 ilustran a la perfección el alcance del impacto, pues, aunque este título no se llevó el premio al mejor juego del año en 2018, arrasó en otras categorías clave como Mejor Narrativa y Mejor Actuación, reforzando su legado e influencia dentro del sector.

Este tipo de reconocimientos posiciona a los videojuegos dentro de la conversación cultural global y amplía el alcance de sus autores.

La edición de 2025 refuerza la madurez de la industria, elevando los estándares de participación, accesibilidad y transmisión global. Con una selección plural que muestra la riqueza y creatividad del medio, el evento se consolida como una cita imprescindible para la comunidad gamer internacional.