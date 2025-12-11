Bill Gates reveló el invento que podría salvar a millones de bebés prematuros en zonas rurales

Bill Gates ha destinado a través de su Fundación millones de dólares para solucionar problemas de salud global. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs)

En el corazón de la lucha global contra la mortalidad neonatal, Bill Gates ha puesto el foco en una innovación que podría transformar la atención médica en los lugares más remotos: un surfactante sintético administrado por nebulizador.

Esta tecnología, aún en desarrollo, promete llevar un tratamiento vital a millones de bebés prematuros que hoy no tienen acceso a cuidados intensivos.

“¿Qué pasaría si cualquier trabajador de la salud en cualquier parte del mundo pudiera simplemente sostener un pequeño nebulizador en la cara del bebé y administrar surfactante como un inhalante fácil de administrar?”, planteó Gates en su blog.

Qué problemas presentan los bebés que nacen de forma prematura

Cada año, 2,3 millones de recién nacidos mueren antes de cumplir 28 días, siendo la prematuridad la principal causa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El síndrome de dificultad respiratoria (SDR) es una de las principales amenazas para los recién nacidos prematuros, sobre todo en zonas rurales y países de bajos ingresos. “A menos que reciba tratamiento, los niveles de oxígeno del bebé prematuro se desplomarán y sus órganos comenzarán a dejar de funcionar”, explicó Gates.

La gravedad de la situación se refleja en los datos: “En Etiopía y Nigeria, el SDR es responsable de casi la mitad de las muertes neonatales”, afirmó Gates en la misma publicación.

En los hospitales de países con altos ingresos, el tratamiento estándar consiste en administrar un surfactante líquido de origen orgánico directamente a los pulmones del recién nacido, un procedimiento que requiere la intervención de un especialista y puede costar hasta 20.000 dólares. Sin embargo, en muchas regiones del mundo, este tipo de atención es inaccesible.

Los tratamientos tradicionales suelen ser muy costosos y está reducido a un número reducido de pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esta razón, el empresario subrayó el potencial de la nueva tecnología: “Su potencial es extraordinario: un tratamiento para el SDR más económico de fabricar, que no requiere la administración de un especialista y elimina la necesidad de intubación”.

Cuáles son los desafíos alrededor de la supervivencia de los bebés prematuros

La magnitud del desafío queda clara al observar las cifras globales. “Cada año, 2,3 millones de recién nacidos no sobreviven más allá de los primeros 28 días. Y el día que nace un bebé es el más peligroso de su vida”, advirtió Gates.

La nueva terapia para el SDR podría llegar a clínicas rurales y espacios comunitarios, democratizando el acceso a cuidados neonatales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la prematuridad es la principal causa de estas muertes: “Casi 900.000 bebés mueren al año por complicaciones relacionadas con nacer prematuramente, como infecciones, desarrollo insuficiente de órganos y síndrome de dificultad respiratoria (SDR)”, detalló Gates.

Asimismo, el impacto de un surfactante más accesible podría sentirse incluso en países desarrollados. “En Estados Unidos, donde el SDR aún afecta a 24.000 recién nacidos al año, podría reducir los riesgos asociados a la intubación de bebés que podrían pesar tan solo un kilo o un kilo y medio”, señaló Gates.

Qué otras innovaciones ve Gates para reducir la mortalidad neonatal

Gates destacó que existen otras intervenciones sencillas y asequibles para reducir la mortalidad neonatal: “En todo el mundo, ya existen intervenciones sencillas y asequibles para identificar precozmente los embarazos de riesgo, prevenir más partos prematuros y garantizar un parto saludable para las madres”.

Ecografías portátiles con inteligencia artificial permiten detectar embarazos de alto riesgo y prevenir partos prematuros en todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empresario agregó que “estas herramientas no solo están diseñadas para funcionar en las zonas más difíciles de alcanzar, sino que muchas de ellas empiezan a funcionar incluso antes de que el bebé respire por primera vez”. Entre ellas, mencionó “un nuevo tipo de ecografía que está cambiando quién puede detectar los riesgos del parto prematuro y dónde”.

Mientras que dos tercios de las mujeres en el mundo nunca acceden a una ecografía durante el embarazo, los nuevos dispositivos “del tamaño de un teléfono” pueden ser operados por enfermeras o matronas; además, pesan menos de medio kilo y procesan imágenes al instante.

Su interfaz de inteligencia artificial “detecta automáticamente afecciones de alto riesgo, como un cuello uterino acortado o signos de parto prematuro”, lo que permite derivar a las pacientes para recibir atención adicional. Estas ecografías con IA, según Gates, “brindan al personal sanitario más tiempo para actuar”.