Así planea Bill Gates gastarse toda su fortuna en los próximos 20 años

Bill Gates ve oportunidades tecnológicas en la actualidad para erradicar problemas que afectan a los países más vulnerables. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs)

En una entrada publicada en su blog, Bill Gates, cofundador de Microsoft reveló que su objetivo es que “murió rico” no sea el legado que deje tras su muerte. “Se dirán muchas cosas de mí cuando muera, pero estoy decidido a que ‘murió rico’ no sea una de ellas”, afirmó Gates.

Inspirado por el ensayo de Andrew Carnegie de 1889, ‘El Evangelio de la Riqueza’, Gates explicó que la idea de que “el hombre que muere así de rico muere deshonrado” ha guiado su reflexión sobre el destino de su patrimonio.

Esta convicción lo llevó a modificar los planes originales de la Fundación Gates, fundada junto a Melinda en el año 2000. “Donaré prácticamente toda mi riqueza a través de la Fundación durante los próximos 20 años a la causa de salvar y mejorar vidas en todo el mundo”, mencionó Gates.

La estrategia filantrópica de Gates se inspira en el legado de Andrew Carnegie y en la idea de que 'morir rico es morir deshonrado'. (Foto: REUTERS/Thomas Mukoya)

Además, agregó que “el 31 de diciembre de 2045, la fundación cerrará sus puertas definitivamente”, marcando un cambio radical respecto a la cláusula inicial que preveía la disolución de la organización varias décadas después de su fallecimiento.

Por qué ha cambiado el compromiso la fundación de Bill Gates

El magnate detalló que, en los primeros veinticinco años de la Fundación Gates, las donaciones superaron los 100 mil millones de dólares, impulsadas en parte por los aportes del millonario Warren Buffett.

Ahora, el compromiso se duplica: “La cantidad exacta dependerá de los mercados y la inflación, pero preveo que la fundación invertirá más de 200 mil millones de dólares de aquí a 2045. Esta cifra incluye el saldo de la dotación y mis futuras contribuciones”, precisó Gates en su blog.

La Fundación Gates cerrará definitivamente en 2045 tras invertir más de 200 mil millones de dólares en causas sociales. (Foto: REUTERS/Lindsey Wasson/Archivo)

Este giro en la estrategia coincide con varios hitos personales y profesionales: el vigésimo quinto aniversario de la fundación, el centenario que habría cumplido su padre —quien lo ayudó a crear la organización—, el quincuagésimo aniversario de Microsoft y su propio septuagésimo cumpleaños.

“Esto significa que oficialmente he llegado a una edad en la que mucha gente está jubilada. Si bien respeto la decisión de cualquiera de pasar sus días jugando al pickleball, esa vida no es para mí, al menos no a tiempo completo”, reflexionó Gates, quien aseguró que mantiene intacta su energía para trabajar y contribuir.

Qué es lo que quiere hacer Gates con su fortuna en las próximas dos décadas

La visión de Gates para las próximas dos décadas es ambiciosa: “Durante los próximos 20 años, la Fundación Gates se esforzará por salvar y mejorar tantas vidas como sea posible”.

La visión de la Fundación Gates para el futuro incluye un mundo sin enfermedades infecciosas mortales y con mayor prosperidad global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agregó que: “al intensificar nuestras donaciones, espero que podamos encaminar al mundo hacia la erradicación de las muertes prevenibles de madres y bebés, y a ayudar a millones de personas a salir de la pobreza”. Además, el filántropo reconoció que el progreso es fruto de un esfuerzo colectivo.

“El progreso depende de muchísimas personas en todo el mundo: científicos que descubren nuevos avances; empresas privadas que se unen para desarrollar herramientas y medicamentos que salvan vidas; profesionales de la salud que se aseguran de que las innovaciones lleguen a quienes las necesitan; entre otros”, señaló Gaters.

En qué otros frentes se destinarán los recursos de Bill Gates

Aunque la Fundación Gates es el eje de su filantropía, el empresario aclaró que dedica recursos a la innovación energética y la investigación sobre el Alzheimer. “Ampliar el acceso a energía asequible es esencial para construir un futuro donde todas las personas puedan sobrevivir y prosperar”, explicó.

Gates destina recursos a la innovación energética y la investigación sobre el Alzheimer, además de su labor en salud global. (Foto: REUTERS/Mike Segar/File Photo)

En el ámbito de la salud, Gates subrayó la gravedad del Alzheimer: “El Alzheimer es una crisis creciente en Estados Unidos y, a medida que aumenta la esperanza de vida, amenaza con convertirse en una enorme carga tanto para las familias como para los sistemas de salud de todo el mundo.

El empresario añadió: “Los científicos están logrando avances asombrosos para frenar e incluso detener el avance de esta enfermedad. Espero seguir apoyando sus esfuerzos mientras sea necesario”.

Cuáles son los resultados que espera Bill Gates con la donación de su riqueza

De cara al futuro, la Fundación Gates se guiará por tres aspiraciones principales:

Ninguna madre, niño o bebé muere por una causa prevenible.

La próxima generación crece en un mundo sin enfermedades infecciosas mortales.

Cientos de millones de personas se liberan de la pobreza, poniendo a más países en el camino hacia la prosperidad.

El filántropo afirmó que, pese a los desafíos, “nunca ha habido tantas oportunidades para ayudar a las personas a vivir vidas más saludables y prósperas. Los avances tecnológicos se están produciendo más rápido que nunca, sobre todo con el auge de la inteligencia artificial”.